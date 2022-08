Velká demonstrace proti Fialovi a pak... Šéfka KSČM řekla narovinu, co přijde v září

reklama

Poté, co Asociace krajů ČR v čele s jihočeským hejtmanem Kubou veřejně apelovala na vládu, aby regulovala ceny energií, prohlásil premiér Fiala ve Sněmovně, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale prý nutné dosáhnout na úrovni EU. Co na to říkáte?

Jsem ta poslední, která by hájila EU, ale schovávat se za EU už jednotlivým státům a politikům dlouho nepůjde. Mnohdy totiž závisí právě na národních vládách, jak dané dokumenty budou vypadat, zda jsou si schopny země vyjednat výjimky, případně jak je implementují do zákonů dané země. ČR patří mezi země, kde všechny vlády – co se jim nehodilo – svalily na unii. Místo toho, aby vyjednávaly či využily práva veta. V tom se tato vláda neliší od té Babišovy.



Stejně tak si neodpustím konstatování jednoho faktu. Evropské unii vládne koalice socialistů, lidovců a liberálů. Pro stávající podobu EU tak hlasovaly prostřednictvím svých zástupců strany KDU-ČSL, TOP 09, STAN i hnutí ANO 2011.



Ale zpět k vaší otázce… už někdy v květnu KSČM upozorňovala, že členské státy budou hledět více na konkrétní situaci u nich doma. Sankce teď dopadají na evropské státy více než na Rusko. USA se sankce netýkají téměř vůbec, ale přesto, nebo možná právě proto, podněcují evropské státy a unii, aby vymýšlely další. A v této době si mají členské státy EU ještě více omezovat svůj ekonomický prostor? Ano, pokud se bude jednat o zrušení Green Dealu, pokud bude zrušeno obchodování s emisními povolenkami, které využívají spekulanti, pokud budeme mít jako stát možnost se rozhodnout, jestli chceme, nebo nechceme prodávat energii prostřednictvím burzy, ano, pak má smysl se o tom domluvit na celoevropské úrovni. Ano, takovéto řešení KSČM vidí jako možná východiska. Ale pokud se tam sejdou premiéři a budou opět jen vymýšlet, jak získat jeden nebo dva měsíce navíc, pak můžou v Evropě opravdu nastat vážné nepokoje. Výmluvy a spoléhání se na EU už premiérovi nikdo soudný nevěří. Česká vláda musí začít situaci řešit TEĎ a TADY! Ne si hledat výmluvy. Možnosti jsou, ale je třeba je využít.

Fotogalerie: - Obstrukce ve sněmovně



Poměrně velkým šokem zejména pro své spolustraníky zřejmě muselo být páteční vystoupení ministra Blažka ve Sněmovně. Jak hodnotíte jeho projev, kdy ministr mimo jiné varoval, že pokud se energetická krize nevyřeší, mohl by být ohrožený politický systém země?

V první řadě je hrozné, že i vlastní spolustraníci a volení funkcionáři vládních stran, jako například hejtman Kuba či dokonce europoslanec TOP 09 Pospíšil, kritizují vládu, že nepomáhá dostatečně.



Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5615 lidí



Domníváte se, že je chystaná demonstrace, která se má uskutečnit 3. 9. v Praze, pro vládní politiky velkým „strašákem“?



Lidé se začínají obávat o svou budoucnost. Přestávají se ovládat. Chovají se iracionálně. A pak jsme svědky vulgarit a napadání, jak tomu bylo nedávno v Kopřivnici. Takové projevy nejsou ojedinělé. Vzrůstá agresivita i na sociálních sítích…



Ráda bych ale také upozornila na to, že demonstrací 3. 9. to zdaleka nekončí. KSČM s řadou dalších organizací bude v protestech pokračovat, takže 15. 9. se doufám potkáme v Plzni, 17. 9. v Praze a 19. 9. například ve Vsetíně. Budeme stát v čele nespokojených občanů až do chvíle, kdy vláda, která škodí této zemi, neodejde.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě



V médiích se objevila informace, že vysoké školy uvažují právě kvůli zdražujícím se energiím přejít v nadcházející zimě opět na on-line výuku. Jak se k tomuto postavit? A budou podle vás následovat i střední a základní školy?



Distanční výuku máme asi všichni spojenou s covidovými opatřeními. Tedy s něčím nepříjemným. Za sebe bych to jako řešení energetické krize nepoužila. Vysoké školy by měly iniciovat jednání s ministrem školství a chtít systémové řešení od něj. Ať hledá řešení ten, kdo je za resort odpovědný. Ať se vysoké školy nenechají zatlačit do pozice, že problém vláda neřeší a ony pak budou na řešení samy.

Psali jsme: Úplně nejslabší lidé. Katastrofa. Václav Krása žaluje, o čem prý vláda neví Nadace ČEZ pomáhá už 20 let. Dosud postavila přes 640 hřišť, osvětlila 199 přechodů a vysadila více než 107 000 stromů Česká Lípa má nový web Ministr Bartoš: Pokud nezajistíme dobré prostředí pro IT odborníky, nic velkého nedokážeme



V minulosti byly uhelné prázdniny v řádu 1–2 týdnů. To je doba, která se dá organizačně zvládnout prodloužením zkouškového období. Dopady distanční výuky jsou na studentech a žácích podle učitelů patrné ještě doposud. Zejména u žáků na prvním stupni je pak distanční výuka spojená i s volnem jejich rodičů. A to je tu další problém – zajištění stravování. Nebo je opět necháme stravovat ve fast foodech a budeme za další rok konstatovat jejich zhoršenou fyzickou kondici a obezitu? Vláda má jednoduchý nástroj, jak situaci řešit, navíc nástroj, o kterém KSČM mluví půl roku a využívá ho i řada okolních států. Tedy zastupování cen energií. Proč je slepá a hluchá, netuším, ale evidentní je, že její nečinností budou nakonec vyjma pár vyvolených trpět všichni!



Pokud by k on-line výuce došlo, přejde vlastně placení energií v tu chvíli na domácnosti. Co s tím?



Jak jsem již uvedla – s distanční výukou z důvodů nedostatků energií nesouhlasíme. Ať to vláda řeší a neposouvá to od sebe jako horký brambor na zřizovatele středních a základních škol. Tedy na kraje a obce. A jak vidět, tyto signály již na kraje přicházejí a někteří hejtmani už vyjadřují své pochybnosti o tom, že jim vláda chce pomoci. Znovu opakuji – jako první krok zastropovat ceny energií! Zvlášť ve chvíli, kdy ČR je unikátní v tom, že více energie vyrábí, než spotřebuje!



Premiér Fiala na Agrosalonu Země živitelka mimo jiné uvedl, že v ČR je potravinová soběstačnost nereálná. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí podle něj přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ sdělil. Co na jeho slova říkáte a jak je možné, že je zboží, které ujede stovky kilometrů, levnější než produkty, které se vyrobí u nás?



Opět to dokazuje jen neschopnost pana premiéra překročit svůj stín a přiznat národu, že zemědělství na bázi družstevnictví před rokem 1989 tuto soběstačnost zajistit umělo. Samozřejmě, nehovoříme o produktech, které v tomto zeměpisném pásmu nemají možnost růstu. Banány, citrusy, káva, čaj u nás samozřejmě nikdy neporostou. Ale řekl někdo panu premiérovi, že u nás chybí kapacity na zpracování zemědělských surovin? A to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Že normy jsou u nás tak přísně nastaveny pouze pro domácí producenty? Že v minulosti se nepodařilo využít prostředky na vybudování moderních skladovacích prostor pro zemědělské suroviny? A proto je naši zemědělci prodávají pod cenou do zahraničí. A odtud se pak samozřejmě dostávají k nám. Jejich moderní linky s vysokou výrobní kapacitou pak samozřejmě vytvoří produkci, které naši zpracovatelé potravin nejsou schopni cenou konkurovat. Ví pan premiér o praktikách zahraničních prodejních řetězců, které dovolí dodavatelům ze svých zemí dodat zeleninu a produkci v jednorázových papírových obalech. Ale po dodavatelích z České republiky požadují dodávky v plastových přepravkách?

To, že zákazník není připraven to zaplatit, je teď ostuda zejména jeho vlády. Při výši inflace v ČR, týkající se v podstatě všeho, zemědělských produktů nevyjímaje, není český zákazník schopen to zaplatit, ale to nebude, bohužel, za chvíli ani u levných zahraničních produktů.

Fotogalerie: - Zahájení agrosalonu Země živitelka

Andrej Babiš oznámil, že ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Má to ale vůbec cenu, vzhledem k rozložení „sil“ ve Sněmovně?



V minulosti se podařilo hlasováním o nedůvěře odstranit pouze Topolánkovu vládu. Také to bylo v době našeho předsednictví v Radě EU. Právo podat žádost o uskutečnění hlasování o nedůvěře vlády vychází z ústavy. Je to otázka odpovědnosti zvolených subjektů. Pokud však vláda odpovídajícím způsobem nereaguje na aktuální dění ve společnosti a neplní ani své vlastní vládní prohlášení, je zcela na místě, aby se opětovně podrobila hlasování Poslanecké sněmovny a každý poslanec a poslankyně sám za sebe řekl, zda tuto tragikomedii z dílny ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STANu a Pirátů podporuje.



Pojďme na další téma. „Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují,“ napsala ministryně Černochová v reakci na smrt Darji Duginové, dcery vlivného ruského ideologa, která zemřela při výbuchu auta v Moskvě, na svůj twitterový účet. Co na to říct?



Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 2% Není dostatečná 98% hlasovalo: 10640 lidí



Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil českou ministryni obrany Janu Černochovou po jejích slovech právě ohledně smrti Darji Duginové z podpory terorismu. „Dnešní velvyslanec v OSN, který zastupuje dnes nejaktivnějšího teroristu na světě, což je ruský stát, který terorizuje miliony lidí na Ukrajině, nemá vůbec právo takové hodnocení říci,“ uvedl k tomu ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka. Jak se k tomuto postavit?



Marian Jurečka, aby zakryl svou absolutní neschopnost ministra práce a sociálních věcí, vysílá podobné zkazky. Nic proti, ale byla bych radši, kdyby začal makat pro občany.



V Bulharsku padla vláda a dočasný kabinet by rád obnovil jednání s ruským Gazpromem o dodávkách plynu. Podle členů přechodné vlády nemá ani jinou možnost. Co na to říkáte a budou podle vás následovat tuto cestu i některé další státy?



Bulharsko má nyní přechodnou vládu. Volby je čekají 2. října. Ta předchozí skončila koncem června a pracovala i přes léto… Reagují tak na ekonomickou a společenskou situaci ve své zemi. To bychom jim my mohli nyní jen závidět.

A není se čemu divit, pokud jsou Bulhaři závislí z 90 % na ruském plynu, že jednají o přímém dovozu. I Bulharsko jednalo o možnosti propojení s řeckou energetickou soustavou a možným přístupem k přístavním terminálům LNG. Ale vyhodnotili situaci tak, že má dočasná vláda jednat o dodávkách z Ruska. V Bruselu to samozřejmě komentují jako návrat do sfér ruského vlivu. Ale lepší variantu bohužel nikdo z nich nenabídl. To, jestli se podobnou cestou vydají i další státy EU, se ukáže v nejbližších dnech.

Psali jsme: „Všechno mě s*re.“ Pavel Novotný na dně: Dějí se zlé věci Tým silniční bezpečnosti: Řidiči, sundejte nohu z plynu, začátek školního roku je za rohem Korecký: Fialo, has. Dost snů o Evropě Šéfka KSČM burcuje před demonstrací proti Fialovi: Lidé neříkají, že jsou ve válce. Nové stíhačky by oželeli...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.