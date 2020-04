Vetřelci, žádní uprchlíci! řekl plukovník jako první. A dnes: Kdákání, kokrhání. TV lže i vypnutá. Babiš to má jisté. Češi, už máte jasno?

ROZHOVOR Kdákání a kokrhání opozice, do toho mediální tlučhubové mlátí na něčí povel prázdnou slámu! Účastník misí OSN v bývalé Jugoslávii a v Kurdistánu, plukovník v záloze Pavel Skácel věří, že krizi premiér Andrej Babiš rozsekne. „V dalších volbách má předplacený mandát. Stavba přehrad mi nepřijde tak hloupá.“ A jestli je opravdu vhodné cestovat? „Mladí, šikovní, zdatní a dobrodružní ať cestují, ale starší ročníky by měly raději sedět na pozadí a vyčkat času jako husa klasu.“ Skácel, jenž se stále stará o válečné veterány v Olomouckém kraji, vysvětluje, co je trápí. Zmiňuje i to, proč je u kavárníků a „j elit“ v takové míře neoblíben prezident Miloš Zeman. Plukovník, který vyburcoval v roce 2015 svým vyjádřením o uprchlících jako „o někým řízených vetřelcích“, se vyjadřuje i k aktuální situaci: „Kdo neviděl islamisty zblízka, nepoznal zběžně jejich učení a skutky…“

reklama

Pane plukovníku, stále se staráte o válečné veterány na Moravě? Jak zvládají současnou koronavirovou krizi?

Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 3255 lidí

Mám částečně na starosti válečné veterány v Olomouckém kraji, který byl nedávno exponovanou oblastí. Váleční veteráni zvládají situaci vcelku dobře. Jsou v péči svých rodin.

Trápí je ovšem, že byla pandemie zneužita v Praze k trapnému odstranění sochy maršála Koněva, nositele našich i zahraničních nejvyšších vyznamenání. Ptají se, který další pomník či památník bude na řadě, a kladou si také otázku, jestli je to náhodou, nebo nějak organizováno. Dávají si také do souvislostí fakt, že není týdne, aby se v našich televizích (včetně té tzv. státní) neobjevil Hitler nebo někdo z nacistické kamarily.

Národní a historické povědomí mladé generace je postupně formováno k tomu, že u nás stejně jako v USA budou mladí věřit, že válku vyhrály Spojené státy. V Japonsku zase mladí převážně věří, že atomové bomby svrhla sovětská letadla. Smutná perspektiva.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 15173 lidí



Loni touto dobou jsme si povídali na oslavách výročí osvobození Ostravy, což bývá pro region velmi významná záležitost. Oslavy 75. výročí počítaly s historickými vozidly, tanky, určitě by to byla mimo jiné pěkná podívaná. Nebude, a je to velká škoda. Také pro válečné veterány, kteří se těchto oslav každý rok účastní, to musí být rána. Vzpomínají?

Účastníků nejslavnější operace na našem území je už poskrovnu. Ještě méně je těch, kteří by se oslav mohli účastnit. Takže to pro ně nebude zase tak velká rána. Z vojáků, kteří bojovali, mám na starosti nezdolného 95letého plukovníka Josefa Turka, který válčil u Dunkerque. Jinak samé účastníky domácího odboje.

Psali jsme: ,,Slušně! Slušně!" Milion chvilek krotil své ovečky. Ale co pak nastalo, bylo zajímavé Koupili fabriku a zavřeli ji. Jedinou v Česku! Hana Lipovská a zlý příklad, jak jsme dopadli Plukovník Šlachta promluvil. Teď začnou praskat kry i zubní plomby. ČSSD a ODS, tohle je pro vás. Úplatky v igelitkách, odposlechy. Fakt jste mysleli, že se na to svinstvo zapomene? Štěpán Kotrba: Herci, budete muset na pole. Zachránil nás funkční stát. A stát jsme my! Podnikatelé, když chcete podporu, budete poslouchat. Češi, toto žádejte

Ostrava a její představitelé při oslavách ctili a ctí hrdou historii, kdy naši vojáci ve svazku s Rudou armádou přinesli oběti a regionu svobodu. Ranou bude přerušení krásné tradice oslav, kterých se účastnilo stále více lidí. Nemalou zásluhu na velkoleposti oslav mělo Ministerstvo obrany a krajské vojenské velitelství. Osobně pan plk. Ing. Hrabec. Historická vozidla a jejich hlavní organizátor prap. Hrabal zůstanou doma a budou se připravovat na jiné příležitosti.

Fotogalerie: - Ostrava nezapomíná

Dokáže vláda nejen válečným veteránům, ale i seniorům zajistit nebo nějak zlepšit jejich situaci, zvlášť v této době kritické pro starší generaci?

Anketa Byl Mirek Topolánek dobrý politik? Byl 3% Nebyl 97% hlasovalo: 21984 lidí

Vláda dnes dělá, podle mého názoru, co je v jejích silách. Prostřednictvím Ministerstva obrany a projektu péče o válečné veterány i pro hrdiny odboje proti nacismu. Kdyby se jí méně házely klacky pod nohy, dokázala by to ještě lépe. Ale to bychom nesměli být v Čechách, kde stále žije tradice (nebo syndrom) Lipan. Když nás nemůže nikdo a nic porazit, porazíme se neohroženě sami.

Nemalou zásluhu na množství a nekvalitě klacků má mediální fronta. Dost mne dokáže pobavit, jak lidé, kteří nikdy nic neřídili ani za nic nenesli zodpovědnost, dovedou klást stupidní dotazy na nekonečných tiskovkách a kontinuálně vytvářet hysterii. Nedokážu se dívat na zpravodajství. Poslouchat zprávy. Připomíná mi to černou kroniku, která produkuje většinou strach a stres. Ale chápu, že vše je zaměřeno především na mladou generaci. Na nás starší, staré a přemýšlející to nemá valný vliv.

Souhlasím s autorem vtipu, který říká, že televize a rádio lžou, i když jsou vypnuté. O novinách nemluvě.

Psali jsme: A co právo na život? Zbořil drsně ke ,,koronavirovému" rozsudku proti Babišovi a spol. I k hercům Tohle ne! Babiš proti EU: Jde o dluhy a peníze. Zmíněn i Soros. ,,Havlíček ukecával cizí ministry" Nejsme rozmazlení. Jsme důležití! promluvili umělci. Řekli, jak jim Babiš pomáhá Rozeštváváte! udeřil Babiš. Koronavirus je chřipka? Ukázal dokument, kterým zavřel ústa



A co vy? Máte obavy o své zdraví?

Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 25025 lidí

Nevím, co by mi pomohly obavy. Snažím se sílu organismu co nejvíce posílit. S důrazem na imunitu a hygienu. K posilování volím jídlo a pohyb. Pochopil jsem už dávno, že žádný lék, rychlotesty nebo vakcína nás nespasí, pokud nebudeme dostatečně odolní. Na druhou stranu však přinesou krásné příjmy do kapes vlastníků farmaceutického průmyslu. A o to přece jde v té neposlední řadě.



Vláda zakázala volný pohyb osob 16. března, od pátku to zrušila. Lidé se mohou pohybovat ve skupinkách do deseti osob. Urychlil se harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Co říkáte tomu obratu? Měli by přibrzdit, nebo volí správný postup?

Nemám tak kvalitní informace, abych dokázal oponovat šéfovi krizového štábu, nebo ho dokonce hodnotit. Když se vše povede tak, jak to plánují, jen čas nám ukáže, do jaké míry situaci zvládli se vší rozhodností a s kusem prozíravosti. Držím jim palce. Pokud to není někomu jasné, tak takoví odevzdali na oltář vlasti kus svého zdraví.



Když se podíváme zpět. Nejdřív bylo ticho z šoku z nástupu epidemie u nás, ale postupně to politici začali schytávat. Nejdřív byli tvrdě kritizováni za nedostatek zdravotnických pomůcek, a tím, že je nakoupili v Číně, si taky u mnohých nepomohli. Opozice vytýkala nedostatečná opatření pro podnikatele a chaotický postup. Navíc se zjistilo, že některá omezující opatření vydala vláda formálně špatně, takže je soud zrušil. Pak nastaly zásadní změny. Pane plukovníku, zřejmě už virus lidi tak neděsí, že? Zvládají to premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nebo ne?

Opozice nic jiného neumí než pominutě kdákat a kokrhat. Ono je něco jiného do toho mluvit než to dělat pod tlakem událostí a času. Každého rozumného člověka zajímá výsledek, a ne jak leckdy kostrbatě se k němu došlo. Líbí se mi hlavní motiv opozice, která volala „nechte nás podnikat“ (= kapitalizovat zisky), a pak „podpořte nás, prosím“ (= socializovat ztráty z podnikání). Potvrzují jen Marxovy teze.

Psali jsme: Proč si ČT stále zve tyto lidi? To víte... U Xavera se rýpalo i do nedohledatelných peněz. A ten Bakala... „Český elf“ Kartous u Xavera drtil PL, když ale došlo na velký průšvih ČT nebo Pekarové, najednou bylo ticho Zákaz vycestování: Wollner z ČT odhalil, co je za tím. A padlo také: KLDR, Kuba a Laos ČT se zbláznila, řekl profesor Žaloudík. Teď ho v ČT griloval Kubal, on ho odpálil. A vtipně o ČSSD...

Cestovky a hotely (lázně) budou krachovat také proto, že máme mediální tlučhuby a hrdiny, kteří mlátí na něčí povel prázdnou slámu. Bez ohledu na to, jaký to může mít hospodářský dopad. Na menší počet návštěvníků doplatí především naše „mekka turistiky“, město, kde se podobní také politici rodí a vyskytují. Je div, jaký prostor jejich vyjádření typu „myš, která řvala“ v mediální bublině dostanou. Každému myslícímu člověku je jasné, že na jiný smysluplný způsob seberealizace než hulvátstvím prostě nemají.

Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 18043 lidí

Je jedna „zásadní otázka“, kterou vláda určitě nezvládla. Uspokojit potřeby chudáků narkomanů. Ale to je jen iluzorní, protože slabší kontroly na hranicích umožnily dost volný pohyb tohoto matroše. Je k pláči, jestliže někdo tzv. odpovědný může dát podobný problém na veřejnost.

A co ekonomický aspekt, fatální hospodářský dopad? Zásadní hrozbu právě v ekonomické krizi vidí řada oborníků. Ještě před zásadním uvolněním opatření exprezident Václav Klaus hovořil o tom, že „květnová fáze už by měla být vzpoura davů“.



Ekonomický aspekt? Co máte na mysli? Že se na čas omezila výroba automobilů na sklad? Nebo že farmaceutickým gigantům kynou ohromné zisky v budoucnu, zaklínané zaklínadlem ,covid‘? Že se přímo nabízí seškrtání sociálních výdajů? Nebo myslíte na přiškrcení penězovodů neziskově ziskovým organizacím?

Bouřit se je nesmysl. Podle mne je čas volat po větší soběstačnosti. Nebýt tak závislí na dovozech. Vypěstovat místo řepky zase cibuli a brambory. Postavit, obnovit skleníky a nedovážet tisíce kilometrů hnusnou zeleninu. Zvelebit sady a mít dost vlastních jablek, hrušek a švestek. Zachovat počty lůžek v nemocnicích a celý náš systém zdravotnictví.

Fatální ztrátou by byla ztráta zdravého rozumu a odpovědnosti vůči našim dětem a vnukům. Nevím však, jestli někteří lidé, co se do politiky také dostali, budou rozumět tomu, co říkám. Žádnou svoji takovou budoucnost totiž jaksi nemají.

Psali jsme: Babišova výhoda. Opozice horší než „hvězdná pěchota“! Připomínají děti, baví se komentátor Čím by Minář nejvíce prospěl Česku? Tomáš Vyoral by o něčem věděl. Co vzrušuje Hamáčka? A Topolánek s Hrušínským a Kolářem v jednom pytli Chlast ti vyžral mozek, nevětraná žumpo? Parta normalizačních debílků s mastnou hubou. Populární tvář české pravice nakládala Právník natvrdo: Vědomé „promořování“? Podle mě trestný čin. A zneužívat chyb úředníků v době nouze hraničí s vlastizradou

Když to shrneme. Máme tu koronavirovou krizi, a tak se bojíme o zdraví; ekonomickou krizi, a tak se bojíme o finance, o práci a střechu nad hlavou… teď ti hackeři jsou všude, napadají nemocnice, podniky. A do toho sucho. Ale takové sucho už dlouho nebylo. Nejenže nebudou brambory, ale hlavně vody je zase málo. Je to tak špatné, nebo je lepší vypnout televizi?

V celé krizi vidím také to pozitivní. Ukázalo se zřetelně, kdo v Evropě je a kdo není opravdu přítel. Je dnes nabíledni, že král Brusel je nahý. Také to, že nejlepší přátele najdeme na konci vlastní ruky.

Řada lidí (zejména mladých) narazila do zdi a pochopila, že také existuje „ne“. Že jsou a budou mantinely. O krizi se dlouho mluvilo, a ona je tady. A lidé to respektují. Někteří více a jiní méně. Ti první netlachají, ale umějí (jak se i v minulosti ukázalo) přiložit ruku k dílu a něco i obětovat. Ti druzí kvičí o hrůze, že se nebude cestovat. Mávají listinami svobod. Volají na pomoc soudy včetně Božího. Rozumní lidé začali vidět své zdraví a jeho úroveň jako svůj (kromě míru a bezpečí) nejcennější statek, a podle toho se i začínají k němu chovat. Titíž lidé poznali, jak je dobré vytvářet a mít rezervy.

Všimněte si, že nemluvím o zaprodancích cizákům. O potomcích těch, co vítali Habsburky a zapomněli česky. Jejich děti pak mávaly vstříc Hitlerovi. Takoví, budou-li mít dále možnost, uvidí národní zájmy (zdali) až na tom nejposlednějším místě. Ty cizí, a vlastní zisk z toho, budou vždy na tom místě prvním.



A vypnout televizi? Ne, raději ji vůbec nezapínat. Co je tam k vidění? Černá kronika a jednostranné komentáře stále stejných tváří. Pozitiva? Oblast sci-fi. Dále pokřivená historie v čele s Hitlerem, hnusné akční filmy plné hrubého násilí a ubližování lidem, slaboduché seriály s dialogy, které vyvolávají pochybnosti o příčetnosti autora a herců, co se k podobné maškarádě propůjčili. Televize je pro lidi, co používají hlavu jen na česání, televize je zdroj stresu a frustrace. Slabší povahy pak jedí prášky na deprese.

Myslíte si, že ekonomické problémy může rozseknout premiér schodkem 300 miliard, investicemi za biliony a třeba stavbou přehrad? Tím by mohl zaměstnat část národa. Co říkáte konkrétně politice Andreje Babiše?

Věřím, že to rozsekne. A v dalších volbách má předplacený mandát. Stavba přehrad mi nepřijde tak hloupá. Co bychom si dnes počali bez socialistických přehrad. Za hloupý považuji kanál Odra–Dunaj–Labe. Při podobném suchu by se tam za loděmi mohlo prášit. Když pominu to, co by měly přepravovat.

Andrej Babiš mi přijde, srovnávám s Římem, jako nějaký homo novus (nový člověk, pozn. red.). Vydělal dost peněz a musel překonat řadu překážek uměle vytvářených byrokraty a nemakačenky. Všimněme si klanu lidí, kteří dnes o něčem rozhodují, ale nemají ani ponětí, jaké je to živit se prací. Jména jako Benda a jemu podobná poslanecká individua musejí každému, kdo nemá v hlavě dva hokejové puky, připadat jako špatný vtip. Takovýmto rozumbradům se bývalý podnikatel Babiš musí zodpovídat. Navíc čelit mediální, lepšolidmi organizované štvanici.

Jednou jsem se s ním osobně potkal. Přišel mi (a názor jsem nezměnil) jako hodně odvážný, pracovitý, cílevědomý a přímý člověk. Na rozdíl od většiny pozérů v politice má v sobě jiskru upřímnosti, a proto i tolik preferencí a hlasů obyčejných lidí. Elity ho rozhodně nevolí a volit nebudou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Debata o cestování nabrala jiný směr. Od pátku už se může za hranice. Ještě před pár dny přitom například prezident Miloš Zeman uvedl: „Já sám zastávám názor, že hranice by měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky. A to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, obzvlášť když pojedete do zemí, kde epidemie ještě neskončila. Doporučuji lidem, aby si vychutnali krásy České republiky,“ sdělil k tématu prezident Miloš Zeman s tím, že on sám pojede na Vysočinu. Jak to vidíte vy? Cestovat, nebo raději zůstat doma?

Každý by měl přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu. Mladí, šikovní, zdatní a dobrodružní ať cestují. Ale starší ročníky by měly raději sedět na pozadí a vyčkat času jako husa klasu.

S názorem pana prezidenta nepolemizuji. Na rozdíl od některých hulvátů (kteří jako argument zavedli do Parlamentu vztyčený prostředníček) si ho jako osoby, politika a vlastence velice vážím. Něco dokázal, je svůj a nikdy se nepodílel na krádeži. To je hlavní důvod, proč je u kavárníků a „j elit“ v takové míře neobliby.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Donald Trump útočí na Čínu. Od té doby, co „tohle provedla“, si chce na ni posvítit. A pokud Čína vědomě nebránila koronaviru, nebo něco zatajila, tak… myslíte si, že je to jen rétorické cvičení před volbami, nebo Trump přijde s něčím konkrétním? Co hrozí?

To je na mne moc složité. Chce-li znovu vyhrát v USA volby, musí ukazovat svaly.



A teď samotná Čína; měla by odškodnit svět?

Odpovím otázkou – má někdo dnes sílu ji k tomu přinutit? Nehledě už na to, že v různých částech světa se objevily klony toho viru, prý z Číny původem od „zázračných netopýrů“.



V minulých rozhovorech jsme mluvili o teroristických útocích i o problematice migrační krize. Hovořil jste o „vpuštění desítek a stovek válečníků džihádu spolu s tzv. utečenci do Evropy“. Byl jste jeden z prvních, kdo upozorňoval na problémy, které mohou vyplývat z migrace. S jakým dojmem, navíc ve světle pandemie, sledujete dění na řecko-turecké hranici?

Organizovaná invaze vetřelců, protože se o žádné utečence nejedná, dále pokračuje. Není vůle to zastavit. Jedná se také o součást svaté války muslimů proti zbytku. Kdo neviděl islamisty zblízka, nepoznal zběžně jejich učení, jeho naplňování skutky, ten nikdy nemůže pochopit, o co se jedná. Kuriózní jev zvaný poeticky džihád prý dává perspektivu těm, kteří mu dnes pomáhají. Budou jejich prvními cíli.

Jen rozhodný odpor řeckých bezpečnostních složek zabránil další eskalaci. Došlo údajně k prvním deportacím těch, co vyvolali na řeckém území (ostrov Lesbos) velké nepokoje.

Neochota EU, která nechce, nemůže (ani na to nemá) tento problém řešit, povede krok za krokem k jejímu rozpadu. Čeká ji osud SSSR, kde se také před rozpadem zaobírali vším možným, jen ne tím hlavním. Opravdovými problémy života a budoucností svých občanů, jejich dětí i vnuků.

Psali jsme: Kněz vypráskal Ovčáčka: On chápe víru jako něco, čím může mlátit druhé po hlavě. Prezentovat sám sebe Papaláš Zeman? Tak si vzpomeňte, co prováděl „roztomilý“ Havel, nabádá komentátor. Výsměch předpisům, arogantní mluvčí Špaček Nejsou to uprchlíci, ale vetřelci, ohromil plukovník Skácel. A přes PL znovu varuje: Balkánskou cestou chodí menší skupiny, spí v areálech mešit, mají peníze, platební karty... Politici EU do tepláků za vlastizradu, říká dva roky od migrační krize plukovník – autor výroku „vetřelci, žádní uprchlíci“. Budeme slušní? Zatočí s námi, dodává důkazy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.