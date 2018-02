Vicehejtman z TOP 09: Za Zemana je společnost rozpolcená, za jiného prezidenta by nebyla. Pokud by tedy nevyhrál Okamura nebo podobný typ...

ROZHOVOR „Antizeman a Antibabiš,“ to je prostě málo, říká jihočeský vicehejtman Josef Knot (TOP 09). Pro ParlamentníListy.cz promluvil o volbách, o Miloši Zemanovi a řekl také, proč podle něj nakonec Miloš Zeman vyhrál. „Podle mě Jiří Drahoš nezvládl poslední debatu. Byl zbytečně útočný, chyběl mu nadhled a na otázky ‚co by udělal, kdyby byl prezident‘, neustále odpovídal, v čem Miloš Zeman chyboval,“ říká Josef Knot s tím, že v tu chvíli cítil, že Jiří Drahoš prohrál.

Vy jste na svém facebookovém profilu sice pogratuloval Miloši Zemanovi ke znovuzvolení, ale také jste uvedl, že váš kandidát byl někdo jiný. Byly pro vás výsledky voleb překvapením, nebo se to prostě, jak se říká, „dalo očekávat“?

Ano, pogratuloval. Je důležité, že máme v České republice demokratické volby. Respektuji tedy i jejich vítěze, a tím je Miloš Zeman. Považuji ho tedy i za svého prezidenta, byť jsem jej nevolil.

Myslím, že až tak velké překvapení se nekonalo. Dalo se očekávat, že volby budou vyrovnané, a to i byly.

Čím podle vás Miloš Zeman nakonec zvítězil?

Teď to již říci mohu. Podle mě Jiří Drahoš nezvládl poslední debatu. Byl zbytečně útočný, chyběl mu nadhled a na otázky „co by udělal, kdyby byl prezident“, neustále odpovídal, v čem Miloš Zeman chyboval. V tu chvíli jsem cítil, že prohrál. Dostal se sám do role, která mu nesvědčila.

Vy se netajíte tím, že rozhodně nepatříte mezi příznivce Miloše Zemana. Co se mu podle vás za těch pět let v čele naší republiky povedlo a co nepovedlo? Co vám na něm nejvíc vadí? A jak by se měl podle vás Miloš Zeman chovat a co by rozhodně neměl dělat, aby ve svém druhém volebním období „obstál“? A co říkáte na jeho sliby, že když bude opět zvolen, bude jaksi „umírněnější“?

Byl bych rád, kdyby umírněnější opravdu byl, ale to je spíše snem té druhé poloviny voličů… :). Mně osobně vadila jednostranná orientace na východ, tedy především Rusko a Čínu. Netvrdím, že je špatné mít dobré vztahy s těmito zeměmi, naopak je to dobře. Nesmíme ale zapomínat na to, že jsme součástí Evropy. Ve funkci prezidenta bych byl určitě nanejvýš obezřetný při výběru jeho spolupracovníků.

„Odpůrci“ Miloše Zemana si polepšili oproti roku 2013 téměř o tři procenta. Prezidenta se jim z Hradu ale stejně nepodařilo „dostat“. Co se podle vás v tomto směru nepovedlo? Ještě týden před druhým kolem podle průzkumů Jiří Drahoš o několik procent vedl...

Už jsem na to částečně odpovídal v předešlých otázkách. Společnost si žádá vůdce, a to musí být charismatický člověk. Přirozeně energický… Další téma, na kterém si mimo jiné i TOP 09 vylámala zuby, a to „Antizeman a Antibabiš“. To je prostě málo. Kritizovat Miloše Zemana za okruh svých přátel a sám nedokázat uvést své případné spolupracovníky je nepřesvědčivé. Hodně se také diskutovalo a psalo (a možná i v té souvislosti) o různých, řekněme, „spolcích“ nebo konkrétním spolku, ve kterém by mohl pan profesor figurovat. Ten spolek by trochu vadil i mně...:).

Podepsaly se na výsledcích voleb i předvolební debaty na Primě a ČT? Jak je hodnotíte? Mimochodem, Slávek Jandák v rozhovoru pro ParlamentníListy řekl, že Zeman se v závěrečné diskusi na ČT choval velice státnicky. „Když to přirovnám, tak to byl obrovský medvěd, kterého oštěkává malý ratlík,“ uvedl Jandák.

Částečně ano, ale až tak kriticky bych to nevnímal.

Nejen před volbami, ale i po volbách na sebe tábory podporovatelů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše hlavně na sociálních sítích útočily a útočí. Kdy myslíte, že to skončí, a co to vypovídá o náladě v České republice a o demokracii?

Myslím, že za týden vášně opadnou. Nicméně společnost je a po dobu vládnutí Miloše Zemana bude rozpolcená. Je to škoda.

A kdyby vyhrál jiný kandidát, společnost by rozpolcená nebyla?

Myslím si, že nebyla… Pokud by se jím nestal Tomio Okamura nebo jemu podobný typ…:)

Velké emoce vyvolaly různé verbální útoky a připomínky ke zdraví pana prezidenta. Připomeňme si například výzvu těsně před volbami, kterou dal na sociální sítě Fero Fenič, ve které se apelovalo na televizi Prima a ČT, aby kandidáti při debatách stáli. Co si o tom myslíte?

Je zjevné, že pan prezident není v takové kondici jako před pěti lety. Na druhou stranu bych se v roli jeho oponentů spíše soustředil na to, v čem jsem lepší a co hodlám dělat jinak, než zda jsem více či méně fit.

Zvládla podle vás česká média volbu prezidenta se „ctí“? A co zpětně říkáte na vyjádření Evy Drahošové před volbami, že jim Česká televize fandí, ale nesmí to dát najevo (proti čemuž se Česká televize rozhodně ohradila)?

Podle mě byla debata na ČT1 velmi kvalitní a profesionálně vedená. Před moderátorkou klobouk dolů.

Když jsem u Evy Drahošové, do jaké míry manželky obou kandidátů zvládly předvolební čas? Která z nich více „zazářila“ a která se naopak třeba „ztrapnila“?

Paní Zemanovou jsem při jejím pobytu na jihu Čech doprovázel dva dny a musím konstatovat, že to s ní bylo fajn. Paní Drahošovou osobně neznám, ale oceňuji, jak bez jakýchkoli předchozích zkušeností roli zvládla a svého manžela se snažila důstojně reprezentovat po celou dobu konání kampaně.

Jiří Drahoš mluví o tom, že z politiky neodchází. Měl by podle vás šanci v příštím volebním období? Je v České republice někdo, koho byste rád viděl jako prezidenta?

Jiří Drahoš je bezesporu velmi kvalitní kandidát, ale obávám se, že to bude mít těžké. Podle mě hlasy pro něj byly hlasy spíše protestní. Případných pět let je dlouhá doba a sám jsem zvědav, jaká zajímavá osobnost se na politické scéně objeví...



Psali jsme: Neměli bychom se vlísávat Zemanovi, vzkázal z rádia do ČSSD Lubomír Zaorálek Divoká představa vlády jmenované Jiřím Drahošem: Premiér Fiala, ministr financí Kalousek. Resort by dostali i Jakub Janda či Gabal KDU-ČSL: Celostátní výbor vyzývá k jednáním s ODS, Piráty, ČSSD, TOP 09 a Hnutí STAN Kalousek odmítl pogratulovat vítězi. Je to falešný hráč, vzkazuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora