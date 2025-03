Vidlák zkazil vládě masivní zbrojení dvěma připomínkami

Tak jste psal, že máte chuť jít zase protestovat do ulic. Jenže vy jste teď předseda politického hnutí STAČILO! a v říjnu (snad) budou volby. Tak proč protestovat?

Aby si Baxové, Fialové, Rakušani a Koudelkové nemysleli, že jsme někam zmizeli a nejsme ničeho schopni. Aby si domýšleli do důsledků, co se všechno může stát, když budou ve jménu demokracie potlačovat demokracii. Aby jim nešrotovalo v hlavě jen to, jak když tak zrušit volby, ale také aby věděli, že ne každý se s tím smíří.

Prostě, aby věděli, že existují i jiné síly, než jejich loutkovodiči a struktury, o které se opírají.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4701 lidí

V Rumunsku byly volby zrušeny, Calin Georgescu byl odstaven od kandidatury. Může ho nahradit lídr strany AUR Simion, který sice podporuje pomoc Ukrajině, ale také stojí za Georgescuem. Co si z posledního rumunského vývoje berete?

Že se nikdo nezeptal těch davů v ulicích, jestli s tímto řešením souhlasí. Suše konstatuji, že dav v ulicích je slušná síla, obzvlášť když za vámi nestojí transatlantické hodnoty podepřené miliardami dolarů. Rumunské státní orgány si hrají se sirkami v prachárně. Rumuni jsou mnohem výbušnější než Češi a zahrávat si se základním fundamentem demokracie a ústavnosti, to většinou špatně končí. I velmi autoritativní režimy udržují alespoň iluzi svobodných voleb. Vědí proč.

Vy jste se vysmál premiéru Petru Fialovi „dýpfejkovým videem“, které vám nasdílel i Andrej Babiš. To je ale vlastně konkurence – Babiš. Z čeho tedy pramenila vaše radost?

Konkurence není nepřítel. Asi tak bych to řekl. Máme na ledacos jiný názor než hnutí ANO, ale rozhodně se shodneme v pohledu na Petra Fialu. Že Andrej Babiš nasdílel moje video, beru jako takové diplomatické stvrzení, že ohledně této vlády možná nejsme na stejné lodi, ale jsme na stejné vlně a máme stejný základní strategický cíl. Poslat tuto skvadru tragédů na smetiště dějin. Až se to podaří, můžeme se pohádat o výši daní, míru daní integrace do EU či NATO, ale bude to normální politický boj pomocí politických prostředků, nikoliv pomocí cenzury, tajných služeb nebo trestních oznámení.

Fotogalerie: - Bratrské Tatry

V médiích se jako na orloji střídají vládní politici a jejich jiní vyslanci. A unisono sdělují: Musíme se teď trochu zadlužit za účelem obranných výdajů, aby nás neobsadil Putin, když Trump na nás kašle. Parafrázuji, ale třeba pan Jakob takhle mluvil. Tak tedy stále pokračuje linka, že si na ty zbraně prostě půjčíme a ničeho se nemusíme bát?

Škoda že NeanDr. Jan Jakob nedokázal také říct, co si za ty peníze koupíme. Nebo jaké továrny za to postavíme. My tady mluvíme o výdajích na obranu, ale přitom zavíráme poslední ocelárny a i tu celulózu, ze které pak děláme střelnou bavlnu, kupujeme v Číně. Základem celé naší obranyschopnosti je pořád ještě Duslo Šaľa, kde končí óóóbrovská roura na ruský plyn, ze kterého se tam vyrábí Haber-Boshovým procesem amoniak. Bez amoniaku není trhavin ani výbušnin. Bez oceláren zase nejsou granáty ani kanóny.

Hele, ono to dopadne stejně jako s tím odstřiháváním od ruských paliv. Za šílených nákladů jsme (teoreticky) přešli na americká paliva, za šílených nákladů jsme přešli na americké zbraně... a pak vyhrál Trump.

Teď bychom si tu blbost mohli zopakovat s přechodem na francouzské zbraně. Zase nám budou morální majáky vysvětlovat, že kdo nechce francouzský jaderný deštník, ten je chcimír a (americký) kolaborant a budou to říkat až do dne, kdy ve francouzských volbách zvítězí Le Penová...

Fotogalerie: - Konference svobody

Že by to nicméně vypadalo nadějně s tím mírem? Ukrajinci souhlasí s třicetidenním příměřím, teď je to na Putinovi.

No, já jsem spíš škarohlíd, a tak si matně vzpomínám že návrh na třicetidenní příměří přišel po největším dronovém útoku na Moskvu. Zároveň prý USA obnovují vojenskou pomoc Ukrajině i sdílení zpravodajských informací. Míč je teď na straně Ruska a já jsem hodně zvědavý na jeho reakci. Už proto, že v Kurské oblasti teď Rusové postupují a určitě budou chtít minimálně obnovit kontrolu nad vlastními hranicemi.

Ale pokud by na to příměří skutečně došlo, tak budu mít samozřejmě radost. Ať se klidně dohadují, ale hlavně ať nestřílejí a neumírají lidé.

Ondřej Vetchý se vyjádřil v ČT: „Když se bavíme konkrétně o té Ukrajině, tak jsem schopen dohlédnout to, že když Rusko vyhraje na Ukrajině, tak se stanou tři věci. Jedna z nich je, že ti nejstatečnější přeživší povedou partyzánskou válku proti Rusům. Ten mainstream, který tam zůstane, bude patrně pracovat ve vojenském průmyslu a v ukrajinských továrnách pro ruské zbrojařství. A sem třeba přijde milion Ukrajinců, frustrovaných chlapů, kteří mají v sobě tu postsovětskou pouliční brachialitu a bezpečnostní systém v téhleté zemi absolutně klekne. Když někdo říká, že nemáme podporovat Ukrajinu, tak vlastně urychluje tenhle progres, aby k tomu došlo, a děsí mě, že to většina lidí není schopna dohlédnout,“ řekl. Co říci?

Má pravdu... předseda. Ano, přesně tohle se stane. Ale stane se to každopádně a jediný způsob, aby se to nestalo, bylo uzavření míru už v roce 2022. Od té doby jsou ti největší drsňáci ještě lépe vyzbrojeni a mají ještě víc peněz z prodeje amerických zbraní mexickým kartelům, všichni umírnění jsou už dávno mrtví a zůstaly jen ukrajinské verze jednotek SS Totenkopf... Teď zrovna jsem viděl několik videí s takovými ukrajinskými Totenkopfy... Neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit.

Já osobně bych navrhoval, aby se přestaly dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, ale aby se urychleně poslali naši policisté do ulic a ukončilo se jejich šílené papírování kolem každé blbosti, kterou šetří. Protože sice máme po Turecku druhý největší počet policajtů v Evropě, ale bohužel všichni sedí v kancelářích a předávají si lejstra, která nikdo nečte.

A za ty peníze, které nevyhodíme do kanálu za zbraně, by se mohlo těm policajtům přilepšit. Za chvíli totiž budou k nezaplacení.

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7262 lidí

Když už byla řeč o Trumpovi, tak pod vlivem jeho tarifů, tedy cel uvalených na zbytek světa, klesají akciové indexy. Masivně. Nevzbuzuje to ve vás neklid?

No hrozný... Asi takový, jako v mé ukrajinské tetě, která strašně těžce nesla, že jí Putin ukradl Krym a říkala to tak srdceryvně, jako by tam měla ty nejlepší pozemky a několik vil na pobřeží.

My, soběstační, my si s tímhle moc hlavy nelámeme. Moje uhlí ve sklepě má pořád stejnou hodnotu, moje brambory také nijak neztratily na svém významu, akciový index rýče a motyky se také nikam nepohnul a vody ve studni je pořád stejně. Ale chápu, že ti, kteří investovali svoje peníze do toho, aby akcie rostly, ti moc klidné spaní nemají.

Ale mezi námi... co jiného čekali? Za Bidena vzrostlo americké zadlužení naprosto nesouměřitelně. Celá světová ekonomika je rozhašená různými grýndýly a sankcemi na Rusko. Co jiného by se mělo stát, než že akcie začnou klesat?

Aby nestrádali, budou čeští umělci, kteří dělají tu vysokou kulturu, podporováni státem. Zavede se „status umělce“. Těšíte se, že ze svých daní budete podporovat tak hodnotnou oblast jako umění?

Já jim do toho asi hodím vidle... zjistil jsem, že se do jejich kritérií docela pohodlně vejdu, takže si asi také požádám... Aby to bylo i naopak. Aby liberálové ze svých daní podporovali mě. Budu to hodně nahlas medializovat, budu z toho mít legraci, budu zveřejňovat každou podrobnost přihlašovacího procesu... to by bylo, aby to raději nezrušili, jen aby nemuseli podporovat dezoláta.

Ceny energií klesají! Hlásá obrázková kampaň TOP 09. Jak si to občan má vyložit?

Já jsem žádný pokles cen energií nezaznamenal. Možná klesá cena silové elektřiny, ale stoupá cena za distribuci. To je stejné, jako když se teď Fiala ohání tím, že za něj je nižší inflace než za Babiše. Akorát zapomněl, že před dvěma roky byla inflace třicet procent i víc a ceny se nazpět nevrátily a reálné mzdy poklesly.

Občan by si to měl vyložit tak, že tomu za šest měsíců ve volbách řekne STAČILO!