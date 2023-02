Vláda mluví o solidaritě, přitom ji rozkládá. Nacher se chce ptát...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Vláda argumentuje, že musí rychle stihnout schválit změnu valorizací důchodů, aby nevznikla hospodářská škoda. Poslanec ANO Patrik Nacher ale nechápe, jak může vzniknout škoda naplněním zákona. Lidé už očekávají červnové zvýšení podle inflace a mají na něj nárok. A také na skutečnou penzijní reformu, nejen to, co uniká od ministra Jurečky.

Vláda narychlo schválila změnu valorizačního vzorce, který má části důchodců zkrátit jeho navýšení pod úroveň inflace. A protože to kvůli červnové valorizaci musí mít hotové do poloviny března, chce to ve Sněmovně schválit ve zrychleném režimu legislativní nouze. Byl jste překvapen, že vláda přišla s tímto návrhem a chce ho prosazovat tímto způsobem?

Nebyl jsem překvapen tím, že to vláda podala, ale byl jsem překvapen tím způsobem. O tom valorizačním schématu se můžeme bavit. Je tady nějaká inflace, je to nové, protože doposud bývala maximálně nějaká 3 %, tak se o tom určitě můžeme bavit, já s tím můžu souhlasit nebo nesouhlasit, budeme argumentovat, tak by to mělo být.

Ale to znamená, že by to muselo být projednáváno standardním způsobem, v prvním, druhém a třetím čtení. Ale v momentu, kdy k tomu vláda využije stav legislativní nouze, tak se ta debata v zásadě nevede. Neprochází to žádným připomínkováním, opozice má velmi omezené možnosti. A pokud je to u takto zásadní otázky, tak se nelze ubránit dojmu, že vláda ten stav legislativní nouze zneužívá.

Myslím si, že tam došlo až k porušení jednacího řádu. Protože nebyly dány důvody, pro které může být stav legislativní nouze vyhlášen. Argumentem vlády je, že by vznikla hospodářská škoda. Ale my se tu bavíme o úpravě penzí na základě zákona. Jak může hospodářská škoda vzniknout naplněním zákona?

Je zjevné, že vláda s tím spěchá, aby se to stihlo, ale to není důvod. Mělo by se to projednat klasicky, vést přitom politickou debatu. V tom případě by to ale vzhledem ke všem lhůtám platilo až od 1. 1. 2024. Bylo by to později, než chce vláda, celkem nepochybuji, že vláda se svou pevnou většinou by stejně zvítězila, ale aspoň by se kolem toho vedla férová debata.

Anebo s tím vláda mohla přijít mnohem dříve, ale to se jí nechtělo, protože byly prezidentské volby. Čekala na jejich výsledky, pak to rychle předložila, viděla, že se to nedá stihnout, tak zneužila stavu legislativní nouze.

Pokud jde o proceduru přijímání důchodové novely, tak tam jsou pochybnosti zcela zřejmé. Opozice jasně řekla, že to předá Ústavnímu soudu. Já jsem ale zaznamenal hlasy, že i samotná úprava valorizačního vzorce může být posuzována jako protiústavní, protože tady už vznikl nárok, který je měněn v podstatě zpětně. Co si o tomto aspektu problému myslíte vy?

Já bych ty aspekty dokonce viděl tři. První, že neměl být vyhlášen stav legislativní nouze, protože nebyly splněny jeho zákonné podmínky. To je ten procedurální aspekt, ale on souvisí i s tím druhým, totiž že toto rozhodnutí zasahuje do už běžících důchodů. To znamená, že tady už vzniklo nějaké oprávněné očekávání, které teď nemá být naplněno. Normálním postupem ta změna už není možná, takže senioři legitimně očekávají zvýšení důchodů podle platného vzorce.

Ale já bych se podíval ještě na třetí aspekt. Ústavní soud totiž už v minulosti řekl, že u nás je při výpočtu důchodů zohledňována příliš málo zásluhovost, a naopak nadměrně solidarita. Tedy že důchody jsou příliš nivelizované a ti, kteří do systému v životě dávali více, tak dostanou menší část.

A tato nynější úprava valorizačního vzorce nivelizaci ještě více posiluje. Takže je otázkou, jestli se tu vláda staví i proti nálezu Ústavního soudu. Ale to je k posouzení.

V té debatě padlo, že věc má ještě jeden háček. Ekonomové i poslanci si povšimli, že na červnovou valorizaci, které se ta změna týká, nemá vláda v rozpočtu připravené vůbec žádné peníze. Co s tím teď? K nějakému navýšení dojde, takže se rozpočet stejně bude muset měnit?

My jsme na to upozorňovali už při schvalování rozpočtu na letošní rok, že tam ty peníze chybí. Na konci roku už nikdo nemohl očekávat, že by inflace spadla pod 5 %, což je hranice, nad kterou se spouští automatické navyšování.

Nějaké peníze navíc se tam budou muset přidat určitě, bez ohledu na to, jaké nakonec bude valorizační schéma.

Takže my se budeme ptát, jak to chce vláda řešit a kdy bude novelizovat státní rozpočet na letošní rok.

Termín už se pomalu blíží; má už vláda nějaký návrh, kterým by to v rozpočtu vyřídila?

No, my se především budeme ptát, proč to v tom rozpočtu nebylo od začátku, když se to dalo předpokládat.

Že by ta valorizace neproběhla vůbec, to nehrozí…

Ne, ta je ze zákona.

Teď jsme se o změně valorizačního schématu bavili z pohledu Ústavy a práva, ale když se na to podíváme politicky: Dovedete pochopit, proč se vláda o toto snížení pokouší? Je pravda, že inflace je dnes rekordní a zákonodárce s takovou výší nemohl úplně počítat, takže ta otázka ekonomické udržitelnosti valorizačního schématu je nejspíš legitimní. Jak se na to díváte vy?

Ta odpověď má dvě roviny. Tou první je obecnější téma automatů v zákonech. Že se něco spouští, jakmile je splněna nějaká podmínka. Řešili jsme to už u platů ústavních činitelů, aby byly navázány na nějaký automat a aby téma nebylo zneužíváno pro populistické návrhy. Já jsem tehdy navrhoval, ať je to vázáno na vývoj HDP. Nejen na růst, ale případně i na pokles.

A podobný automat je i ta valorizace důchodů. Ono to v zásadě je správně, aby se nestávalo, že před volbami se bude navyšovat, a po volbách že se řekne, že když už je po volbách, tak jim to zase snížíme. Takže ten základní princip je za mě v pořádku.

Druhou rovinou jsou ty parametry systému. A tam si myslím, že by debata o nich měla být součástí penzijní reformy, která by to řešila všechno. A jsem pro, o tom se pojďme bavit, v rámci normální parlamentní debaty. Nemusíme se v ní shodnout, ale proběhne tam alespoň nějaká diskuse, kde se vezmou v potaz všechny parametry.

Ale tato debata, to neznamená válcování pomocí protiústavního nástroje, jak sledujeme nyní.

Nápady na něco, co by se dalo nazvat „důchodovou reformou“, už z vlády přicházejí. Zejména jde o návrh ministra Jurečky měnící věk odchodu do důchodu. Řeší tyto nápady už vláda nějakým způsobem s Poslaneckou sněmovnou?

Zatím jsem zaznamenal jen takové ty jednotlivé nápady ministra Jurečky. Pokud by se mělo jednat o skutečnou důchodovou reformu, která by měla vydržet čtyři či pět volebních období nebo ještě déle, tak tam by určitě byla třeba shoda napříč celou Poslaneckou sněmovnou. A nic takového jsem nezaznamenal.

Já očekávám, že vláda nás osloví a bude se to řešit. Ale trochu se obávám, že teď už, vzhledem k průběhu toho volebního období, je pozdě. Nejspíš se chce nejprve stoprocentně sladit vláda, takže se pak nejspíš bude jednat o návrh ve stylu „berte, nebo nechte ležet“.

Jenže tak debata o penzijní reformě opravdu vypadat nemá. Mají se tam předkládat návrhy, hledat kompromisy. Avšak, když se horko těžko hledá shoda ve vládě, tak se jim pak asi nechce se domlouvat ještě s opozicí.

Ano, o Jurečkově „osmašedesátce“ se ještě vede poměrně vášnivá debata v rámci koalice. Neměla by ale penzijní reforma být přece jen hlubší a komplexnější, než jen počítání výnosů z odvodů a následné dosazování do rovnice, ze které vyjde věk, kdy mají lidé chodit do důchodu, aby to sedělo účetně?

Ta reforma jde hrozně po povrchu. Mně tam chybí věci, které jdou do hloubky, které více pracují s tím faktorem stárnutí populace a nabízejí nějaká smysluplná řešení. Jen teď z hlavy mně napadá třeba kombinovat prodloužení věku odchodu do důchodu s postupným zkracováním pracovní doby. Dát těm lidem více dovolené, více proplacených preventivních prohlídek u lékaře, a tak dále.

Tyto věci by se do té důchodové reformy určitě měly nějak promítnout, to nemůže být postavené, že buď zvýšíme důchodové pojištění, nebo věk odchodu do důchodu. Musíme myslet na to, že pokud po někom chceme, aby pracoval déle, tak se mu k tomu musí vytvořit podmínky. A myslet na to, že člověk se v tomto věku mění.

A pak se pojďme bavit o tom, jak to všechno nastavíme, to je správné. Ale skončit jen u toho, že bez ničeho dalšího posuneme věk odchodu do důchodu, to nejde.

Očekáváte, že se na této reformě ve vládě najde shoda, vzhledem k tomu, jak je názorově rozkročená?

Nedovedu říci.

Náš penzijní systém stojí na průběžném financování, což je spojeno s heslem „mezigenerační solidarity“. Ta je obvykle chápána tak, že ekonomicky aktivní lidé jsou solidární s těmi, kteří už pracovat nemohou. Premiér Fiala a někteří jeho ministři ale nyní toto heslo otočili – a nabádají současné penzisty, aby byli solidární s těmi, kteří půjdou do penze po nich v příštích letech. A smířit se s nižšími důchody, aby systém zůstal udržitelný. Co říkáte na takový výklad mezigenerační solidarity?

Solidarita má být především obecná. Mezi mladšími a staršími, zdravými a nemocnými, bohatšími a chudšími. Ale já si troufám říci, že některé návrhy této vlády místo solidarity popouzejí jednotlivé sociální skupiny proti sobě a že vláda tím rozdmýchává nenávist.

Pokud to vláda chce stavět například tak, že „vinou seniorů, kteří trvají na zvýšení důchodů, vám nezvýšíme rodičovský příspěvek“ – tak toto tu společnost rozvrací. I politici samozřejmě mohou přispět k mezigenerační solidaritě, tím jak vystupují. Nebo tu solidaritu politici mohou svými výroky rozkládat.

