Vláda situaci neustále zhoršuje, hanebné. Toto poslankyně Šafránková slyší od zoufalých lidí

Poslankyni SPD Lucii Šafránkovou mnohem častěji než dříve zastavují lidé na ulici se svými sociálními problémy. Zato vláda odmítá podpořit návrhy opozice, které by občanům mohly pomoci, pokud je vůbec pustí do projednávání. „Vláda od svého nástupu nepomohla lidem včetně nejohroženějších sociálních skupin vůbec ničím, neudělala nic konkrétního, prakticky jako jediná vláda v Evropě jenom situaci neustále zhoršuje,“ říká poslankyně.

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2951 lidí

Premiér Petr Fiala v televizním projevu ujišťoval občany, že jeho vláda je „nenechá padnout“, i když třeba účty za energie pro ně mohou být šokem. Věříte premiérovu slibu?

Rozhodně ne, za premiéra a za vládu hovoří nejlépe jejich činy, v tomto případě spíše jejich absolutní nečinnost. Nikoli plané sliby a slova. Kvůli nečinnosti a neschopnosti vlády už navíc velké množství lidí tzv. „padlo“ – do příjmové chudoby, do dluhových pastí, do exekucí, jejichž počet roste, a to i u seniorů.

Je to hanebné. Vláda od svého nástupu nepomohla lidem včetně nejohroženějších sociálních skupin vůbec ničím, neudělala nic konkrétního, prakticky jako jediná vláda v Evropě jenom situaci neustále zhoršuje.

Jak se podle vás vláda zatím staví k ekonomickým těžkostem, pronásledujícím občany?

Lhostejně a nekompetentně. Pouze valí problémy před sebou, řešení odsouvá, vymlouvá se na bývalé vlády, na opozici, na kdekoho. V plné nahotě se ukazuje, že přišla k moci absolutně nepřipravená, navzdory předvolebnímu chvástání dnes vládnoucích stran. A přitom mnoho nástrojů řešení nastalé situace se nabízí, hovoříme o nich my v SPD, některé fungují v zahraničí.

Namátkou jde o snížení (až na nulu) nepřímých daní, DPH a spotřební daně, u potravin, elektřiny, plynu, pohonných hmot a o zastropování jejich cen.

Bude mít podle vás efekt vládní pomoc v podobě „pětitisícovky na každé dítě“ tak, jak ji schválila Sněmovna na návrh ministra Jurečky?

Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti Fialovy vlády je to jen opravdu malá kapka v moři, ale každá pomoc lidem sužovaným enormní Fialovou drahotou je dobrá. A my v SPD jsme tento příspěvek ve Sněmovně podpořili. I když je nedostatečný, přichází pozdě a jeho forma je nespravedlivá, protože diskriminuje rodiny s nezaopatřenými dětmi do 26 let věku, studujícími či zdravotně postiženými.

A rovněž i proto, že podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku je zcela nesmyslně příjem rodičů do jednoho milionu korun v roce 2021, i když jejich současná příjmová situace může být jiná a horší. Já jsem za SPD navrhovala tyto bariéry prostřednictvím pozměňovacích návrhů odstranit, ale vládní poslanci to odmítli.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda nabádá opozici, aby se zapojila do pomoci občanům. Jak tato „spolupráce“ reálně vypadá ve Sněmovně? Poslouchá vláda návrhy opozice?

Tak, že zejména hnutí SPD, podává spoustu konkrétních návrhů na pomoc občanům. A to ať už formou pozměňovacích návrhů k nekvalitním, neúplným a často diskriminačním vládním návrhům, tak i v podobě našich vlastních návrhů zákonů.

Osobně jsem předložila v tomto volebním období 16 pozměňovacích návrhů a desítku samostatných návrhů zákonů. Například jde o zvýšení daňových slev na poplatníka, jeho manželku či manžela, pro pracující invalidy a studenty, o zvýšení daňových zvýhodnění na vyživované nezaopatřené děti, o zvýšení příspěvků na péči u zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob, o zvýšení příspěvku na mobilitu a na dopravu u zdravotně postižených osob, o zvýšení základní výměry všech důchodů o cca 1800 korun, o zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun atd.

Vládní poslanci buď hlasují proti těmto návrhům, anebo je odmítají vůbec zařadit na program jednání Sněmovny.

SPD představila své „desatero“ opatření k řešení současné napjaté ekonomické situace. Jedním z návrhů bylo přechodné snížení DPH u energií, takzvaný „sociální tarif“, a rovněž pohonných hmot, základních potravin a léků, aby došlo ke snížení cen těchto komodit. Už tento bod nějak převádíte do legislativních návrhů?

Ano, návrh zákona, který by zavedl tzv. zvláštní tarif u elektřiny odpovídající výrobním nákladům, jsme už předložili. Jde v něm také o to, aby naši výrobci, producenti elektřiny, v čele se společností ČEZ, měly zákonnou povinnost vyrobenou elektřinu nabídnout nejprve na vnitřním domácím trhu domácnostem a firmám a až teprve případné přebytky umístit na globální komoditní burzu v Lipsku. To by ceny elektřiny pro české odběratele snížilo skutečně markantně.

Také se tam hovoří o „snížení neúčelných výdajů státu“. Kde je podle vás největší potenciál snižování?

Jednoznačně na straně dotací tzv. solárním baronům, ale zdaleka nejen jim. Dále jde o dotace tzv. neziskovým organizacím s politickou agendou, to může být až 20 miliard korun ročně. Patří sem i odvody do rozpočtu Evropské unie a do dalších mezinárodních organizací, o dary do zahraničí, o část tzv. zahraniční rozvojové pomoci, o výdaje na škodlivou a neúčelnou inkluzi ve školství, o přemrštěné výdaje na předražené armádní zbrojní nákupy ze zahraničí, o vyplácení sociálních dávek občanům, kteří nepracují, ačkoli by fyzicky pracovat mohli a těm, co při čerpání dávek podvádějí úřady atd.

Psali jsme: Ministr Bartoš: Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun Člověk v tísni na Ukrajině. Šimon Pánek to vidí na dlouhé roky Foldyna (SPD): Občané, toto platíte ze svých daní: hudbu v Africe, švadleny v Indii, fíky v Bosně… Fiala a Sorosovy neziskovky. Baštovy otázky k pandemickému zákonu

Vláda připravuje další balík zákonů na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Bude v něčem z nich mít podporu SPD?

To nemohu říci dopředu, dokud ony návrhy neuvidíme. Obecně lze říci, že v případě této pomoci jsme proto, aby směřovala pouze ke skutečným válečným uprchlíkům, aby byla dočasná, přiměřená, kontrolovaná a neprobíhala na úkor českých občanů.

S vašimi kolegy, zabývajícími se ekonomikou a zemědělstvím, jsem několikrát hovořil o cenách potravin. Jsou už podle vás tak vysoké, že se stávají i sociálním problémem?

Jednoznačně ano, růst cen potravin se již delší dobu pohybuje vysoko nad hranicí průměrné, a už tak výrazné, inflace. Příčinou je pro Českou republiku škodlivá společná zemědělská politika Evropské unie, která mj. ničí naši potravinovou soběstačnost – což vede k růstu cen potravin. Potravinová soběstačnost České republiky radikálně klesla právě po vstupu na tzv. společný trh Evropské unie.

Ve výrobě vepřového masa se snížila z 94,5 % v roce 2003 na 43,2 % v roce 2020, ve výrobě drůbežího masa z 92,0 % na 59,8 %, u másla ze 126,6 % na 71,6 %, u jablek ze 100,2 % na 79,9 % atd. Což jsou údaje Českého statistického úřadu. Hnutí SPD naopak dlouhodobě prosazuje potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás produkovat.

V minulém volebním období jsme v tomto smyslu podali návrh na změnu zákona, který napoprvé ve Sněmovně prošel, ale po jeho vrácení Senátem část jeho původních podporovatelů ze stran mimo SPD podlehla masáži a vydírání ze strany zahraničních obchodních řetezců reprezentovaných i panem Prouzou ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a hlasovala napodruhé proti němu.

Mluví se o tom, jak se situace občanů zhoršuje. Pozorujete to i při své komunikaci s voliči? Mají lidé větší problémy než dříve?

Ano, určitě. Denně dostávám v tomto smyslu desítky e-mailů zoufalých občanů, mnozí z nich mě navštěvují i v mé poslanecké kanceláři v Brně, občas mě i zastavují na ulici. Kritická je situace zejména u osamělých a nízkopříjmových občanů, hlavně seniorů, u zdravotně postižených občanů a u rodičů – samoživitelů s dětmi.

Všem se snažím odpovídat, poradit, pomoci, tam, kde na to stačí moje časová kapacita, chodím s těmito lidmi i např. na úřady práce, abych jim pomohla s administrativou i složitými žádostmi o sociální dávky a abych je nasměrovala tak, aby na nějakou sociální pomoc od státu dosáhli.

Psali jsme: Opsané od Babiše. Málo, pozdě, nebude to stačit. „Jurečkovné“ je pod palbou Naprosto asociální vláda. Arogantní, cynická. Šafránková z SPD o tom, jak vypadá „pomoc lidem“ v dnešní sněmovně „Adresná sociální politika“. Poslankyně Šafránková už bohužel tuší, co tím Jurečka myslel Asociální Jurečka, asociální vláda. Poslankyně SPD má obavy, co předvedou dále

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.