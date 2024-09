Vražda nožem jedna za druhou. „Zavřít do tábora? Sám nevím.“ Riziko v EU prý roste

Již prakticky skoro každý den slyšíme o nějakém útoku nožem, někdy i střelnou zbraní, v Německu. A většinou je to v souvislosti s přistěhovalci a uprchlíky z muslimských zemí. Jaký máte na to názor?

Víte, mne to nepřekvapuje. Naopak mi to přijde velice logické, protože nůž je dnes nejsnadněji dostupnou zbraní. A je asi velice naivní si myslet, že můžete tento problém vyřešit tím, že zakážete nože. Tomu se vysmívají i aktivisté z teroristické organizace Islámský stát, kteří v reakci na německý zákaz delších nožů v mediích odpověděli, že „Problém nebude omezen na nůž, protože co muslim, že umí připravit ,narozeninový dort‘.“

Psali jsme: Zakážete nože? Můžeme vám připravit jinou lahůdku. Islámský stát se vysmál Německu

Samozřejmě útoky noži jsou jen jedna část z enormního nárůstu kriminality a násilí ze strany ilegálních i legálních migrantů v EU, a to nemusí jít pokaždé o muslimy. Mne speciálně zajímá problematika násilí ze strany muslimů, a to hlavně islamistů. A zde bych řekl, že fakticky jsme v situaci, kdy tito radikální muslimové zahájili jistou formu „kampaně teroru“ proti Evropanům. A zdá se, že státní úřady v některých zemích, v současně době hlavně v Německu, se snaží tuto skutečnost před veřejnosti zatajovat a mnohé z lamarckistických útoků buď vůbec nezveřejňovat nebo bagatelizovat jejich islamistické pozadí a vyvolávat dojem, že útočící jsou psychicky nemocní apod. Kdyby to ovšem byla pravda, tak by tím úřady vlastně tvrdily, že být fanatický muslim je psychická nemoc.

Mohl byste nám to vysvětlit podrobněji a uvést nějaký příklad?

Jistě. Například aktuální případ z Německa, kde došlo k útoku a podle svědků pachatel měl při útoku řvát islámská hesla, ale policie se tváří, jako že nejde o islamistický útok. Svědci proto o tom promluvili do německých médií a tvrdí, že chování úřadů je snahou zatajit islamistické pozadí zločinu. Píše o tom například web WELT zde.

A WELT k tomu přímo píše: „V původní policejní zprávě nebylo nic o možném islamistickém pozadí. V úterý podezření vyjádřila Junge Union Meklenbursko-Přední Pomořansko … Vběhl do čerpací stanice muž s jasným migračním pozadím a křičel ‚Alláhu Akbar‘.“ Sama Junge Union se k tomu vyjádřila na svém profilu na Instagramu zde.

A pak si všimněte, že prakticky skoro po každém útoku, k němuž došlo v předchozích měsících, úřady hned pustily do medií vyjádření, že většinou muslimský pachatel má psychické problémy. Sarkasticky bych řekl, že to asi tedy je tím nejčastějším psychickým problémem fanaticky islám. A pak je otázka, proč ho rovnou nedat do seznamu psychických nemocí, že?

A ta islámská „kampaň teroru“?

Jistě. V posledních měsících došlo k opakovaným výzvám ze strany vedení teroristické organizace Islámský stát směrem k muslimům žijícím v Evropě, aby se nebáli a aby útočili na nevěřící evropské psy. Jako důvod je uváděn konflikt mezi Palestinci a Izraelci v Gaze.

Islámský stát ve svém periodiku opět vyzývá muslimské imigranty v Evropě k „naplnění Západu krví křesťanů a zejména židů“. A to tím víc, čím víc se s islamistickým podřezáváním v Evropě roztrhl pytel. Islámský stát ve své publikaci přikládá ilustrační obrázek z podřezání bachařů islamistickými trestanci provedeném při nedávné vzpouře islamistů v ruské věznici. „Kdo nebojuje proti židům a jejich spojencům přímo v Palestině, má tak činit mimo Palestinu,“ vyzývá muslimy Islámský stát. A jak dále píší islamisté, tak žádná bezpečnostní opatření nemohou mudžahedínům (islámský termín pro sváté bojovníky) zabránit konat džihád, „Prohlubte a rozšiřte své útoky – buďte nadále mudžahedíny a používejte kladiva a rozmlaťte jim lebky,“ burcuje muslimy v Evropě teroristická organizace Islámský stát.

A opravdu někteří muslimové na tyto výzvy reagovali, například:

- V bavorském Hofu chtěl syrský islámistický imigrant mačetou pozabíjet co nejvíce vojáků německého bundeswehru.

- Vtrhl do budovy policejního inspektorátu v německém Linz am Rhein islamista s mačetou.

- Islamista imigrantského původu se pokusil o teroristický útok v Mnichově.

- Islamista zaútočil na lidi v německém Solingen a několik jich zabil.

A mnoho dalších. Ale k útokům dochází nejen v Německu. Například před pár týdny došlo k útoku islamisty nožem na vojenského kaplana v Irsku. A to jsem zde popsal pouze ty útoky jenž jsou součásti islamistické „kampaně“. I pro mnohé kriminalistiky se útok nožem stal dnes efektivnější a přijatelnější než použití například střelné zbraně.

Je to opravdu až tak špatné?

Minimálně na západě Evropy určitě je. Například jen v Německu došlo k více než 600 útokům nožem jen na vlakových nádražích od začátku roku 2024!

A pro zajímavost, tak v Německu již stvořili i web, kde je možné si prohlédnout záznamy o útocích nožem: https://messerinzidenz.de

Podle mého názoru je za těmi kriminálními případy útoky noži – které páchají nejen muslimové, ale i další legální i nelegálně migranti, hlavně z Afriky – i benevolentní přístup německých úřadů k neevropským zločincům.

Jak to myslíte?

Tak vezměte si případ 17letého syrského azylanta v Německu. Ten za dva a půl roku spáchal 34 trestných činů, než se vůbec konečně dostal do vazby. A do té vazby se dostal až tehdy, když ve Stuttgartu nožem zavraždil člověka. Takže, kdyby nevraždil, tak možná ho úřady nechají páchat trestnou činnost dále.

Nebo tento 11letý marocký imigrant z německého Hamburku, který už má na svém kontě 70 vloupaček a řádí klidně dál.

Pak zde máte případ toho syrského uprchlíka, ilegálního migranta, jenž vraždil v Solingenu. Měl být vyhoštěn, a co? Německé úřady ho nechaly v Německu a ještě mu platily právničku, která se starala o to, aby nemohl být z Německa vyhoštěn. V podstatě německé úřady a ta právnička jsou spolupachatelé masové vraždy a terorismu. Ten uprchlík se totiž hlásí k teroristické organizaci islámský stát.

Podle mne v podstatě všechny tyto případy ukazují jasný vzkaz německých úřadů pro zločince a teroristy: „Pojďte k nám do Německa a vražděte a páchejte trestnou činnost. Německo na vás bude hodné.“ A to zamlčování té islamistické vražedné kampaně? To je jen důsledek politiky politické korektnosti a multikulturalismu vůči radikálnímu islámu, protože zaujmout preventivní bezpečnostní opatření vůči tomu velkému množství islamistů, kteří již dnes v Evropě žijí, je prakticky nereálně bez vyslovené perzekuce celé muslimské komunity.

Prostě těch islamistů jsou jen v EU dnes již miliony – a tyto miliony jsou potenciálními vrahy, takže co s nimi? Zavřít je do nějakého koncentračního tábora? A to přicházejí každý rok desítky tisíc dalších islamistů do Evropy jak v rámci ilegální migrace, tak i v rámci legální migrace – slučování rodin, svatby a přesídlení v rámci humanitárních projektů.

Takže, co s tím? Sám nevím, ale vidím, že bezpečnostní rizika pro obyvatele EU, a hlavně pro Čechy, strašně rychle rostou.

Psali jsme: Houellebecq: Trump bude dobrý prezident. Přestane pomáhat Ukrajině? To je dobře „Ukrajinec“, zadržený v ČR pro islámský terorismus, není náhoda. Analytik ví víc Evropa je kvůli migraci před explozí. Petr Pelikán ukázal dvě budoucnosti. Obě temné „Migrační pozadí“ má každý třetí západní Němec