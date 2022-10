Výbušné. Foldyna varuje: Mimořádně odporné osoby! Pátrají po jménech demonstrantů. Chtějí škodit v rodině, v práci...

reklama

Reakce po další demonstraci – ve středu na Václavském náměstí – byly ještě ostřejší, než minule. Přitvrdila rétorika hlavně proti organizátorům. Znova létala slova o proruských sympatiích, výzvy, aby se stát bránil, účastníci prý „tleskají Putinovcům a Ukrajinu i naši svobodu by prodali za teplý radiátor“. „Vítku, taky jsem měl tendenci tyhle lidi po minulé demonstraci omlouvat tím, že mají strach a jen se nechali zneužít. Teď už si to nemyslím. Vědí, kdo demonstraci svolal. Tleskají putinovcům. Ukrajinu i naši svobodu by prodali za teplý radiátor. Jsou nebezpeční. A odporní. Howgh,“ napsal k tomu například Petr Kolář, bývalý diplomat. Co si o tom myslíte?

Že psychiatrie je dnes již na takové úrovni, že s bájnou lhavostí, fobiemi a dalšími podobnými poruchami umí účinně bojovat a pan Kolář by toho měl využít. Skutečnost je totiž taková, že Ukrajinu, nebo Putina řešila pouze malá skupinka pomatenců, kteří se před Ukrajinským národním muzeem snažili demonstraci na Václavském náměstí narušovat. Demonstranty na Václaváku zajímala pouze Česká republika a česká vláda. Zklamání z vlády Petra Fialy jsou příliš velká na to, aby se lidé zabývali tím, co se děje tisíce kilometrů od nás a nijak by se nás to nemuselo týkat. Zklamání, které však vlivem neustálého vládního lhaní a arogance přerůstá v rozhořčení. A není divu, vždyť kdyby pan Fiala a jeho kumpáni před volbami lidem řekli, co budou ve skutečnosti dělat, tak by dnes asi nevládla dnešní koalice, ale dnešní opozice – což ostatně potvrzuje i pád volebních preferencí vládnoucích stran. V tomto smyslu tedy šlo ze strany pětikoalice o podvod na voliče a zde je potřeba také říci, že pokud někdo něco získá podvodem, tak je legitimita takového vlastnictví, mírně řečeno, velmi sporná.

Proč tomu říkáte podvod na voliče?

Pro chování, kdy někomu něco slíbíte, ale pak děláte něco jiného a v jeho neprospěch, jiné slovo neexistuje. A když jsem se díval do volebních programů koaličních stran, tak jsem tam o likvidaci českého průmyslu, o ožebračování českého národa, o nadřazování cizích zájmu nad vlastní, o spolupráci s organizovaným zločinem či o zatahování naší země do cizích válek nenašel sebemenší zmínky.

Mluvil jste o Ukrajinském národním muzeu. Jak tomu mám rozumět?

Budova, která je v den oslav české státnosti ozdobena nikoli českými, ale ukrajinskými vlajkami a u jejíhož vchodu je velký nápis Sláva Ukrajině, je zřejmě budova ukrajinská. A přesně tak vypadala 28. září budova v horní části na Václavském náměstí, jíž se dřív říkalo Národní muzeum a mělo se automaticky za to, že jde o muzeum české. Dnes už patrně není.

Jeden z organizátorů demonstrace Ladislav Vrábel čelí exekucím, peníze na protesty putují na účet jeho manželky, dvacet let neplatil sociální ani zdravotní pojištění a podobně. Je proto zpochybňována jeho důvěryhodnost. Je vhodnou osobou?

Já jsem na demonstraci nešel kvůli jejím pořadatelům, ale kvůli demonstrujícím občanům. Nebyla to demonstrace za pana Vrábela, nýbrž demonstrace proti vládě pana Fialy. Kdo ten rozdíl nechápe, má vážný problém a měl by proto spolu s panem Kolářem vyhledat odbornou pomoc.

Sám jste na demonstraci vystoupil, jak jste její průběh a atmosféru vnímal vy sám?

Skutečnost, že lidé naplnili Václavské náměstí a vydrželi na něm několik hodin, i když pršelo, je především smutnou vizitkou vlády Petra Fialy. Já osobně se přede všemi, kdo se demonstrace zúčastnili, hluboce klaním. Je to projev obrovské občanské statečnosti, vždyť prorežimní pohůnci už začali pátrat po jménech demonstrantů, po tom, kde pracují, jaké mají rodinné poměry a tak dále, a to vše pouze s úmyslem škodit demonstrujícím v rodině, v zaměstnání, či jakkoli jinak. Ti, kdo tohle dělají, jsou mimořádně odporné osoby a nezbývá než doufat, že konání těchto duševních mrzáků nebude příliš efektivní.

Co konkrétně se vám na demonstraci líbilo nejvíce, a co naopak nejméně?

Líbilo se mi asi není úplně správný výraz. Fascinovalo mě, samozřejmě ve smyslu pozitivním, víc věcí, a kdybych měl některé vyzdvihnout, tak to asi bude odhodlání, odvaha, vytrvalost a disciplinovanost demonstrujících, kteří se nenechali strhnout několika provokatéry. A pak také touha po míru. Ta byla v dnešním válečném štvaní a nenávisti velkým osvěžením. Nejméně se mi líbilo počasí.

Podle některých kritiků byl nižší počet účastníků, a navíc ve státní svátek důkazem, že mnoho z nich prokouklo, kdo protesty pořádá a podobně. Souhlasíte? Nebo se domníváte, že protesty budou sílit?

Vláda ujišťuje, že zásoby plynu na zimu jsou dostatečné a případně pomohou spojenci. Jiní to zpochybňují nejen kvůli nedostatečnému množství pro fungující průmysl nebo skutečnosti, že vlády odmítaly koupit zásobníky na českém území. Nyní došlo k útokům na plynovody Nord Stream. Jaká je vaše prognóza na zimu?

To, co nás čeká, je katastrofa takových rozměrů, jakou si nepamatuje žádná žijící generace. U plynu, stejně jako u jiných komodit, totiž není důležité jenom jeho množství - a ani to ostatně není dnes v České republice dostatečné, ale také jeho cena. Pokud si vážně někdo myslí, že například Němci zastaví svůj průmysl, aby nám mohli dát svůj plyn, tak patří do ústavu pro choromyslné. A pokud si někdo vážně myslí, že náš průmysl může přežít několikanásobné náklady na vstupech, než má čínská, indická a prakticky všechna ostatní konkurence, tak patří do ústavu pro choromyslné rovněž. A protože obě tyto věci tvrdí naše vláda, tak buď její členové patří do ústavu pro choromyslné, nebo jednají se zlým záměrem. Jiné varianty nejsou.

Co se týká útoků na Nord Stream, tak je dopředu hlásil americký prezident Biden a následně za ně USA veřejně poděkoval i europoslanec a předseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy Evropské unie s USA Radoslav Sikorski. Víc asi není potřeba dodávat.

Nezisková organizace Evropské hodnoty provedla analýzu mezi českými politiky. Ta měla zjistit, kdo svým hlasováním a vystupováním šíří ruský a čínský vliv v České republice. Nejvíce jde podle nich o poslance SPD – hlavně předsedu Tomia Okamuru, vás a Radima Fialu. Pro Seznam Zprávy tisková mluvčí Evropských hodnot Olga Janžurová uvedla: „Došli jsme ke zjištění, že celkem 25 politiků svým celkovým jednáním ve sledovaném období spíše napomohlo šíření vlivu Ruska a 28 osob pak to samé v případě vlivu Číny. Opačného výsledku, tedy jednání spíše proti šíření vlivu těchto zemí, pak dosáhlo 148 politiků v případě Ruska a 52 v případě Číny.“ Co tomu říkáte?

Co tomu říkám? Zaprvé: fakt, že se u nás lze z pozice homopornoherce obratem vyšvihnout na pozici osoby, kterou si vydržují cizí mocnosti výměnou za to, že u nás bude šířit jejich vliv, ukazuje, že Česká republika je dnes skutečně zemí neomezených možností – stačí, když je člověk dostatečně politicky uvědomělý Jasánek. Zadruhé: think tank České hodnoty vyhodnotil organizaci Evropské hodnoty jako jednu z organizací, která v kolaboraci s cizí mocí nejvíc pracuje proti českým zájmům. A zatřetí: když například Spojeným státům americkým ty miliony, co do pana Jandy strkají, stojí za ty hovadiny, co z něj pak padají, tak ať je do něj strkají i dál. Je to hlavně jejich vizitka.

