Vydírají lidi, aby se očkovali. Už brzy zase zavřou. Tomáš Vyoral tuší temnou budoucnost

reklama

„Pokud budeme mít do konce listopadu 15, 20 tisíc pozitivních denně, pokud budeme mít, tak jak Duškovi z nejpesimističtějších predikcí vychází, v nemocnicích a na jipkách polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak skutečně hrozí, že na Vánoce zase budou zavřené obchody a všechno,“ uvedl pro Echo24 kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. Přijdeme podle vás o Vánoce? A kvůli komu?

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14993 lidí

Zvedá se podle vás v populaci vlna nenávisti vůči neočkovaným? A pokud ano, kdo za tím stojí, kdo to přiživuje?

Podle toho, co sám vnímám, tak ano. A za jejím cíleným rozdmýcháváním stojí zcela jednoznačně vrcholní představitelé a angažovanci v PR covidu typu slušného sběratele funkcí Adama Vojtěcha, nehygienické soudružky předsedkyně Pavly Svrčinové, soudruhů Milana Kubka či Ladislava Duška a všichni ti Flégrové, Hořejší, Prymulové, Maďarové a další sedmilháři a osmituneláři. Ti všichni za vydatné prorežimní propagandy drtivé většiny mainstreamových medií a pologramotných hlásných trubek, kteří v nich za mrzký i nemrzký peníz konají jak pohrobci Goebbelse či Rudého práva.

Nová covidová opatření nahánějí strach hostinským. Jak v pondělí informoval iDnes.cz, na Plzeňsku se první den zpoplatněných testů na covid v deseti oslovených místech snížily až o 70 procent. Přispějí placené testy k likvidaci soukromého sektoru?

Prakticky všechny totalitní restrikce, které svědci covidovi zavádějí, přispívají mimo jiné k likvidaci soukromého sektoru. Dokonce si troufám tvrdit, že přispívají je slabé slovo – správně bych řekl, že přímo cílí. Ovšem jde o likvidaci malého a středního soukromého sektoru. Ten nadnárodní oligopolistický, vlastněný skrze různé vazby, podíly či úvěry v koncovém důsledku několika rodinami je nedotknutelný. To bylo ostatně očividné v době, kdy malí a střední domácí živnostníci a podnikatelé byli státní mocí perzekvováni a zavíráni, zatímco nadnárodní korporace – typicky super- a hypermarkety jely vesele dál.

Fotogalerie: - Jsem Baťa, dokážu to!

Jak se ostatně díváte na nová pravidla o tom, že neočkovaní si testy musí platit? Je to spravedlivé? Zastánci namítají, že každý má možnost si nechat dát vakcínu, která je hrazena ze zdravotního pojištění, a tedy test je jen jakousi alternativou, která už placena být nemusí.

Jde o další dílek skládačky ve zcela bezprecedentní segregaci, diskriminaci a vydírání zdravých a ničím se neprovinilých občanů země. Vytváření podlidí a v dalším směru rozdmýchávání sváru mezi očkovanými a neočkovanými. Samozřejmě jak soudruzi v čele s ministrem pro likvidaci zdraví Vojtěchem či nehygieničkou Svrčinovou orwellovsky tvrdí, jde přece o pouhou motivaci k „dobrovolnému“ očkování, nikoliv prachsprosté vydírání, diskriminaci a segregaci občanů. Za tahle svinstva by se zainteresovaní měli minimálně zodpovídat u soudu.

„Vedení ČRo Ostrava to samozřejmě řeší, vedeme interní řízení s moderátorkou kvůli porušení Kodexu ČRo a zpřísňujeme nastavená pravidla tak, aby se podobně nevyvážené pořady už nemohly opakovat,“ tak reagoval ostravský pracovník ČRo, Richard Piskala v návaznosti na stížnost epidemiologa Rastislava Maďara, Vojtěcha Gibiše a dalších na rozhovor editorky ČRo Ostrava Evy Panošové s internistou Radanem Gocálem. Ten totiž v rozhovoru upozornil například na americký systém VAERS, který shromažďuje hlášení o negativních reakcích na vakcíny a hovořil také o konkrétních následcích. I pokud uvažujeme, že by doktor Gocál hypoteticky veřejnost klamal, je takovýto zásah shora podle vás správný? Pro úplnost jen dodám, že rozhovor se stále na webu ČRo dá dohledat.

Musím se přiznat, že jsem v twitterových příspěvcích výše zmíněných Maďara a Gibiše nezaznamenal, jaké konkrétní dezinformace onen internista šířil. Spíše mám pocit, že soudruzi napojení na covidový cecík a na mainstreamová média se splašili, když dostal prostor někdo, kdo s nimi není ideologicky spřízněn, navíc člověk z medicínského oboru, který má svůj pohled podpořen argumenty a daty. Typické totalitní jednání, kdy výše zmínění apelují na veřejnoprávní médium, které je jinak plné veškerých prorežimních hovadin, propagandy a lží, za které tak lobbují tihle dva. Mimochodem oba zmínění jsou charakteroví mrzáci a lháři. Maďar od začátku PR pandemie šíří paniku a poplašné zprávy, zatímco si sedí v dozorčí radě farmaceutické vakcinační společnosti Avenier – tedy jednoznačný střet zájmů jak vrata. A dle tykání vedoucímu programu ČRo Ostrava je dle všeho i kamarádšoftsky napojený na veřejnoprávní médium. Gibiš, v každém ohledu správně prorežimě angažovaný presstitutík, zase kromě koronahysterie třeba popíral existenci muslimské no-go zóny v Molenbeeku a zastával se parazitické neziskovkářky, která tuto čtvrť popisovala jako zcela normální. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 17% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11267 lidí

Američtí vědci bádali. Téměř 60 procent singles by nemělo s neočkovanou osobou sex, bez výjimek. 52 procent by dokonce s neočkovaným člověkem ani nešlo na rande. A 48 procent považuje lidi, kteří jsou proti očkování, za sobecké, jak ukazuje výzkum týmu antropoložky Helen Fisher, nazvaný Singles in America. Inu, i tato informace se tento týden dostala do českých médií. Jak se ke zprávám tohoto typu stavíte? Jsou pro vás důvěryhodné?

Pokud by to byla pravda, pak by bylo smutné, jak mediální a politrucká propaganda dokázala oblbnout lidi. Byť zrovna o inteligenci Američanů obecně nemám úplně valné mínění. Jinak dobře víme, jak „vědci“ bádají, když musejí splnit očekávání zadavatele, od nějž dostali grant. Takže asi tak. Ještě mi tam chybí informace, že dokonce větší procento by mělo sex nebo šlo na rande s člověkem nakaženým virem HIV než s neočkovaným. Tím by to mělo větší grády.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přednesla na klimatické konferenci COP26 v Glasgowě svůj projev. „Musíme posílit snahy o snížení emisí a zmírnění dopadů klimatické krize,“ apelovala v něm na svět. „Pokud selžeme, tak budeme na příštích konferencích o klimatu jednat jen o nezvratné zkáze naší planety a jejího životního prostředí. Tomuto scénáři se dá ještě tak tak vyhnout. Ale zatím to vypadá, že mu nezvládáme předejít,“ dodala. Oproti tomu takový Vladimir Putin, nebo Si Ťin-pching se ani neobtěžovali na klimatický summit přiletět. Co si o tom celém myslíte vy?

Pokrytecké divadlo pro pologramotná média, která ho mají zprostředkovat plebsu – tedy nám. Paní Čaputová je jen bezvýznamnou liberálně levicovou loutkou a trojskou kobylou celé V4. Jde pouze o další vypouštění balonků ohledně dalšího připravovaného omezování a postupného ožebračování obyvatel. Ať už jde o takzvanou elektromobilitu, odstup od jádra a spalovacích elektráren, agenda pro omezení konzumace masa, a tak podobně. Kdyby figurkám, které na onom summitu proklamovaly ony líbivé a rádoby vznešené fráze, skutečně šlo o životní prostředí a planetu, pak by logicky začaly u sebe. Nelétaly by soukromými tryskáči, omezily by svou spotřebu, svůj přepych. Ostatně stejné pokrytectví a lži jako v případě oné Hry na covid. Kdyby totiž i u něj šlo o tak krizovou situaci, pak by papaláši jako první zalezli i se svými rodinami ve skafandrech pod zem a nebylo by o nich slechu – ne už že by sami ignorovali svá vlastní totalitní nařízení.

Krach společnosti Bohemia Energy dostal do problémů tisíce lidí včetně herečky Ani Geislerové. Ta teď chce uzavřít novou smlouvu s firmou innogy o dodávkách plynu. Ale nemůže se dovolat a přes internet se jí uzavírat smlouvu nechce. „Chci, aby mi někdo zvedl telefon! Chci, aby mi někdo vysvětlil, co ta astronomická čísla mají znamenat a proč je mám dát někomu, kdo nemá ani tu slušnost se mnou mluvit?“ žádá herečka v příspěvku s řadou gramatických chyb. Firma se jí nakonec přes facebook ozvala se slibem, že herečku pracovníci kontaktují. To vzbudilo vlnu nevole lidí, kterým je jasné, že podobně postiženým seniorům asi nikdo volat nebude… Váš komentář?

Že je řada herců a hereček nepříliš bystrá, nevyrovnaná, ubrečená a zejména do sebe zahleděná, je myslím celkem známo. Bohužel průšvih s Bohemia Energy dopadl i na Aničku, tak si zaskuhrala a vzhledem k tomu, že jde o bytost, která je dost na očích, a novináři ji navíc z důvodu jejího správného prorežimního smýšlení mají nekriticky rádi, tak se jí zřejmě pro to firma ozvala. Nicméně myslím, že v tomto případě bylo lepší okřídlené „mlčeti zlato“, protože jak sám říkáte, logicky se dala čekat vlna nevole, jelikož je zřejmé, že s běžným neznámým občanem by firma asi takhle nejednala.

Psali jsme: Pozor, půjdou po zdravých. Vojtěch patří k soudu, šíří nenávist, říká Tomáš Vyoral Kde byla „hysterka“ Němcová? Ani vidu, ani slechu. Tomáš Vyoral tuší proč Rakušan klame zády. Podívejte se, z jaké pochází líhně. Stejně jako Piráti. Tohle očekávejme... Tomáš Vyoral už tuší „Lopatu, krumpáč do ruky a tvořit hodnoty!“ Tomáš Vyoral se rozpálil nad klima aktivisty. Blokovat sanitku? To je moc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.