Vydírání se neustupuje! Šichtařová k nátlaku ze strany EU

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Česká republika by měla postupovat přesně opačně, než jí v hospodářském přehledu radí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle Markéty Šichtařové jsou doporučení OECD absolutní zoufalost a dají se snadno rozcupovat. Ředitelka analytické a konzultační společnosti Next Finance také rozebírá, pro koho je vhodný Dluhopis Republiky jako vánoční dárek, ale poukazuje i na to, že hnutí STAN konečně rozkrylo, nakolik jde o levicové uskupení. Mnoha lidem to až dosud nebylo jasné navzdory tomu, že spolupracovalo s extrémně levicovými Piráty.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Hospodářském přehledu ČR 2020 radí, jak bychom si měli v blízkém budoucnu počínat. Mimo jiné doporučuje v případě nízkých inflačních tlaků a slabého růstu dále snižovat úrokové sazby, v rámci daní přesunout zdanění z příjmů na daně z nemovitostí, spotřební a environmentální daně a redukovat daňové výhody pro osoby samostatně výdělečně činné. Čím především bychom se z doporučení OECD měli řídit a co naopak bychom z těch rad za své brát neměli?

To je absolutní zoufalost a já upřímně doufám, že se inspirujeme přesně o 180 stupňů naruby. Celý vyspělý svět zachvátila pandemie takzvané „moderní monetární teorie", což sice zní vzletně a odborně, ale ve své podstatě je to marxistická politická ekonomie v modernějším ohozu. Každou jednotlivost z toho, co jste vyjmenoval, bych vám mohla rozcupovat, ale to bychom si povídali ještě hodně dlouho.

Snižování úrokových sazeb: Jedna z příčin, proč Evropa jde ekonomicky do kytek ve srovnání s USA nebo s Čínou. Krádež soukromého vlastnictví v podobě znehodnocování úspor. Příčina rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými. Příčina nedostupného bydlení.

Zdanění nemovitostí: Krádež soukromého vlastnictví.

Environmentální daně: Nová politická ideologie, která ekologii víc zničí, než zachrání. Rozbředlé emoce popírající fyziku.

Trestání a větší zdaňování OSVČ: Ničení soukromého sektoru, který po nikom nic nechce, jen platí své dráby v podobě státních úředníků. OSVČ by si měly ještě víc platit své vlastní katy v podobě státních úředníků, kteří OSVČ likvidují!

Mohli bychom to donekonečna rozebírat do detailů, ale nemělo by to valného smyslu, protože tohle je ideologie. A ideologie je víra. S vírou se nedá bojovat fakty. Tu prostě celou buď přijmete, nebo zavrhnete. Buď rozum, nebo víra.

Na daňovém balíčku se ve čtvrtek rozhořel v Senátu boj mezi možnými budoucími vládními bloky. ODS se bije v prsa, že dosáhla velké dohody mezi Senátem, Sněmovnou a vládou o zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 a 23 procent z hrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka a zrušení zdanění prodeje firem. Naopak STAN, předvolební koaliční partner Pirátské strany, do poslední chvíle vyzýval senátory KDU-ČSL a TOP 09, tedy stran spřízněných s ODS, aby navrhovaný daňový balíček zamítli. Je senátní schválení návrhu ODS nejlepší ze špatných možností, které už jen nyní přicházely do úvahy?

Mě na tom zaujalo hlavně to, jak hnutí STAN konečně rozkrylo, nakolik jde o levicové uskupení. Mnoha lidem to až dosud nebylo jasné navzdory tomu, že spolupracovalo s extrémně levicovými Piráty. Na počinu ODS oceňuji zejména zrušení zdanění prodeje firem, to bylo opravdu ohavné. I kdyby jen kvůli této jedné jednotlivosti měl návrh projít, bylo by to dobře. Krádeži soukromého vlastnictví je nutno zabránit za každou cenu. A toto zdanění prodeje vaší firmy, to je opravdu krádež.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v týdnu představily slogan „Jdeme do toho SPOLU“, který má podle nich symbolizovat společnou snahu o změnu poměrů v České republice. „Jdeme do toho spolu jako jasná (a troufnu si říct jediná) alternativa pro všechny středopravicové voliče a zároveň jediná konzervativně-liberální síla, která má v srdci tradice, na nichž naše země vyrostla, ale na svět se dívá moderním pohledem,“ uvedla k tomu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Mohou jako jediná alternativa pro středopravicové voliče zlákat i voliče ryze pravicové?

Ryze pravicoví voliči až dosud volili ODS. Já naopak mám podezření, že tato trojkoalice by část předchozích ryze pravicových voličů mohla odradit spojenectvím s TOP09 a KDU-ČSL, což obě jsou strany, které v sobě mají poměrně silné levicové a liberální frakce. A až takový volič, který dosud volil ODS, bude hledat jinou stranu, pravděpodobně skončí u SPD, která se profiluje jako strana značně konzervativní. Tato trojkoalice totiž má jednu zásadní vadu, o níž si nejsem jistá, zda si ji sama uvědomuje: Totiž jejím jediným skutečně spojujícím programem, na kterém staví, je antibabišismus. Jenomže politické projekty založené pouze na anti-čemkoliv nejsou stabilní, nemají dlouhodobě moc velké naděje na úspěch.

Českem od pondělí hýbalo rozhodnutí vlády, které posunulo od středy povinnou zavíračku pohostinských provozoven z 22. na 20. hodinu. Na zpřísnění protipandemických opatření vlády reagovalo několik majitelů hospod rebelií, když nechali otevřeno i po osmé hodině večer. V okolních zemích jsou restaurace a ubytovací služby zavřené. Je nevyhnutelné, aby česká vláda přistoupila v důsledku zhoršujících se ukazatelů PES ke stejnému kroku, nebo by už tak decimovaná gastronomická zařízení měla při pondělním projednávání posunu do čtvrté úrovně rizika a zpřísnění opatření ušetřit?

Není to nevyhnutelné. Možná víte, že dlouhodobě, v podstatě od počátku tohoto roku, tvrdím, že covid neospravedlňuje uzavírky ekonomik. Ještě nikdo mi neukázal statistický důkaz, ze kterého by vyplývalo, že země, které značně omezily své ekonomiky, mají menší množství mrtvých v přepočtu na počet obyvatel než země, které tak neučinily. Zato ale zcela jasně země, které se silně uzavřely, sčítají nesrovnatelně větší ekonomické škody.

Celý slavný systém PES mi nápadně připomíná svého času ještě slavnější teorii takzvaných vestavěných ekonomických stabilizátorů. Zjednodušeně řečeno, její podstatou byla jakási statistikou nepodložená víra, že můžeme do ekonomiky zabudovat třeba v podobě daní a jiných opatření jisté mechanismy, které se automaticky samy od sebe aktivují v době buď krize, nebo konjunktury, a podle potřeby buď ekonomiku brzdí, nebo naopak podporují. No, žádné důkazy pro oprávněnost této teorie sice nebyly k dispozici, přesto s touto teorií různé země experimentovaly desetiletí. Dnes už na ni prakticky všechny rozvinuté země rezignovaly. Nefungovala. Vlastně v jejím jádru stálo jakési uměřené centrální plánování ekonomiky. A přesně to je i PES – jakýsi pokus o centrální plánování epidemie. Který se navíc ještě tváří, jako že neexistuje nic jako časové zpoždění a lidská psychologie.

Smiřte se s faktem, že COVID-19 tu zůstane už navždy, značná část lidí se proti němu imunizuje, někteří přirozeně nákazou, jiní vakcínou, ale bude už pořád, i kdybyste hospody třeba rovnou úplně zrušili.

Co říkáte na počin ministryně financí Aleny Schillerové, která ve vánočně laděném videu radí lidem, aby svým blízkým darovali pod stromeček státní dluhopisy? Pro koho by byl Dluhopis Republiky ideálním dárkem?

Tohle je mnohem složitější problematika, než se může zdát. Tak jako u drtivé většiny jiných investic i zde platí, že nelze říct něco jako „pro každého vhodná investice“. Každá investice je jinak vhodná pro každého člověka. Někdo má větší sklon k riziku, někdo má větší potřebu likvidity, někdo zase potřebuje snadno vyřešit dědictví – a ve všech těchto případech jsou doporučení pro nákup dluhopisu jiná.

Obecně mohu říct, že dluhopis může být zajímavý hlavně pro někoho, kde nehledá vysoký výnos, spokojí se jen taktak s pokrytím inflace, může postrádat peníze na celou dobu existence dluhopisu a ví dopředu, že peníze nebude potřebovat dřív, a chce kupříkladu vypořádat dědictví ještě před smrtí. V jiných případech to jde s výhodností nákupu takového dluhopisu prudce dolů.

Evropská unie tlačí na Švýcarsko, aby uzavřelo skiareály, protože jde o jedinou alpskou zemi, kde se dá aktuálně lyžovat. Francie, Itálie i Německo se na uzavření středisek přes svátky v rámci boje proti koronaviru už dohodly a francouzský ministr pro evropské záležitosti Clement Beaune uvedl, že jsou tyto země v kontaktu se švýcarskými úřady, aby zabránily jakémukoli druhu nekalé konkurence. Mělo by Švýcarsko, ač není členem EU, ustoupit, aby nebylo takto zvýhodňováno před konkurencí?

Vydírání se neustupuje. Nikdy. A to, že schopný jede dál a neschopný sedí v koutku zelený strachy, to není nekalá konkurence. To je jen neschopnost neschopných.

