Výhrůžky od Mináře asi zafungovaly. Kolik sype opozici? To by zajímalo Tomáše Vyorala

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Samotného by mě zajímalo, co Minář s Rollem zástupcům politických stran radí,“ poznamenává komentátor Tomáš Vyoral ke schůzce lídrů Milionu chvilek s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Vyoral se dostává i k očekávaným senátním soubojům v Praze, tam totiž začíná být taková konkurence, až si jednotlivé opoziční subjekty překážejí navzájem. Vyoral ovšem nečeká, že by se například Václav Láska s Michaelem Žantovským měli o post senátora utkat negentlemanským způsobem. Na závěr se Vyoral věnuje vývoji ve věci Black Lives Matter, zákazů a přepisování dějin totiž přibývá.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se pochlubila schůzkou s organizátory Milionu chvilek Mikulášem Minářem a Benjaminem Rollem. Dohodli společný postup opozičních stran v nadcházejících senátních a krajských volbách. Domníváte se, že rady Milionu chvilek mohou opozici pomoci, nebo jde spíše o polibek smrti?

Na Praze 5 se pokusí o návrat do Senátu Michael Žantovský. Opoziční strany k této příležitosti natočily video na pražském náměstí Václava Havla. Tam společnými silami Petr Fiala, Vít Rakušan, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg a René Živný svého kandidáta představili veřejnosti. Co nového může Senátu a české politice Žantovský přinést?

Nového? Starý kádr z té vyvolené a protežované části disidentské skupiny evidentně napojený na západní zpravodajce a penězovody nám, myslím, nic moc nového nepřinese, neboť do pravdy, lásky a sametu zahalených lží a nenávisti je v senátu docela plno. Nicméně mohl by třeba bojovat za přejmenování Valdštejnského paláce, v němž senát zasedá, na Havlův palác, případně v něm založit pobočku Knihovny Václava Havla. Nebo by zasedací sál mohl nechat osadit lavičkami Václava Havla. Taky by na plénum mohl pozvat hrdou balkánskou řeznici Albrightovou, nebo alespoň citovat některá moudra z její knihy. Dostane-li se Žanťák do horní komory, tak budou mít neúspěšní prezidentští kandidáti – ať už bývalí, nebo budoucí – typu Drahoše, Fischera, Hilšera či Vystrčila další kamarády do party nekritických uctívačů Václava Havla a EU sojuzu, o tom žádná.

Na Praze 5 svůj mandát bude obhajovat senátor Václav Láska, toho podporují Piráti, Zelení, KDU-ČSL a LES. Není to od opozice tak trochu tříštění sil? Dočkáme se sporů a špíny?

Tříštění sil to z mého pohledu je. Zda se dočkáme sporů a špíny, netuším. Myslím, že senátní volby, které zajímají drtivou menšinu občanů, nebývají příliš vyhrocené. Ale uvidíme.

Koalice ale frčí i jinde. Podobně na Praze 1 zkusí štěstí Miroslava Němcová, kterou podpoří kromě ODS i TOP 09. Co na to říci?

Že výhružky a tlak ze strany Mináře zřejmě přinesly své ovoce a političtí diletanti dávají hlavy a potenciální hlasy dohromady. Dobře jim i nám tak. Pozdní disidentku a hysterku na baterky paní Němcovou si snad už ani nelze nikde jinde než v poslanecké sněmovně nebo senátu představit. Zřejmě si myslí i na prezidentku a jde ve stopách neúspěšných prezidentských kandidátů do jejich současného depozitáře, kterým se senát tak trochu stal.

Protesty Black Lives Matter neutichají. V Londýně před pár dny sochu Winstona Churchilla museli zakrýt, aby ji ochránili před projevy vandalismu. Poškozovány nebo strhávány jsou ve světě také sochy Kryštofa Kolumba, Thomase Jeffersona, nebo Maháthmy Gándhího. Novozélandské město Hamilton nechalo odstranit sochu Hamiltona a zvažuje přejmenování. Co tady vlastně sledujeme? Je to boj proti rasismu, nebo se bojuje o něco jiného?

S bojem proti rasismu má současná anarchie, rabování a vandalismus, které jsou tiše tolerovány, nebo často i hlasitě podporovány, pramálo společného. Asi podobně tolik jako Halík s pokorou, Kundra s novinařinou, Fiala s politologií nebo Drahoš s rozumem. Kdo svrhával sochy? Němečtí nacisti nebo Islámský stát. Ještě nedávno jsme s hrůzou a odporem sledovali záběry, jak v Sýrii likvidují sochy. A hle, už to máme za rohem. A ještě je tento vandalismus označován za boj proti rasismu a brutalitě. Brutalitou proti brutalitě aneb jsme jako oni, a ještě horší. Zdá se mi. Jde o pokrokářskou snahu o přepisování historie a její nový výklad. Třídní boj byl nahrazen bojem menšin proti většině s tím, že podporu establishmentu, mainstreamových médií, nadnárodních podniků a většiny samozvaných elit všech oborů mají právě menšiny. Ať už jde o menšiny náboženské, sexuální, etnické. Současná situace děsivě připomíná Kulturní revoluci v Číně. Snadno se může vymknout zcela z kloubů a skončit v důsledku tím, že nebudou padat jenom sochy, ale i hlavy – doslova.

Souvisí s tím nějak snahy přejmenovat v Praze například Koněvovu ulici na ulici Marie Terezie?

V určitém ohledu určitě stejně jako sundání Koněvovy sochy, ať už si o ní můžeme myslet cokoliv, které mělo několik rovin. Bylo politickým a symbolickým gestem, provokací proti Rusku, PR akcí a jedním z dalších krůčků k přepisováním historie. Nebo alespoň tendencí poukazovat na historii výběrovým pohledem ideologů, nikoliv nezávislých historiků.

V americkém státě Florida dal výpověď celý elitní zásahový tým policistů poté, co jejich šéf poklekl před demonstranty. Prý nemohou pracovat v prostředí, které je tolik svázáno politikou. V Seattlu ve státě Washington pro změnu již přes 10 dní okupují demonstranti několik bloků domů, z oblasti vyhnali policii a ta tam odmítá zasahovat. Z místa jsou přitom kromě krádeží hlášena i znásilnění a jiné trestné činy.

Zřejmě ochutnávka toho, jak krásně sluníčkově bude fungovat ona anarchie, lidové milice Black Lives Matter a udržování pořádku skrze psychology a sociální pracovníky po zrušení policie, jak kdosi velmi moudrý navrhl v Minneapolis. Jinak elitnímu zásahovému týmu se nedivím, jelikož být v současné době policistou v USA vzhledem k současné situaci, kdy jakýkoliv zákrok proti černým může být brán jako nepřiměřený, představuje vzít na sebe zvýšené riziko, že v případě střetu s násilníkem černé pleti vám život může ohrozit stejnou měrou on jako soud a média.

Školy v americkém státě Minnesota ze svých osnov vyňaly knihy Marka Twaina a Harpera Leeho kvůli obavám, že v nich obsažené rasové urážky by se mohly dotknout studentů. Váš komentář?

Že úplně všechno se nás dotýká. Každá jedna věc se dotýká jiného jedince. Takhle by museli zakázat úplně všechno. Což by někteří zřejmě rovněž rádi. To, že něco soudruzi „vyjmou“, zakážou či zcenzurují, neznamená, že to neexistovalo a že to najednou zmizí. Kolektivní historická paměť a disent v každém režimu, díky bohu, zatím existuje a ještě existovat bude. Navíc tím, že neustále od někoho, a od dětí zvláště, něco nehezkého a nemilého odfiltrováváme, tak se potom později, až se tím nehezkým a nemilým ve světě setkávají, hroutí. A pak se divíme, jak je možné, že jsou někteří tak měkcí.

Kde podle vás tohle všechno může skončit?

U pádu jedné civilizace a zrodu další, která na tom bude opět stejně špatně či dobře, záleží na úhlu pohledu, jako my.

