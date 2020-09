Vyloučené lokality, ztráta naděje i děsivý propad turismu. Mluvili jsme s lídrem socdem na Karlovarsku

reklama

Původem jste z učitelské rodiny a hrdě se hlásíte k rodné Rotavě. Jak by měl vypadat správný hejtman podle Vašeho dědečka a babičky?

Kantoři z naší rodiny učili několik generací místních i sousedů z okolních obcí. Často na ně občané, se kterými se setkávám, nostalgicky vzpomínají. Hejtman by rozhodně měl mít pochopení, umět naslouchat, ale také by se neměl bát dělat rozhodnutí, která jsou potřeba. Pokora, umění naslouchat a odvaha. Bez toho se dobrý hejtman ani starosta neobejde. Nerad věci vzdávám a nemám rád řeči, že něco nemá cenu. Rotava je krásné město, které mělo špatnou pověst a já jsem rád, že se nám to nyní podařilo zlomit a opět se stáváme atraktivním městem v úžasné krajině.

Dědeček byl také politik – starosta. Co myslíte, že by řekl na kandidaturu?

Často slyším, že by na mě byl pyšný a jsem za to vděčný. Beru svou funkci mnohem více jako poslání než práci. Vnímám to jako pokračování v odkazu, který nám zanechaly starší generace. Vybudovaly sídliště s občanskou vybaveností téměř na zelené louce a naším úkolem je pokračovat v rozvoji města. Dělat z něj lepší místo pro život.

Karlovarský kraj patří sice mezi ty menší, čím je důležitý?

Důležitý je tím, že v něm žije téměř 300 tisíc obyvatel, kteří jsou stejní občané České republiky jako ostatní. Někdy mi totiž přijde, že jsme krajem na obtíž, a to se musí změnit. Dlouhá léta se tu těžila strategická surovina, hnědé uhlí. Roky se sem jezdily kurýrovat tisíce lidí do lázní. Z pohledu cestovního ruchu, možného rozvoje nových technologií a sousedství s Německem, jsme regionem, který může v budoucnu pomoci nastartovat znovu růst ekonomiky celé republiky.

Co je největší problém dneška?

Hrozba nezaměstnanosti. Nejenom z pohledu stávající krize v cestovním ruchu, ale také z důvodu útlumu těžby uhlí. V turistice pracuje více než 11 tisíc lidí, útlum těžby uhlí ohrožuje dalších šest tisíc. S krizí cestovního ruchu ve stávajícím rozsahu nikdo nemohl počítat, ale v přípravě na útlum těžby se hrozivě zaspalo. Všichni na Sokolovsku spoléhali na jednoho významného zaměstnavatele.

Máte řešení?

Nyní musíme jednoznačně nasměrovat podporu do udržení stávajících míst v cestovním ruchu. Podpořit samotné zaměstnavatele formou dotací, turisty motivovat finančním zvýhodněním a propagací k tomu, aby si vybrali právě náš kraj. Musíme úspěšně čerpat evropské dotace a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu, jako jsou cyklostezky a další atraktivní prvky. Přilákat nejenom lázeňské hosty, ale díky přírodě a možnostem také aktivní rodiny nebo milovníky adrenalinových sportů.

V oblasti útlumu těžby se musí region přeorientovat na moderní technologie. Ať už je to výroba zelené energie, moderní zpracování odpadu nebo vznik vývojových center. Plochy na to máme. Musíme úzce spolupracovat s investory a vyslechnout jejich požadavky. Zapomenout nesmíme ani na podporu vzniku malých živností, protože to je pro dostupnost služeb v našem kraji velmi podstatné. O tom, že stále chybí stavební povolení na 8 úseků dálnice D6 nebo stále se zhoršující dostupnosti zdravotní péče, ani nemluvím. Prostě lidé musí dostávat to, kvůli čemu platí daně především.

Napříč politiky patříte mezi mladší kandidáty. Je to výhoda nebo se voliči mají bát toho, že kraj povede člověk bez životních zkušeností?

Já rozhodně uznávám životní moudrost a zkušenosti. Ovšem ne vždy to může být přínosem. Nejsem zatížený minulostí, mám čistou mysl. Za těch šest let v komunální politice už jsem se také mnoho naučil. Je to nejnižší stupeň politiky, kde je člověk nejblíže lidem. Zná a řeší jejich každodenní problémy. Vnímám to tak, že se veřejným věcem věnuji ve věku, kdy je mohu aktivně měnit. Víte, vždyť já právě teď pracuji na tom, jaký bude svět až budu ve věku, kdy to již nebudu moci ovlivnit. A v zájmu mém, mých blízkých i celé společnosti přeci je, aby vše fungovalo. Nemám rád, když jde někdo do politiky jenom pro to, aby si přilepšil k důchodu.

Jeden z velkých problémů je, že Karlovarský kraj opouštějí lidé a postupně se vylidňuje. Lidé odchází buď do Prahy anebo často i do sousedního Německa. Čím to je? Co dělá současné vedení kraje špatně?

Je to tím, že ztratili naději. Nebyly dodrženy sliby, které dostaly. Karlovarský kraj je stále ve většině statistik ve srovnání s ostatními kraji na posledním místě. Mladí ztratili naději, že se to změní, protože nevidí dostatečný zápal vedení kraje. Odchází za studiem veřejné vysoké školy, za lepé placenou prací, za uplatněním ve svém oboru. Odchází za lepší dostupností služeb, které odchází z kraje spolu s nimi. Pokračovat nadále jako doposud bude znamenat konec života v našem kraji.

Jedním z problémů, který v kraji řešíte, je kriminalita části obyvatel...

Karlovarský kraj bojuje s vysokým počtem sociálně vyloučených lokalit. Nejvyšším na počet obyvatel. Je to nedostatečně řešený problém, kdy někteří vidí spásu jen v nekonečném uvolňování peněz daňových poplatníků. To nic nevyřeší. Za posledních deset let se totiž i přesto počet takových lokalit ztrojnásobil. Musí se konečně zavést revize vyplácených sociálních dávek a navázání jejich výplaty na dodržování pravidel občanského soužití. Část lidí si prostě zvykla, že koláče jsou i bez práce, a ještě svým přístupem snižují kvalitu života svého okolí. O cenách nemovitostí v takových lokalitách nemluvě. Konečně musí přijít bič i na obchodníky s chudobou, kterým plynou dávky na bydlení z našich daní do kapes. Nepodléhají žádné kontrole ani regulím. Bez cenových map obvyklého nájmu v lokalitách, které by omezily výši dávek na bydlení, požadují nehorázné nájemné. Takový malý tunel do našeho sociálního systému.

Kromě vysoké kriminality cítí kraj velký propad v turistickém ruchu, který byl vždy pro tento region důležitý. Je šance, jak tento výpadek příjmů nahradit?

Turistika zaměstnává v našem kraji více než 11.000 lidí a podílí se na regionální hrubé přidané hodnotě téměř pět miliard korun. Bezprostředně musíme udržet co největší množství existujících pracovních míst. Prodloužit podporu zaměstnavatelům v cestovním ruchu formou ubytovacích voucherů a pomoci jim rozšířit nabídku služeb dotacemi na inovace. Pomáhá také program Antivirus. Musíme využít dotace na infrastrukturu cestovního ruchu, které jsou ale často byrokraticky složité. Je nutné rozšířit síť cyklostezek do odlehlejších, ale přesto atraktivních, lokalit v kraji. Využít musíme také přírodních a adrenalinových možností turistiky, které náš kraj může bohatě nabízet. Z dlouhodobého hlediska je zásadní rozšířit oblasti zaměření našeho kraje i mimo turistický ruch.

Ne úplně dobře si kraj stojí i v porovnání příjmů obyvatel.

Stojí si nejhůře! Je tu málo dostupná lépe placená kvalifikovaná práce, a to se musí změnit. Dokončit kvalitní dopravní napojení ve směru na Prahu i do Německa. Poskytnout investiční pobídky velkým investorům a program podpory začínajícím živnostníkům. Rozjetí živnosti je složité i za normálního stavu. Vhodné bude také rozšířit možnosti jazykové výuky ve školách a vytvoření podpůrných center k doplnění kvalifikace pracovníků, aby mohli rozšířit své možnosti uplatnění. Investoři tak budou mít jistotu kvalitních zaměstnanců právě pro jejich obory a budou vznikat lépe placená místa. Ta znamenají uplatnění pro mladé.

Kdybyste se stal hejtmanem, máte už hotový plán toho, co byste chtěl v prvních třech měsících udělat?

V první řadě je nutné ověřit připravenost krajských zařízení na případná další opatření v souvislosti s koronavirem. Nemocnice, zařízení sociální péče, policisté a hasiči musí být dostatečně připraveni. Také musí být připraveny ochranné prostředky pro seniory. Nesmí se opakovat fiasko, které předvedlo ministerstvo zdravotnictví a premiér svým prázdným ujišťováním, že vše je zajištěno a pak byla celá naše země paralyzována. Okamžitě bude nutné zahájit přípravu projektů pro čerpání dotací na transformaci regionu. Nesmíme ztratit v tomto směru ani měsíc. Prošvihnout každou korunu, kterou lze přinést do kraje, je nyní chybou. Musíme také okamžitě získat závazné stanovisko k urychlenému dokončení dálnice D6.

Je něco, co jste si naopak zakázal?

Nikdy neudělám nic, co je v rozporu s mým přesvědčením a svědomím. Veřejné funkce nejsou o tom, co přinesou mně, ale o tom, co přinesu já veřejnosti.

Pokud byste se stal hejtmanem, co byste si přál, aby se o kraji a o Vás říkalo?

Že jsem slušný a pracovitý člověk, který kraji vrátil naději, že je rovnocennou součástí naší země s budoucností. Ne pomocí slov, ale díky činům. Je to náš domov a stojí za to se za něj poprat.

