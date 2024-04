Výmysly Víta Rakušana. Lež, co se zjistí až za dva roky, rozebírá právník Rajchl

Vláda z obav o stabilitu vlády toleruje lži ministra Rakušana o migračním paktu. ParlamentnímListům.cz to řekl právník a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, podle něhož je zřejmé, že dokument EU skutečně migrační kvóty obsahuje a naše země žádnou výjimku, kterou šéf resortu vnitra deklaruje, nemá. Doktor Rajchl se pustil i do premiéra za jeho náplň cesty do USA. Tam prý hájil pouze zájmy Ukrajiny.

Boj o migrační pakt. Rakušan dlouhodobě obviňuje část veřejnosti a opozici z šíření dezinformací a odmítá, že by v paktu byly skryté kvóty, a tvrdí, že obsahuje výjimku pro Česko. Jak tu celou debatu vnímáte?

Vít Rakušan bezprizorně lže. V tuto chvíli už pouze obhajuje, že původně migrační pakt schválil, a nemůže přiznat, že od začátku lhal, protože by všichni okamžitě začali volat po jeho odstoupení. Rakušan spoléhá na to, že migrační pakt začne reálně platit až za dva roky, tudíž se teď celý spor snaží zamést pod koberec a převrátit to ve spor s médii o interpretaci toho paktu. Hraje na to, že lež, kterou nám servíruje, bude odhalena až za dva roky.

Kvóty nejsou v migračním paktu skryté, ale otevřené. To je jednoznačný fakt a tvrzení, že má Česká republika výjimku, je absolutní lež. Naše země v tom paktu žádnou výjimku nemá a mít nebude.

Jak si vysvětlit, že pokud ministr vnitra otevřeně a dlouhodobě takto lže, což ostatně řekli či naznačili i někteří politici vládních stran, kde je reakce premiéra nebo dalších lídrů vládní pětikoalice?

Vláda v současné době hraje o svoji existenci a setrvání. V momentě, kdy by se její část postavila proti místopředsedovi vlády, mohlo by to vyústit v pád vlády. V tuhle chvíli je jejich taktikou „po nás potopa“ a snaží se to dohrát až do voleb v řádném termínu v příštím roce.

Každý, kdo migrační pakt četl, má naprosto jasno v tom, že text kvóty obsahuje a Česká republika tam žádnou výjimku nemá. Koneckonců takové Polsko, které by mělo mít stejnou výjimku, jakou si pan Rakušan vymyslel, o žádné výjimce nemluví. Jde o výmysly Víta Rakušana.

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson chtěla zřejmě ministru Rakušanovi pomoci, ale reálně řekla, že Česko výjimku nemá…

Její vystoupení se snahou pomoci panu Rakušanovi vidím jako danajský dar. Tato paní ze Švédska už eurokomisařkou nebude po letošních červnových volbách, protože současná švédská vláda ji má ráda asi tak jako my Věru Jourovou. Jde o fanatickou podporovatelku migrace, podle níž by do Evropy mělo přijít o milion a půl migrantů víc, abychom naplnili pracovní trh. Svým potvrzením skutečně panu Rakušanovi moc nepomohla. Pakliže známá propagátorka migrace řekne, že by Česká republika mohla mít někdy v budoucnu nějakou výjimku, není to pravda. Žádnou výjimku mít nebudeme.

Premiér Fiala byl minulý týden přijat prezidentem Bidenem v Oválné pracovně. Co na tento premiérův úspěch říkáte?

Úspěch? Ta návštěva je velký neúspěch, dopadlo to pro naši zemi nejhůře, jak mohlo. Fiala se nám tam předvedl nikoli jako předseda vlády České republiky, ale jako velvyslanec Ukrajiny. Jediná věc, o které jednal, byla další podpora války a prodlužování zbytečného krveprolití, ke kterému na Ukrajině dochází. Za absolutně skandální považuji návštěvu premiéra v sídle CIA se třemi šéfy českých zpravodajských služeb. Tohle je absolutní diplomatické faux pas. Premiér tam neměl co dělat. Ukazuje to pouze to, že jsme přijali roli logistického centra Spojených států amerických pro podporu války na Ukrajině. S tím se my jako strana PRO nikdy nemůžeme smířit a nebudeme s tím nikdy souhlasit. K tomu komická vložka s Fialovou angličtinou a dětinskými posuňky, to je k pousmání, byť nám to dělá ostudu. Není příjemné, že jsme kvůli tomu za kašpary pro celý svět, ale lobbování za Ukrajinu a návštěva v CIA je daleko horší.

Primárním úkolem premiéra měla být obhajoba českých národních zájmů, podpora českých podnikatelů a zajištění obchodních příležitostí. Nic takového se tam nedělo a vidíme na tom, že tam Fiala jel v roli servilního ukrajinského sluhy.

Tvrdíte opravdu, že se na premiérské návštěvě Washingtonu nedá najít nic pozitivního a výsledek pro české zájmy je nula?

Přesně tak. Dokonce si myslím, že přínos pro naše občany a národní zájmy je záporný. Fiala si tam dojel do CIA pro notičky a za tohle všechno čeští občané zaplatili 150 miliard korun kvůli nákupu stíhaček F-35, které absolutně k ničemu nepotřebujeme. Výsledek této cesty je minus 150 miliard pro české daňové poplatníky a transformace České republiky ze suverénního státu v logistické centrum USA pro podporu Ukrajiny.

