Vyoral k Fialově projevu: Projevuje se to. Už ho to lhaní dohání

Tak nás ČT na Štědrý den nezklamala a vánoční pohádka byla jako obvykle hrůza. Herecké výkony nulové, někde snad i záporné. Jeden se až diví, jak je možné pohádku takhle zbastlit, nota bene když tolik vykrádali jiné. Máte na to nějakou teorii?

Bohužel jde o souběh řady aspektů. Tak jako vždy u všeho. Evidentní diletantství, neumětelství a prorežimní svazáctví. Bylo by dobré, aby si umělci v čele s režisérem – jak jsem od něj někde četl – nelhali do kapsy, že zpátečničtí konzervativní diváci se špatně koukali, nepochopili, nejsou zvyklí na nové lepší umění a podobně. A že řada nyní populárních pohádek ve své době taky narazila. Pohádka by dle mého měla nést trvalé a generacemi prověřené poselství, nikoliv aktuální trendy a agitky, které jsou nezřídka jen slepými větvemi. Dobro a zlo by mělo být snadno rozpoznatelné. Herci by se neměli pitvořit jak na cirkuse, ale být rovněž svým pohádkovým způsobem přirození. A smutným evergreenem posledních let je pak samozřejmě nedostatek kvalitních scenáristů a tedy scénářů. A nezřídka škodí také slepé kopírování filmových postupů ze zahraničních – tedy převážně amerických – bijáků.

Vánoce se bohužel neobešly bez teororistického útoku na vánoční trhy. Který prý spáchal saúdský příznivec AfD. Saúdský příznivec AfD najede do davu na vánočním trhu. Jak moc vám to přijde podezřelé?

Buď si současní soudruzi a jejich mediální děvečky koupili za vánoční bonusy slušný matroš, nebo je to tak trochu jinak. Nebo se snad kritika islámu vyznačuje tím, že najedete do křesťanů na křesťanských vánočních trzích? No nevím. Navíc měl údajně na sociálních sítích už delší dobu něčím vyhrožovat, přičemž, ačkoliv jinak jsou orgáni velmi činní v trestání lidí za kdejaký nepohodlný názor, tak tady toho evidentně nebrali úplně vážně. Samozřejmě je těžké rozpoznat hranici. Nicméně opakuji, že přinejmenším rozporuplné informace ze stran hlavního proudu celou děsivou událost v určitém ohledu velmi znevěrohodňují. Vypadá to, že v Německu může za všechno špatné AfD. Samozřejmě s Putinem po boku.

Na Slovensku mají další skandál. Unikly nahrávky Roberta Fica na chatě, kde si například dělali srandu z Petra Pellegriniho. Nahrávky prý dostaly od manželek vysoce postavených policistů. Co je to za šlendrián, když od manželek vysoce postavených policistů můžete jen tak dostat záznamy odposlechů?

To by se měli ptát politici a policejní orgány na Slovensku. Samozřejmě, že jde o šlendrián, který by se měl vyšetřit ke kořenům. Echt jde-li o soukromou konverzaci někde na chatě. Jde o další řízený únik, který má zřejmě zvednout ukazováček na Roberta Fica a trochu ho usměrnit. Jak víme, na drtivou většinu vrcholných politických představitelů – a nejen politických – něco někde existuje a je nachystáno pro případ, kdy bude třeba vyjednávat, zastrašovat nebo mediálně zlikvidovat.

Premiér Fiala měl ve čtvrtek projev, ve kterém v podstatě pochváli vše, co jeho vláda doteď udělala, prohlásil, že všechny výzvy byly zvládnuty a že se vlastně máme lépe než zbytek světa. Souhlasíte s těmito slovy?

Tak, politruci si nebudou kálet do vlastního hnízda. A někteří jsou schopni po orwellovsku nejen lhát, ale principem doublethinku – takzvaného podvojného myšlení – svým lžím i věřit. Bohužel pro Fialu mám pocit, že ho jeho věčné lhaní a vnitřní napětí dohání a projevuje se to na něm samém a na jeho tragikomické neosobnosti. Naondulovaný pan profesor s rozumem v koncích, s nímž byl v koncích už na začátku své hrůzovlády. Nemáte-li sebereflexi, pak nejste schopni vlastní korekce a změny k lepšímu. Jinak je třeba si samozřejmě vážit toho, co máme, a říct si, že řada z nás se nemá špatně, nicméně ve srovnání se zbytkem světa bych dost brzdil. A podstatné hlavně je, že se máme tak, jak se máme, navzdory Fialově krutovládě, a nikoliv díky jeho velkorysosti a moudrosti. S nimiž se nepotkal.

Ke konci se Fiala přeci jen trochu rozjel a obvinil „prodavače strachu“, kteří tu prý šíří blbou náladu, „která vždy byla naší největší překážkou, která nám bránila být ještě úspěšnější“. Nevím, v roce 1939 nám v úspěchu bránila blbá nálada?

Já taky úplně nevím. Tak, na někoho se vlastní neúspěch a kritika ze strany velké části občanů hodit musí. A je jedno, zda jsou to „škarohlídi“, „Putinovi agenti“, „dezinformátoři“, „prodavači strachu“, nebo holt jenom „svině“ – bych využil výrazu vrchního cenzora a zelené gumy Foltýna. A pokud si vzpomínám, pak Fialův guru Václav Havel svého času rovněž prodával strach o nevzkvétající zemi a krajně temných slušovických žilkách.

„Jejich cílem je, aby lidé nevěřili sobě a nevěřili ani druhým. Pokud totiž dost lidí bude takto pochybovat, naši společnost to oslabí a bude snadno podléhat manipulacím,“ řekl také Fiala. Zajímavý koncept, když chtěl někdo zmanipulovat mě, tak to většinou nefungovalo, protože jsem mu nevěřil. Vy rád věříte, aby vás nemohli manipulovat?

Fiala jen sám potvrzuje, že je politrukem orwellovského střihu, navíc s IQ úrovně soudruha prezidenta Pepy Stosedmičky. Když nebude nikdo pochybovat a všichni budou slepě věřit – ať už jakékoliv autoritě či neautoritě –, pak budeme naopak jen stádem manipulovatelných ovcí. Jak říkal někdo chytřejší, než jsem já: slepá víra v autority je největším nepřítelem pravdy. Je dobré věřit sobě i druhým, ale v rámci mezí, v rámci zdravého rozumu a v souvislosti s předchozími zkušenostmi. A ty bohužel s Fialou i s řadou dalších vládních i mimovládních politiků nejsou úplně růžové. Takže, naopak buďme ve střehu a v souvislosti s politiky, s jejich vyjádřeními a činy, pochybujme.

A na závěr bych chtěl poděkovat všem čtenářům, kritikům, účastníkům diskusí za to, že občas obětují svůj čas a stojí jim za to si přečíst něco z toho, co ze mě vypadne. A že jsem si vědom toho, že ne vždy jsou to jen perly. Všechno nejlepší do Nového i nového roku všem lidem dobré vůle. Mějme se, jak chceme – a něco pro to dělejme!