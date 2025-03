Žáčku a Letocho, začněme ořezávat u vašich platů. Vy to pochopíte, věří historik Fidler

Zaregistroval jste nápady poslanců Letochy (STAN) a Žáčka (ODS) ze CNN Prima News, že zde máme rozbujelý sociální systém, který bude kvůli zbrojení třeba ořezat, a že to čeští důchodci pochopí?

Ano, představy našich „drahých“ poslanců jsem opravdu zaregistroval, a mám takový zajímavý nápad.

Jaký?

Vyjdu z tvrzení poslance Žáčka, že u nás máme rozbujelý sociální systém. Osobně se domnívám, že nejvíce rozbujelý je v oblasti platů a nejrůznějších náhrad poslanců, senátorů, ústavních soudců, členů vlády a hlavy státu. Takže, slovy pana Žáčka, bylo by dobré jej ořezat. A parafrází slov pana Letochy, dotyční to jistě pochopí.

Zajímavá idea, která by jistě v referendu uspěla. Ale byly by ony úspory viditelné?

Zůstaňme jen u platů. Všichni výše uvedení by dostali jednotný příjem 111 000 korun bez rozdílu, neboť všichni přece ze všech sil působí ve prospěch České republiky. Průměrný poslanec má plat a náhrady ve výši minimálně 225 000 korun měsíčně, roční úspora by tedy znamenala přes 1,3 miliónu korun. Násobeno 200, to je přes čtvrt miliardy. U senátorů je to obdobné, je jich přes osmdesát, to máme dalších minimálně sto milionů. Ústavních soudců je sice pouze patnáct, oním Žáčkovým „ořezáním“ by se však mohlo získat přes třicet milionů. Premiér, tři vicepremiéři a třináct ministrů, to je obdobná roční úspora 25 milionů korun.

A protože to poslanci Petr a Pavel nakousli, tak prezidentem Petrem Pavlem skončíme. U něho po přechodu na paušál 111 000 korun dostáváme ušetřenou částku téměř 6,5 miliónu. Suma sumárum, minimální úspora, která by vznikla kreativní aplikací nápadu poslanců Letochy a Žáčka, by činila více než 400 milionů korun ročně. Jelikož při výpočtu byly záměrně drženy nižší hodnoty a neuvažovalo se o parlamentních a dalších funkcích, možná by se nastřádala i polovina miliardy. Je naprosto jisté, že když k takové oběti pro vlast přistoupí poslanci, senátoři, ústavní soudci a ministři s hlavou státu, jejich podřízené by zcela jistě hanba fackovala, kdyby měli brát více. A já jsem, spolu s Petrem Letochou, přesvědčen, že dotyční to pochopí,

Když budeme pokračovat v takových úvahách, tak zcela jistě by se připojili kolegové krajští, městští a místní zastupitelé, soudci všech stupňů, státní zástupci, generalita…

Ano, tak nějak si to představuji, dominový efekt. Nakonec by ta úspora mohla představovat desítky miliard a důchodci by se ořezávat nemuseli. Ostatně, při těch 111 000 korun fixního platu za službu pro Českou republiku, by dotyční stále měli čtyřikrát až pětkrát více, než je průměrný důchod.

Za takový nápad děkujeme...

Neděkujte mně, poděkujme všichni – nyní i později u voleb – pánům Letochovi a Žáčkovi, kteří si uvědomují, že bezpečnost státu si žádá finanční oběti. A kteří hledají způsoby, jak ony finanční oběti přinést. Já jsem jejich nápad jen poněkud rozvinul a jsem si jist, že – i kvůli tomu, které odpovědné politické strany a hnutí zastupují – moje rozvinutí radostně přijmou a rychle provedou.