Začněme se bavit o zrušení ČT. Moravcův úlet nebyl poslední, říká Štěpánek

Etický panel ČT dospěl k závěru, že moderátor Václav Moravec v lednu porušil kodex ČT. Stížnost se týkala toho, že ve svém pořadu, v debatě s europoslankyní Kateřinou Konečnou, použil v souvislosti s otázkou legitimity zvolení Roberta Fica na Slovensku v demokratických volbách odkaz na skutečnost, že Hitler byl také demokraticky zvolen. Co k tomu říci?

Není to první Moravcův úlet a vzhledem k jeho názorovému ustrojení si dovoluji předvídat, že ani poslední. Při Moravcově pověstném narcismu, který mu nedovoluje být standardním moderátorem, který pouze vytváří prostor pro odpovědi hostů, se totiž dá úspěšně předpokládat, že opět neodolá a zase se blýskne v hlavní roli. On je přece ta hvězda, ne nějací hosté. Je to sice dokonale postavené na hlavu, jak to v údajně veřejnoprávní televizi funguje, ale je to tak.

Panel zároveň uvedl, že Václav Moravec prý neporušil povinnost vystupovat v diskusi nestranně a zajišťovat její vyváženost. Souhlasíte?

Nevím, do jaké hloubky mudrcové z etického panelu Moravcovu produkci zkoumali, ale Václav Moravec povinnost vystupovat nestranně porušuje dlouhodobě. Ostatně člen a do nedávna předseda Rady ČT Pavel Matocha nedávno připomněl, že: „Nejde o první vážné pochybení Václava Moravce. Těch selhání tohoto hlavního politického moderátora televize veřejné služby je celá řada. Namátkou: označení Václava Klause za gubernátora Kremlu, brutálně nevyvážená sestava hostů v prosincovém Fokusu ke svobodě slova a dezinformací, desetileté ignorování a nepozvání předsedy parlamentní politické strany, kterého moderátor nemá rád.“ Ano, už samotný fakt, že Tomia Okamuru veřejnoprávní televize, Moravcovým prostřednictvím, ve svém vlajkovém diskusním politickém pořadu už deset let ignoruje, je důvod celý ten krám s názvem Otázky VM zavřít. I s Moravcem.

Blíží se volby a tak se zeptám – co v této souvislosti očekáváte od pořadu Václava Moravce? Jak by tento pořad měl necelý rok před volbami dle vašeho názoru fungovat? A co očekáváte od celého zpravodajství ČT?

Nic. Starého arogantního, narcistického, sebestředného, namyšleného psa novým kouskům nenaučíš.

Nedávno jsem byl hostem Jany Bobošíkové na její internetové televizi. Ten její projekt Aby bylo jasno, který spolu s Hanou Lipovskou vytvářejí prakticky ve dvou, je mnohonásobně přínosnější než celý barák zpravodajství a publicistiky na Kavčích horách s desítkami či spíše stovkami zaměstnanců. Po vysílání jsme si ještě chvíli povídali a já jí mimo jiné řekl, že kdybych byl generálním ředitelem České televize, okamžitě bych ji angažoval a dal jí na veřejnoprávní obrazovce prostor, aby nejen jednostranné zpravodajství a publicistiku ČT svojí produkcí vyvážila, ale aby ostatním také nastavila zrcadlo, jak zoufalou práci odvádějí. Čest nemnoha výjimkám.

A když chci kvalitní analýzu zahraničního dění, přečtu si na Facebooku zadarmo třeba Pavla Šika. To vše za situace, kdy veřejnoprávní televize divákovi za povinný poplatek stále dokola servíruje zoufalce typu Votápka, Šíra či Romancova.

Příští týden se bude ve Sněmovně hlasovat o zvýšení poplatků pro ČT a rozhlas a o rozšíření poplatníků. Jak byste hlasoval vy a proč?

Napsal jsem to do stanoviska Trikolory: Doba tanečků okolo tzv. koncesionářských poplatků končí, je čas začít se vážně bavit o zrušení veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média mají dle zákona poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, mají přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a mají také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí. Česká televize a Český rozhlas tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržují. Ve svém zpravodajství a publicistice preferují pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňují. Nositelé jiných názorů jsou selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Sečteno podtrženo: Veřejnoprávní média nejsou nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní a rozhlasové poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejen že podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co společnosti škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem. Nyní dokonce Fialova vláda přichází s novelou, která povinné poplatky nejen navyšuje, ale dokonce ještě rozšiřuje okruh jejich plátců. Trikolora to považuje za politický zločin a vyzývá naopak k zahájení společenské diskuse o zrušení veřejnoprávních médií.

A co říci na návrh politiků z ANO, aby byli naopak od placení poplatků osvobozeni starobní a invalidní důchodci, lidé s průkazem osoby se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a osaměle žijící osoby?

To je málo. Je potřeba celý ten systém tzv. koncesionářských poplatků zrušit. Proč? Opakuji to už asi posté. Protože jsou neefektivní, iracionální a asociální. Neefektivní jsou pro to, že jejich podstatná část se cestou do ČT a ČRo poztrácí. Iracionální jsou pro to, že v technologicky zcela změněné situaci uplatňují ve 21. století zastaralý model z první poloviny 20. století. A asociální jsou pro to, že v poměru ke svému příjmu nejvíce platí ti nejchudší.

Z řad ANO, konkrétně od Andreje Babiše, také zaznívá, že by se mohla ČT a Český rozhlas sloučit do jedné instituce. Mluví se i o možnosti převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Bylo by to dobré řešení? Nebo, jak vy vidíte budoucnost veřejnoprávních médií?

To jsem stejně jako zrušení poplatků poprvé navrhoval už někdy před patnácti lety. Však jsem také nedávno Andreji Babišovi poslal esemesku, že mě vykrádá, ale že se na něj nezlobím, ba naopak, že jsem rád, protože konečně je tu naděje, že po příštích volbách ten systém padne. Ale jak říkám v předchozí odpovědi, dnes už je to málo. Bavme se o zrušení toho molochu.

Mluvíme o zpravodajství ČT, jak ale vidíte třeba i filmovou a seriálovou tvorbu na naší veřejnoprávní televizi. Co vás v poslední době zaujalo?

Já to docela sleduju. Někdy je to sice trochu masochismus, ale chce-li mít člověk přehled, podívat se musí. Kvalitní tvůrci nikam nezmizeli, občas se i dnes vyskytuje zajímavý, hodnotný tvůrčí počin, jak filmový, tak seriálový, ale nijak to nesouvisí ausgerechnet s existencí veřejnoprávní televize, spíše pouze s tím, že se tam prostě vyskytují také peníze. Takže kam jinam se obracet, že? Ale zároveň platí, že po nástupu platforem, jako je Netflix, HBO, SkyShowtime a dalších, je toho hodně v televizním i filmovém byznysu jinak a už se to nikdy nevrátí do starých kolejí.

Pojďme dál. Na svém FB jste informoval o tom, že jste Radě České televize odeslal stížnost na redaktorku Janu Peroutkovou. Co vás k tomu vedlo?

Jana Peroutková – a nejen ona – si musí vybrat. Není možné být moderátorkou ve zpravodajství České televize a zároveň politickou aktivistkou, která se účastní demonstrace s jasnými politickými cíli, ba dokonce ji moderuje. A je jedno, jestli jde zrovna o Ukrajinu jako v tomto případě či o cokoli jiného. Taková osoba nemá na obrazovce veřejnoprávní televize co pohledávat, protože si nikdy nemůžeme být jisti, že k moderování přistupuje nepředpojatě.

A dostal jste už nějakou odpověď?

Ne. Ale těším se, co z Rady České televize, kterou si Fialova vládní koalice rozšířila k obrazu svému, vypadne. Určitě si to nenechám jen pro sebe.