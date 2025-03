Žádné peníze Ukrajině a Ukrajincům. Okamura toho má dost

Soud ve čtvrtek rozhodl, že Ministerstvo vnitra neoprávněně zařadilo SPD do zprávy o extremismu a neoprávněně SPD označilo za xenofobní, extremistické a populistické hnutí. Omluvu ale soud SPD nepřiznal. Jste spokojen s tím, jak se soud s vaší žalobou vypořádal?

Jednoznačný soudní výrok o porušení práv hnutí SPD ze strany Ministerstva vnitra je nejvyšší možnou satisfakcí, kterou může hnutí SPD získat a hnutí SPD si vysoce tohoto spravedlivého výroku soudu váží. Není pro to již důležité, aby se Ministerstvo vnitra formálně písemně omlouvalo. SPD vyzývá Ministerstvo vnitra a jeho politické vedení, aby zanechalo protiprávního jednání a aby dodržovalo platné zákony a nenarušovalo účelově a protiprávně demokratickou politickou soutěž politických stran. Nebyli jsme a nejsme žádní extremisté. Jenom chceme, aby naše země byla znovu naše, aby o ni rozhodovali čeští občané a aby Česká republika byla suverénní, svobodnou, prosperující a bezpečnou zemí.

Můžete přiblížit, jak soud probíhal?

Zástupce Rakušanova ministerstva vnitra ve čtvrtek u soudu obhajoval postup ministerstva slovy, že představitelé hnutí SPD prý vystupují tak, že jejich výroky překračují hranice svobody projevu. V závěrečné řeči ministerstvo vnitra Víta Rakušana u soudu kritizovalo výroky SPD proti islamizaci Evropy, a uvedlo, že cílem SPD je prý vyvolávání strachu a nenávisti a rétoriku SPD zástupce vnitra přirovnal k rétorice nacistické strany NSDAP ze třicátých let minulého století.

Fotogalerie: - Telefon Rakušanovi

Po rozsáhlém dokazování (jednalo se o stovky důkazů) soud již podruhé rozhodl tak, že Ministerstvo vnitra, které vede politická konkurence, porušilo práva hnutí SPD tím, že jej neoprávněně umístilo ve své zprávě o extremismu jako xenofobní, extremistické a populistické hnutí. Hnutí SPD podalo na Ministerstvo vnitra žalobu i v dalších případech. A ministr Rakušan místo útoků na SPD by raději mohl vysvětlit, kam zmizeli svědci a stamiliony z Dozimetru...

Svět mezitím sleduje jednání Ruska, USA a Ukrajiny o ukončení války. Co říkáte dosavadnímu vývoji mírových jednání?

Schůzka Donalda Trumpa se Zelenským ukázala podstatu problému - Trump trefně vyhodnotil Zelenského a ano, velká část EU i Zelenský nejsou připraveni na mír a ani ho nechtějí. To je pro nás v Evropě špatná zpráva. A nezbývá než dál pracovat na výměně současných vládnoucích elit.

Když jsme se začali bavit o globální politice, tak v týdnu k tomuto tématu měl mimořádný projev i premiér Fiala. Co jste říkal jeho pohledu na světové dění?

Fialova vláda je proti USA, proti Rusku i proti Číně. Jdou proti všem a udělali z nás kůl v plotě. Kvůli Fialově nekompetentní politice se s námi nechtějí bavit ani na Západě a ani na Východě. Premiér Fiala nás zařadil mezi neúspěšné země mimo hlavní světový názorový proud. Ve svém projevu se premiér Fiala ani jednou nedokázal podívat divákům do očí, což jde bez problémů udělat i při použití čtecího zařízení. Mluvil o revizi Green Dealu, který přitom jeho vláda po celou dobu aktivně podporuje a ničí tím naše domácnosti a firmy. Prý ho překvapila rychlost, razance a rétorika Donalda Trumpa, čímž potvrdil, že je Fialova vláda mimo.

Psali jsme: Svět se mění, dáme tři procenta na obranu, vyhlásil Fiala k výročí. Koruna nám vynese tři, počítal

Premiér chce zvýšit výdaje na zbrojení o další desítky miliard na 3 % HDP, samozřejmě opět na dluh, a mluví o potřebě odstrašit Rusko. Prý je potřeba dát na stůl zbraně a peníze. A co raději diplomacie, jako jsou mírová jednání po vzoru Trumpa? Doufám, že tuhle zoufalou vládu, se kterou se už nebaví ani v USA, ani lídři v EU a ani země BRICS, občané v letošních volbách ukončí. Co se týče české vlády a Ukrajiny, mě ale mnohem více zarazila jiná věc.

Teď myslíte konkrétně co?

Fialova vláda totiž via facti vyzývá ukrajinské „uprchlíky“, aby se nevraceli na Ukrajinu ani po skončení konfliktu. SPD naopak prosazuje, aby se ukrajinští „uprchlíci“ vrátili domů na Ukrajinu co nejdříve. Ministr vnitra Fialovy vlády Vít Rakušan (STAN) na sítí X de facto vyzval ukrajinské „uprchlíky“, aby se nevraceli domů a zůstali v České republice i po skončení konfliktu. Osobně se domnívám, že záměrem Fialovy vlády je udělat z Ukrajinců české občany a získat si tak velkou skupinu nových voličů. Pokud občané nechtějí, aby naši zemi ovládli Ukrajinci a proukrajinští politici, prosím o podporu SPD ve sněmovních volbách. Nebo příště může být pozdě a pokud by Ukrajinci získali české občanství, mohou být rozhodující silou ve volbách v naší zemi, tak jak to vidíme třeba v Německu u muslimských voličů.

Rakušan konkrétně napsal: „Dlouhodobě počítáme s tím, že velká část ukrajinských uprchlíků u nás zůstane i po skončení války na Ukrajině. Třeba už jen proto, že jejich domovy jsou zničené nebo mohou být nedejbože i po uzavření příměří dál okupované Ruskem. Režim, v jakém tu budou pobývat, musí vzniknout na základě celoevropské dohody, tak jako samotný institut dočasné ochrany, aby se předešlo zmatkům. Každopádně můžu všechny ujistit, že nikoho z válečných uprchlíků nebudeme z Česka vyhánět ani po skončení války na Ukrajině. Budu rád, když tuhle informaci rozšíříte mezi všechny, kteří už v obavě začali balit kufry.“

U Ukrajiny ještě zůstaneme. Ukrajina by mohla vstoupit do Evropské unie před rokem 2030, pokud bude pokračovat v „reformách stejně rychle a stejně kvalitně jako dosud“, řekla 24. února v Kyjevě šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jak tuto možnost vidíte vy?

Nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to do konfliktu proti Rusku. Členství Ukrajiny v EU navíc znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala. Dostává obrovské peníze již nyní a v březnu obdrží od EU dalších 3,5 miliardy eur (87,5 miliardy korun) od Evropské unie, tedy i od České republiky. Ukrajina bude moci těžit také z navýšené výroby zbraní v EU, vyplývá z prohlášení zveřejněného Evropskou komisí.

Podle společného prohlášení von der Leyenové, předsedy Evropské rady Antónia Costy a šéfky Evropského parlamentu Roberty Metsolaové z 24. února již evropská sedmadvacítka přispěla Ukrajině 135 miliardami eur, z čehož 48,7 miliardy tvořila vojenská pomoc. Šéfové unijních institucí uvedli, že chtějí nadále podporovat „svobodnou a svrchovanou Ukrajinu na její cestě do Evropské unie“.

A vývoz vojenského materiálu z ČR na Ukrajinu loni podle aktuálních odhadů vzrostl meziročně nejméně o třetinu, uvedla po setkání se zástupci zbrojařů na Ministerstvu obrany ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Rok 2023 byl přitom podle ní rekordní.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozumím pane Okamuro správně, že vy byste už Ukrajině nedal nic?

Říkáme: žádné peníze Ukrajině a Ukrajincům. SPD nesouhlasí s posíláním našich veřejných peněz Ukrajině a je ještě více proti posílání peněz na zbraně. Peníze z rozpočtu EU jsou i peníze českých občanů. Už tak platíme obrovské náklady na Green Deal EU. Peníze, které Fialova vláda i Evropská unie poskytnou zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohli sloužit českým občanům. A poskytováním peněz na zbrojení se konflikt ještě prodlouží. Podporujeme mírová jednání.

Evropská komise ve středu představila další ze svých plánů. Tato vize plánuje podporu ekologických technologií mobilizací kapitálu 100 miliard eur. Říká se tomu Clean Industrial Deal a je představa, že tím bude Evropa schopna konkurovat v těchto technologiích USA a Číně. Jak reálně vidíte naplnění těchto velkolepých ambicí?

Tato „mobilizace" je ve skutečnosti další navýšení již tak obřího zadlužení EU, za které bude ručit i Česká republika. EU si opět bude půjčovat peníze na pokračování sebevražedného Green Dealu a jen pokračuje dál s kosmetickými úpravami a novými marketingovými jmény. Podle nás to budou zase vyhozené peníze. Kdyby s nimi nehospodařila EU, lidé a firmy je mohli využít lépe. Ekonomice nepomůžou takovéto fondy, ale zrušení debilních regulací Bruselu, Green Dealu EU a emisních povolenek! Takže EU nejprve přivede kvůli svým šíleným regulacím průmysl na pokraj krachu, a pak ho bude dotovat! Místo, aby zbytečná omezení a regulace zrušila. Lepší, kdyby nechala lidi a firmy volně dýchat.

Fotogalerie: - Protesty zemědělců v Praze nebudou

Pokud se bavíme o EU, tak v čase kdy se tu hází desítkami miliard na ekologické technologie, tak pokračují protesty zemědělců. Čeští zemědělci protestovali proti dovozu potravin z Ukrajiny a dalších států mimo EU ve čtvrtek. Souhlasíte s jejich námitkami proti zemědělské politice?

Připomenu, že potraviny v Česku zdražují téměř nejrychleji z celé Evropy. Ceny potravin v Česku zdražily v lednu meziročně o 4,8 %, tedy čtvrtým nejrychlejším tempem v celé EU. SPD podporuje české zemědělce a jejich rovnoprávnost a prosazujeme potravinovou soběstačnost v komoditách, které lze v naší zemi produkovat. EU požaduje po našich zemědělcích mnohem přísnější podmínky, čili dovážené produkty jsou levnější a naši zemědělci jim nemohou konkurovat. Například Green Deal se aplikuje i v zemědělství a to prodražuje potraviny. Nesmyslné regulace Bruselu je nutné odbourat a prosazujeme zrušení diskriminace našich zemědělců ze strany EU.

Další příčinou drahoty je, že zahraniční potravinové řetězce mají v ČR dvakrát větší marže než v Německu. Znovu vidíme, že jsme pro západoevropské země v postavení ekonomické i politické kolonie. Lidé u nás berou ve srovnání s Německem, Rakouskem a dalšími státy násobně menší mzdy, ale potraviny jsou u nás v mnoha případech dražší. Zahraniční firmy a nadnárodní korporace navíc mnohdy daní mimo Českou republiku a kapitál a svůj zisk vyváží pryč. SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací formou srážkové daně. A pokud jde o ceny potravin, pomoci může zvýšení pokut a jejich častější udělování za prohřešky řetězců v hygieně či chybně deklarovaných slevových akcí, pokud by řetězce pokračovaly ve své praxi předražování zboží českým spotřebitelům.

Když už jsme začali o dovozech a vývozech, tak minulý víkend měli volby v zemi, se kterou obchodujeme nejvíce. Co říkáte výsledku parlamentních voleb v Německu?

Alternativa pro Německo (AfD) se svou lídryní Alicí Weidelovou od posledních voleb zdvojnásobila svůj výsledek na 20,8 % (152 poslanců ve Spolkovém sněmu) a skončila celkově druhá. Ve všech východoněmeckých spolkových zemích AfD suverénně zvítězila se zisky 35 až 40 %. Hnutí SPD je společně s AfD a dalšími sedmi stranami a jejich europoslanci sdružena ve společné europarlamentní frakci „Evropa suverénních národů". Budoucí koalice CDU-CSU a německé SPD bude ale pokračovat v nastoupeném kurzu. Možná malilinko omezí imigraci a zelené šílenství, ale zásadně se bohužel nic nezmění. Pro zásadní změnu je nezbytné, aby AfD byla vedoucí silou ve vládě.

Na příští schůzi sněmovny chce SPD opět navrhnout na program návrh zákona na ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti. Už jste to přitom zkoušeli v minulosti. Proč se o to neustále pokoušíte?

Již jsme to předložili v roce 2023. Vláda k tomuto našemu návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko a od té doby opakovaně blokuje jeho zařazení na program jednání sněmovny. Hotovostní platby jsou podle názoru SPD významným nástrojem pro zajištění ochrany soukromí a svobody občanů před rizikem absolutní kontroly jejich plateb ze strany státních i nestátních subjektů a před rizikem zneužívání informací shromažďovaných v souvislosti s bezhotovostními platbami. Náš návrh vychází z nutnosti zvýšení ochrany soukromí občanů a reaguje zejména na oprávněné obavy ze snahy postupně omezovat možnost hotovostních plateb, anebo zavádění tzv. digitální měny.