Zakladatel vysoké školy, kandidující za SPD: Neútočím, nepomlouvám. Snad se moudří voliči výhrůžkami nenechají zmást

ROZHOVOR „Každý občan České republiky vnímá, že naše hlasování o vstupu do Evropské unie bylo hlasováním o jiné Evropské unii, než je dnes,“ říká zakladatel Vysoké školy evropských a regionálních studií, bývalý rektor a současný kandidát na senátora za SPD Lubomír Pána. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil také o migraci a o tom, jak vnímá současnou ochranu hranic. Debatu kolem přijetí 50 syrských sirotků označuje za součást předvolebního boje. „Je to jen snaha zviditelnit politické strany (například TOP09, ČSSD, KDU-ČSL, STAN), kterým se snižují volební preference a je reálný předpoklad, že se do řady zastupitelstev nedostanou,“ míní Lubomír Pána.

Předvolební kampaň graduje. Kromě útoků na Babiše a řečí o bezpečnosti, se objevily i výhrůžky vůči akcím SPD. Okamurovy billboardy jsou počmárané, Blesk odmítá jeho kandidáty brát do diskusí… Co na to říkáte? Jako kandidát na senátora za SPD, zažíváte něco podobného na vlastní kůži? A co říci na názor těch, že si za to Okamura svou politikou „může sám“.



Nechávám to bez komentáře. Věřím v moudrost voličů, že se výhružkami, ničením propagace (které máme z parlamentních stran nejméně), odmítáním diskuze ze strany medií i kandidátů (například Jihočeská hospodářská komora zrušila plánovanou otevřenou diskuzi kandidátů do Senátu pro nezájem některých kandidátů) a osobními útoky na kandidáty nenechají zmást. Ve své kampani na nikoho neútočím, ani nepomlouvám. Veškeré diskuze a vyjádření dělám na základě našeho programu.

Přesto jsem se v jedné elektronické tiskovině setkal s osobními útoky na mou dosavadní odbornou i organizátorskou činnost. Na tyto invektivy nereaguji. Předpokládám, že se naši voliči dehonestujícími útoky nenechají ovlivnit a správně zařadí takové novináře tam, kam je zařazuje pan prezident ČR.

Ano souhlasím, že si za svou politiku může každý sám. Za snahu říkat pravdu a uvádět věci na pravou míru, může pan předseda sám a s ním celá strana. Vždyť jedno z hesel pana předsedy a celé strany je „ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU“. Nikdy jsem si nepomyslel, že po téměř třicetiletém budování demokratické společnosti bude potřeba mimořádná odvaha k tomu říkat pravdu a prosazovat ji v našem politickém a stranickém systému.

I ODS před volbami přitvrdila. Ve volební kampani mluví o vyhánění bezdomovců z tramvají, ve spotu naznačuje, že o Praze nesmí rozhodovat feťáci. Na severu Čech zase bojují proti Romům a hovoří o vesnici pro lůzu. Skutečně je v Česku potřeba nastolit pořádek místo anarchie? Máme v Česku zásadní problém s bezpečností, aby taková rétorika byla nutná?



My jsme ve své rétorice velmi zdrženliví a po celou dobu své existence konzistentní. Věci a skutečnosti se snažíme nazývat a popisovat tak, jaké skutečně jsou. Proto nepotřebujeme užívat před volbami silné výrazy. Naši voliči vědí, kdo je skutečným garantem nastolení pořádku a zvýšení pocitu bezpečnosti, a kdo se jednoznačně vyjadřuje proti anarchii. Vámi uvedené výrazy bych nazval předvolebním populismem, který zmíněná i další strany užívají nejen v oblasti bezpečnosti, ale také v ostatních veřejných politikách.

V problematice bezpečnosti dáváme na první místo prevenci. Je totiž pozdě, když přijde povodeň, začít stavět hráze.



Velkou diskuzi vyvolala v posledních týdnech „kauza“ kolem přijetí či nepřijetí sirotků ze Sýrie. Co vy si o tom myslíte? A jak vůbec vnímáte v současné době „uprchlickou krizi“?



Považuji nesmyslnou debatu okolo přijetí 50 syrských sirotků na naše území za součást předvolebního boje. Významné je vyjádření naší velvyslankyně v Sýrii, že to syrské zákony neumožňují, tak jako to neumožňují zákony dalších demokratických zemí. Je to jen snaha zviditelnit politické strany (například TOP09, ČSSD, KDU-ČSL, STAN), kterým se snižují volební preference a je reálný předpoklad, že se do řady zastupitelstev nedostanou.

Vnímám především snahu Itálie, importovat migranty do jiných států. Itálie, společně s Francií mohly a měly předpokládat, že pokud „zasejí v Libyi vítr, sklidí bouři“. Současná situace je založena na jejich chybných rozhodnutích. Politiku k Libyi (i dalším státům) nemají realizovat jednotlivé státy, ale celá Evropská unie jednotně. Jednotu se ale v mnoha případech nedaří získat (uznání Kosova, vztah ke Kubě, zájmy v Libyi či Sýrii apod.).

Jak už jsme zmínili, vy sám kandidujete na senátora za SPD na jihu Čech. I vzhledem k migrantům, jak vidíte ochranu hranic? Stačí podle vás chránit Schengen jako takový? A je jeho ochrana podle vás v současné době vůbec dostatečná?



Ochrana hranic je nedostatečná. Nechápu proč. Ve světě máme řadu demokratických zemí (některé má řada našich občanů za náš vzor), kde překročení státní hranice je nepřípustné nebo je to dokonce kvalifikováno jako trestný čin. Měli bychom v ochraně hranic Evropy postupovat jako tyto státy, například Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko, Velká Británie.

Pokud selhávají mechanismy ochrany Schengenského prostoru, jsem pro to, aby se zpřísnily kontroly na hranicích, tak jako to dělá Maďarsko, Rakousko nebo Německo (zejména Bavorsko). Ale prioritou by měla být ochrana vnější hranice nejen Schengenského prostoru, ale celé Evropy.

Když se objevila informace o vaší kandidatuře, poukazovali některá média na to, že jste zakladatelem Vysoké školy Evropských a regionálních studií, přitom ale SPD patří mezi „euroskeptiky“. Jak vy hodnotíte v současné době EU a i její představitele, zejména Angelu Merkelovou?



Každý občan České republiky vnímá, že naše hlasování o vstupu do Evropské unie bylo hlasováním o jiné Evropské unii, než je dnes.

To si například mimo jiné uvědomili a v hlasování potvrdili občané Velké Británie. Na zmíněné škole jsme se vždy objektivně snažili vyhodnocovat pozitiva našeho vstupu do Evropské unie, ale také jsme poukazovali na vše, co se v Unii nedaří. Odborný pohled musí být objektivní a nemělo by záležet, zda jste příznivcem EU nebo euroskeptikem.

V současné době představitelé EU místo, aby se snažili prohloubit to, v čem je evropské sjednocení přínosné (volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu) dělají vše pro to, aby potlačovali názory jednotlivých zemí, nemají jednotnou zahraniční politiku a prohlubují vnitřní rozpory mezi jednotlivými členskými státy. Místo toho, aby vysvětlovali přínos členství v EU, tak přijímají další a další opatření, se kterými se občané neztotožňují a procento „euroskeptiků“ se zvyšuje.



EU je trnem v oku řady lidí už poměrně dlouhou dobu. V posledních měsících zaznívaly i úvahy o tom, zda vůbec v EU zůstat, či vystoupit. Jaký vy na to máte názor? A co by podle vás pro ČR znamenal případný odchod z EU?



Pro mě osobně i celé hnutí Svoboda a přímá demokracie je závazné rozhodnutí občanů. Proto podporujeme pořádání referend jak na místní úrovni (například v Č. Budějovicích o tom, zda občané preferují postavení další sportovní haly nebo dalšího divadla nebo dalšího plaveckého stadionu), tak celostátních. Zde podporujeme mimo jiné také referendum o vystoupení z EU.

Co by znamenalo setrvání v EU a co by znamenal případný odchod je záležitostí odborné diskuse, která by objektivně se všemi pozitivy i negativy měla být zprostředkována široké občanské veřejnosti. Sám jsem zvědav na komplexní závěry a argumenty k setrvání i vystoupení. Rozhodovat se můžeme teprve na základě takovéto široké diskuze.

Anketa Půjdete ke komunálním volbám? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 5447 lidí

Mimo jiné nám také napoví průběh vystoupení Velké Británie z EU, kde dodnes není uzavřena dohoda o tom, jak vystoupení proběhne. Bude také poučné pozorovat, jak vystoupení budou vnímat občané Velké Británie a zda vyhodnotí vystoupení jako správný krok.



O velký rozruch se krátce před volbami postaral opět prezident Zeman, a to svým vyjádřením na setkání s občany v Kojetíně, kde lidé řeší problém s nezaměstnaností a mají strach ze stěhování Romů do města. Prezident zmínil, že řešením nezaměstnanosti je nevyplácet sociální dávky těm, kteří odmítnou nabízenou práci bez závažných, například zdravotních, důvodů. Uvedl, že za komunismu museli Romové pracovat, jinak šli do vězení a že „romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali.“ Vůči jeho vyjádření se ohradilo Evropské centrum pro práva Romů, které tvrdí, že je „rasistické“ a žádá odstoupení hlavy státu. Co říkáte na vyjádření prezidenta a reakci, kterou vyvolalo?



Dlouhodobě pana prezidenta Miloše Zemana podporuji. Také proto jsem se s ním osobně sešel jak před první, tak před druhou prezidentskou volbou. S většinou jeho názorů se shoduji. Někdy je pan prezident méně diplomatický a věci nazývá pravými jmény tak, jak je vidí on i mnoho dalších. Měl by být někdy ve svých výrocích opatrnější, což však nic nemění na tom, že ve většině svých vyjádření má pravdu.

Hlavně v posledním roce, především po parlamentních volbách, se začalo mluvit o možném ohrožení demokracie. Jak vy to vidíte? Máme se skutečně bát o demokracii, o svobodu slova? A mají pravdu ti, kteří tvrdí, že je ze strany některých politiků snaha zničit ČT a tím právě svobodu slova poškodit? Nebo je oprávněná kritika těch, kteří tvrdí, že zpravodajství ČT není objektivní a vyvážené, tak jak by zpravodajství veřejnoprávní televize mělo být? Jak vy současné zpravodajství ČT vnímáte?



Bojím se o ohrožení a ohrožování demokracie ze strany těch, kteří nerespektují vůli lidu, kterou máme zakotvenou v Ústavě ČR (Ústava České republiky v základních ustanoveních v článku 2 v odstavci prvním uvádí, že zdrojem veškeré státní moci je lid; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. V článku 3 je pak uvedeno, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon). Mám obavy o demokracii tehdy, pokud některé skupiny občanů nerespektují výsledky svobodných demokratických voleb.

Vysílání České televize vnímám subjektivně jako nevyvážené. Zejména by neměli komentovat zpravodajské relace a při rozhovorech by měla být zachovávána objektivita a pluralita zastoupených hostů. K hodnocení České televize máme celou řadu orgánů. Ty by se měly vyjadřovat zejména. A pokud nebude schválena v Poslanecké sněmovně zpráva o činnosti ČT nebo zpráva o hospodaření ČT, doporučoval bych obměnu jejího vedení, které by zajistilo nejen objektivitu, ale také racionalitu hospodaření se svěřenými prostředky koncesionářů.

Pokud někdo předloží návrh na změnu statutu České televize a Poslanecká sněmovna jej schválí, budu to respektovat.

