Založeno hnutí STAČILO! s posvěcením Konečné. Na stole tento plán

Paní Konečná, v seznamu registrovaných politických stran a hnutí se objevilo hnutí STAČILO! Ukradl vám někdo tu značku, nebo jak to je?

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 17439 lidí

Právě pro to, aby tuto značku nemohl nikdo uzmout, dohodli jsme se s kolegy, kteří stáli u zrodu úspěšné značky STAČILO!, že ji musíme ochránit na všech úrovních. Tedy krom ochranných známek také vznikem politické strany, aby náhodou někoho nenapadlo nás předběhnout.

Mimochodem v našich končinách je boj o politické značky poměrně častý jev – pánové Šmarda a Šlachta by o tom mohli vyprávět.

Je to jediný důvod, nebo můžeme očekávat, že toto „nové“ hnutí půjde i do voleb do Poslanecké sněmovny?

O tom, jak a v jaké formě se budeme účastnit voleb, stále vedeme debatu. Kolegům v KSČM jsem předložila tři možné varianty, které nyní diskutují. Pak se samozřejmě podřídím názoru většiny. Předpokládám, že podobně to bude probíhat i u Spojených demokratů a České strany národně sociální, kteří s námi značku STAČILO! zakládali.

V tuto chvíli tedy nemohu vyloučit žádnou variantu. Vše ale včas bude známo.

A vy hodláte případně z KSČM vystoupit, nebo jak to uděláte?

Já jsem předsedkyní KSČM a zůstávám jí. A i kdybych jí nebyla, tak mohu s klidným srdcem říct, že v této straně, s níž jsem spjata více než 20 let, zůstanu. Já rozhodně nepatřím k těm, kdo by účelově převlékali kabáty.

Kdo do nového projektu bude či už je zapojen?

To uvidíme až poté, jak se dohodnou tři strany, které stály u zrodu. Tedy KSČM, SD-SN a ČSNS.

Fotogalerie: - Zemanova osmdesátka

Nehraje náhodou roli v založení hnutí STAČILO! i fakt, že koalice potřebují pro sněmovní volby 8, resp. 11 %?

Naprosto transparentně přiznávám, že hraje. Volební zákon pro volby do Poslanecké sněmovny je tak trochu anomálie. Jestliže ve všech ostatních volbách – od komunálních, přes krajské až po evropské – vám i pro koalici stačí 5 %, pak se ptám, jakou logiku má navyšování kvóra pro koalice ve volbách sněmovních. Je to naprosto jasná diskriminace menších politických subjektů. Mimochodem 11 % aktuálně třeba dosahuje jediná vládní strana, a to je ODS. Já nechci riskovat 7 či dokonce 10 % propadnutých protivládních hlasů. Naopak chceme umožnit připojit se naprosto každému, kdo chce změnit poměry v této zemi a říct jasné Fialo, STAČILO!

I SOCDEM?

To bude ještě předmětem jednání… A hlavně to bude spíše na vůli SOCDEM.

Takže si slibujete, že vám STAČILO! umožní širší zapojení osobností a menších politických subjektů…

Tak s tím jsme před dvěma roky začínali – vybudovat co nejsilnější koalici odborníků a subjektů, které jsou nejen proti této vládě, ale nabízejí i alternativu stávající opozici, která mimochodem neměla problém zvednout ruku pro zbrojení, nákup stíhaček za stovky miliard nebo pro česko-americkou vojenskou smlouvu.