Zámečník Vystrčil, klíče rozdává na potkání... Konečná prozradila, kdy Zelenskému zatleská

„Až přijede pan Zelenský s návrhem na mírové urovnání konfliktu, ráda mu za to zatleskám,“ říká k nedávné návštěvě ukrajinského prezidenta europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Nevynechala ani novináře ČT, jehož otázka na Zelenského vyvolala z některých míst obrovskou kritiku, a ruskou novinářku, která musela opustit Hrad. Přečtěte si, co říká ohledně léků a lékáren a co vzkazuje ministru Válkovi. Popsala také, co všechno čeká Čechy na podzim a přidala doporučení pro vládu.

Minulý týden přiletěl na návštěvu ČR ukrajinský prezident Zelenský. Jak jeho návštěvu hodnotíte?

Chci uvézt hned na začátku mé odpovědi, že jako představitelka KSČM i jako žena sama za sebe – velmi lituji každého zmařeného života na kterékoliv straně ukrajinského konfliktu. Byť oficiálně to nikde nenajdete, můj odhad je, že jsou to vysoké desítky tisíc obětí. A znovu opakuji, že jsme pro ukončení tohoto konfliktu. A pro zasednutí všech zúčastněných k jednacímu stolu.

To mi však při návštěvě pana prezidenta Ukrajiny při jeho návštěvě naší země chybělo. Pokud mohou jezdit představitelé států na návštěvu Kyjeva, nevidím důvod dělat takové tajnosti s návštěvou tamního prezidenta mimo toto území. Pokud se nabízí jízdenky Českých drah na cestu na Ukrajinu, taky budou vlaky doprovázet stíhačky? Proto mi přijdou opatření kolem návštěvy přehnaná. A k samotné návštěvě. Pokud přijel pan prezident lobovat za vstup Ukrajiny do NATO u prezidenta Pavla, tak jel skoro zbytečně. Ten by mu vstup již nejraději potvrdil hned. Od premiéra Fialy jsme se dozvěděli, že v průměru jsme poslali jeden kus těžké vojenské techniky denně a k tomu denně cca 10 tisíc kusů munice do těžkých zbraní. Pan předseda Senátu se ukázal být zdatným zámečníkem, když rozdává klíče od Senátu na potkání. A předsedkyně Sněmovny jistě oběhla několik reklamních agentur, kde jí narychlo udělají tričko s nápisem.

Pokud byla tato návštěva tak pečlivě plánována, chtěli tito představitelé státu mít alibi, proč se nepostaví v den státního svátku před národ, aby uctili památku upáleného Jana Husa? Člověka, který za pravdu položil svůj život a stal se tak pro další generace symbolem. Je to proto, že by neměli lidem co říci? Nebo by museli přiznat pravdu, že jim na vlastních občanech nezáleží a budou dále podporovat zbrojařské firmy a posílat finance do zahraničí bez možnosti kontrolovat u koho skončí? Výsledek návštěvy prezidenta Zelenského vidím tedy jinak než mainstreamová media. Až přijede pan Zelenský s návrhem na mírové urovnání konfliktu, ráda mu za to zatleskám.

Podpora Ukrajiny je pro českého premiéra Petra Fialu a pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Fiala po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze řekl, že pomoc bude intenzivně pokračovat ve všech oblastech. Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice, pomůže s výcvikem pilotů a daruje zemi simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině…

Prohlášení, že Ukrajina je pro českou vládu prioritou, byl plivanec do tváře všem, které tato vláda dostala do existenčních obtíží. A že je jich hodně.

Velkou kritiku z některých stran sklidil novinář České televize, který Zelenskému položil prý nepříjemnou otázku. Řekl mimo jiné: Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu jsem se na východě Ukrajiny pohyboval několik měsíců a vyplývá mi z toho jeden dotaz. Vy jste dnes v Česku a my máme tady v naší zemi historickou zkušenost po roce 1945 – říká se tomu nekontrolovaný, násilný odsun Němců. To byly desítky tisíc lidí, kteří žili na území nepřítele, hovořili jazykem nepřítele, ale velmi často nepřáteli nebyli. A já se chci zeptat, jak vy a vláda, která vám podléhá, zajistí, že se tento odsun nebude opakovat na v budoucnu osvobozeném Krymu a v Donbasu. Mám na mysli ty obyvatele Ukrajiny, kteří sice možná hovoří rusky, ale chtějí to, čemu se říká ruskij mir.“ Byla tato otázka „na místě“? A byla na místě kritika, která se na novináře snesla?

Zaregistrovala jsem, že pana redaktora začali ihned hodnotit různí lidé podle jeho rodičů, místa, kde žil. Někdo navrhoval jeho propuštění z práce… Když některým dochází argumenty do slušné debaty, jdou do osobního napadání. Řekla bych za komunisty, my na to jsme zvyklí. Ale správné to jistě není. Ano, novinář má právo se ptát. Je to navíc otázka položená tak, že předpokládá, že Ukrajina zvítězí. Nevím, co by se dělo, když by se třeba někdo zeptal na postup při vítězství Ruska.

A co říci na vykázání ruské opoziční novinářky z Hradu a to i navzdory tomu, že předtím získala akreditaci?

A můžu si říci, co chci, nebo mi mou odpověď zcenzurujete? Je to nadsázka, vím, že vy byste to neudělal. Chtěla jsem jen ukázat, jak ta situace může vypadat z druhé strany. Novinářce byla akreditace udělena, do prostor byla vpuštěna po osobní kontrole. Abych uklidnila tiskového mluvčí BIS, také o tom nemám a nemohu mít bližší informace. Takže mohu mít jen svůj názor. Neznám paní novinářku, jen z tisku vím, že v Česku žije patrně několik let. A můžu se jen domýšlet, že se někdo obával, že se zeptá na něco, co by se do oficiálního přímého přenosu nehodilo. Ale na to, co bylo skutečným důvodem, proč jí byla akreditace zrušena, by měl asi odpovídat někdo jiný než já.

Pojďme tedy na další téma. Na FB jste uvedla, že jste minulý týden vystoupila na akci Evropské federace farmaceutických řetězců. „Vyjádřila jsem své představy o budoucnosti lékárenských řetězců v evropských systémech zdravotní péče. Mé poselství lze shrnout do jedné věty - Buď budou tyto řetězce součástí řešení, nebo součástí problému,“ napsala jste. Jaká byla odezva a jaký vzkaz máte v tomto směru pro ministra Válka?

Hlavně ať už pan ministr Válek přestane spoléhat na oteplení. To sice v těchto dnech dorazilo, ale mít na této pozici obchodníka s deštěm, pardon oteplením, asi nikdo nechceme. Bohužel jsme se stali spolu s některými sousedními státy zásobovací farmou pro země, kde si za léky mohou lidé dovolit zaplatit více. Ano, někdo řekne zákon tržního hospodářství. Ale není možné, aby pro někoho v EU pravidla platila a pro někoho nikoliv. Chtěla jsem upozornit na různé postavení lékáren. Je třeba i mezi nimi rozlišovat a brát ohled na jejich velikost a místo působení. Jednotlivé lékárny v menších obcích nebo městech nemohou konkurovat řetězcům ve velkých desetitisícových a statisícových městech. A je pro nás prioritou dostupnost lékáren a sortimentu léků, které nabízí po celém území státu.

Fialova vláda se pomalu dostává do poloviny svého vládnoucího období. Jak ji zatím hodnotit?

Hodnotit by měli především občané. Podle toho, jak jim se za této vlády zlepšily životní podmínky. Nespokojeni začínají být už i majitelé firem, kteří připravovaným konsolidačním opatřením nevěří. Lidé si již z premiéra a představitelů pětikoalice dělají legraci. Vidí, že místo řešení skutečně zásadních věcí se hledá způsob, jak odvést pozornost k věcem téměř podružným.

Domníváte se, že bude na podzim v ulicích protestovat více lidí? Na září se údajně chystá i generální stávka….

Podzim s sebou přinese zvýšené náklady rodinám, které mají školou povinné děti nebo studenty. Budou přicházet roční vyúčtování energii. Lidé budou potřebovat teplejší oblečení. A to vše v době, kdy inflace klesá velmi pomalu a ČR stále patří k nejhorším z hlediska poklesu reálných mezd. Kdy ceny potravin nijak zásadně neklesají. Lidé už mají dost slibů. Svádět vše na předchozí vlády se také do nekonečna nedá. Schválený balíček navíc většině lidem peníze sebere.

Oproti tomu je zde neustálé strašení válkou, zdůvodňování nákladů na nové zbraňové systémy. Lidé ještě stále s razantnějším přístupem váhají. Ten se ale může dostavit po nějakém impulsu. Podívejte se do Francie. Tam jistě nikdo nezačal demonstrovat jen kvůli smrti jednoho mladíka. Neřešené problémy v oblasti migrační politiky dospěly do určitého stádia, kdy se lidé rozhodli vyjít do ulic. A jistě se mezi nimi našlo spousty těch, kteří chtěli jen vybít svou agresivitu. Jsou i signály o placených demonstrantech. To vše, se může v jisté míře projevit i u nás. Proto by vláda neměla sociální dialog podceňovat.

