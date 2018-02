Zásadní slova ústavního právníka k výroku slovenského soudu o Babišovi a jeho údajné spolupráci s StB. Je tu jedna velká pochybnost

ROZHOVOR „Pro mě to nemá žádný význam. Navíc první, co budeme na sjezdu řešit, není, jestli půjdeme do vlády, ale jakého budeme mít předsedu,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ústavní právník a také delegát sjezdu ČSSD Zdeněk Koudelka o výroku slovenského soudu ohledně Andreje Babiše. Podle něj je pochybné, že se vůbec slovenský Ústavní soud zabýval ústavní stížností Ústavu paměti národa. „Platí totiž, že státní orgány při výkonu státní moci ústavní stížnost podávat nemohou. Takže rozhodnutí Ústavního soudu opravdu vstoupí do dějin. Jindy by jinou ústavní stížnost stoprocentně odmítl,“ domnívá se.

V některých médiích se objevila informace, že Andrej Babiš bude definitivně veden jako agent StB. Rozhodl o tom prý slovenský soud. Čehož se chytili pochopitelně i někteří Babišovi političtí konkurenti. Není však takováto interpretace poněkud zavádějící? Jsou tací, například Štěpán Kotrba, Stanislav Křeček nebo Tomáš Pajonk, kteří upozorňují, že slovenský soud rozhodl o něčem jiném. Že pouze zrušil žalobu Babiše na Ústav paměti národa, tedy že vlastně Babiš žaloval nesprávnou instituci. Co si myslíte vy?

Musel bych si toto rozhodnutí pořádně přečíst, doposud jsem neměl příležitost. Znám ale rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, na základě kterého jednal tento soud. Ústavní soud v podstatě řekl, že byl nesprávně žalován Ústav paměti národa. Pokud soud má za to, že žalovaný je nesprávně žalován, pak tu žalobu zamítne a vlastně se tím nezabývá. Protože nemusí. Domnívám se, že to, co říká okolí Andreje Babiše, že se jeho právníci poradí, koho žalovat, má asi pravdu, a bude to trvat ještě řadu let.

Babiš uvedl, že se bude soudit dál, že se poradí s právníky, koho žalovat, jestli ministerstvo vnitra, slovenskou informační službu či slovenský stát, a že podobných lidí jsou stovky. Nesvědčí to trošku o chaosu či zmatku, když na Slovensku nevědí v této záležitosti, koho žalovat?

Svědčí to o tom. Navíc je velice pochybné rozhodnutí slovenského Ústavního soudu už jen tím, že přijal ústavní stížnost Ústavu paměti národa. Což je ze zákona zřízená instituce, která při té aktivitě – zveřejňování seznamů spolupracovníků StB – vystupuje, protože ji tak stanovil zákon. Platí totiž, že státní orgány při výkonu státní moci – anebo i jiné orgány, které jsou státní mocí pověřeny – ústavní stížnost podávat nemohou. Takže rozhodnutí Ústavního soudu opravdu vstoupí do dějin. Ústavní soud to chtěl rozhodnout a využil k tomu příležitost. Jindy by jinou ústavní stížnost stoprocentně odmítl.

Ústavní soud tedy řekl, že Babiš žaloval nesprávnou instituci, ale neřekl, jaká je ta správná, kterou by měl případně žalovat?

Ano. To bohužel někdy Ústavní soud dělá, že řekne, jak je to špatně, ale neřekne, jak je to dobře.

Znamená tento verdikt slovenského soudu pro Babiše nějakou patálii vzhledem k sestavování vlády, nebo je na tom pořád stejně jako předtím?

Právně to neznamená vůbec nic jenom proto, že je to rozhodnutí slovenského soudu. Přičemž my jsme Česká republika. Rozhodnutí slovenského soudu u nás nemají závaznost. Ledaže by byla uznána naším soudem. O to nikdo nepožádal. Rozhodnutí slovenského soudu se právního řádu České republiky nijak netýká.

Myslel jsem to spíše politicky, že teď to bude další vhodný argument pro strany, které s Babišem na vládní úrovni spolupracovat nechtějí?

Určitě je to pro ně další argument. Ale budou ho používat jen odpůrci Andreje Babiše. Jeho příznivci mohou říci, že bude podána nová žaloba, ta bude řešena ještě několik let, a proto toto rozhodnutí pro ně nemá příliš velký dopad.



Ústavní právník Zdeněk Koudelka

ČSSD se mimo jiné bude rozhodovat za pár hodin na sjezdu, zda jít do vlády s ANO, či nikoliv. Může být toto rozhodování ovlivněno výrokem slovenského soudu?

Sám jsem delegátem sjezdu sociální demokracie. Pro mě to nemá žádný význam. Navíc první, co budeme na sjezdu řešit, není, jestli půjdeme do vlády, ale jakého budeme mít předsedu.

Ano. Sjezd má před sebou hlavně tyto dva důležité úkoly...

Myslím, že v neděli se bude řešit jenom jeden. A to předseda. Ten druhý bod bude předmětem dalšího pokračování jednání.

autor: Oldřich Szaban