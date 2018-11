Zastavil mě pán na venkově... Herec, který nepeče s „kavárnou“, má co dodat k tomu, co se dělo kolem Zemana

Ohledně udílení státních vyznamenání sklidil prezident Zeman z některých míst opět kritiku. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že prezident degraduje státní vyznamenání?

Ale určitě ne. Kritiku pan prezident sklidí pokaždé a za všechno. Nevím, co by musel udělat, aby to bylo jinak. Některé z těch, kteří dostali cenu, znám osobně a moc si jich vážím. O Michalu Davidovi jsem už toho řekl moc. Ten si ji podle mne zaslouží plným právem. Zrovna tak Jirka Krampol i Ivan Vyskočil.

Miloši Zemanovi je často vyčítáno, že prý státní vyznamenání udílí především svým příznivcům. Vnímáte to také tak? A jak je podle vás možné, že například Václavu Havlovi nikdo, alespoň rozhodně ne v takové míře, nic takového nevyčítal?

Rozhodně si nemyslím, že by Miloš Zeman udílel státní vyznamenání jen svým příznivcům. Na druhou stranu chápu, že dá ocenění raději někomu, kdo na něj „neplive“ a kdo dopředu nevyhrožuje, že by ji stejně nepřijal. Co se týká pana profesora Klause, tam si to příliš neuvědomuji, ale co se týká Václava Havla, tak tam to bylo ohledně oceňování kamarádů evidentní. A to bylo v pořádku?

Největší diskusi letos vyvolalo asi jméno Michala Davida. Ale i v předešlých letech někteří lidé kritizovali například ocenění pro Helenu Vondráčkovou, hudební kritik Rejžek se nelichotivě vyjádřil ohledně Václava Neckáře... Proč právě umělci v tomto směru vzbuzují tolik emocí?

Myslím, že tím, že jsou hodně na očích. A všichni kritici prezidentova rozhodnutí se právě do těch, kteří jsou nejvíce vidět, rádi obují. A vytahují na ně co možná největší špínu, i kdyby si jí měli třeba vymyslet.

Pozornost vzbudila také přítomnost předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky, který je kritizován za to, že dal medaili například komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Komentátorům vadí například i to, že Václav Klaus v projevu na Vítkově kritizoval Evropskou unii. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že Václav Klaus má absolutní pravdu. A divím se, že ho někdo kritizuje. Protože, když se bavím hodně s lidmi, tak většina z nich nemůže Evropské unii vůbec přijít na jméno. A to z toho důvodu, že omezuje snad úplně všechno. Za chvilku už se budeme Bruselu ptát, jestli můžeme jít spát v osm nebo v devět. Jinak toho pana Vodičku znám jen od vidění, k tomu se nemohu vyjádřit.

Když trošku odbočíme, jak hodnotíte prezidentův projev právě u příležitosti udílení státních vyznamenání?

Mně se ten projev opravdu líbil. Nemůžu mu nic vytknout. Čekal jsem, jestli tam nevyužije některé ze svých bonmotů. Ne, že bych čekal nějaké špičkování, ale přece jen, ty jeho oblíbené bonmoty... A mile mě překvapil, že to neudělal. Ten projev byl skutečně velice důstojný.

Když odbočíme od udílení vyznamenání... Andrej Babiš v rozhovoru pro ČT řekl, že Rusko nevnímá jako hrozbu. Nakonec, dobrý vztah s Ruskem prosazuje i prezident Zeman. Jak to vidíte vy? A co podle vás znamená postoj těchto dvou politiků v tomto směru pro naši zemi ohledně Ruska?

Já si myslím, že je to od obou velice uvážlivý postoj. Nevím, kdo tady pořád straší nějakým nebezpečím z Ruska. Chápající člověk, který se zajímá o to, co se děje ve světě, tak si musí sám přiznat, že odtamtud teď žádná hrozba nehrozí. To by bylo to nejmenší, čeho bych se teď bál.

Letos slavíme 100 let české státnosti, netýkalo se to tedy jen udílení státních vyznamenání 28. října. Oslavy probíhaly po celé republice. Jak vy je hodnotíte? Projevili se Češi jako vlastenci? A co říci na to, že se, jak se asi i předpokládalo, v některých okamžicích zvrhly v protest proti Miloši Zemanovi? Připomeňme třeba protest historika Jakuba Jareše, který zakřičel na Zemana při slavnostním znovuotevření Národního muzea…

Slyšel jsem, že se při slavnostním znovuotevření Národního muzea něco stalo, ale podrobnosti nevím. Ale co mi vadilo, bylo to, co se dělo 28. října před Hradem, kde na ty, kteří si šli pro vyznamenání, vykřikovali „dejte na ně pozor, dostanou medaili od Zemana“. Já nevím, jestli ti lidi nemají nic jiného na práci, než se snažit ten národ rozeštvat, vzbudit antipatie jeden vůči druhému?

28. října se také na Václavském náměstí konala akce, kterou organizovala skupina Milion chvilek pro demokracii. Vystoupili na ní například Tomáš Klus, Petr Pithart, Šimon Pánek... Jak silnou vidíte v současné době opozici vůči prezidentu Zemanovi a premiéru Babišovi?

Jezdím hodně po republice a prakticky jsem se nesetkal s nějak výrazně špatným pohledem na tyto dva politiky. A mimochodem, to s tím vlastně souvisí, tento týden jsem zažil velmi příjemné setkání. V Příbrami, když jsem parkoval u obchodu, ke mně přišel pán, dozvěděl jsem se, že je to lékař, a poděkoval mi za moje vyjádření v Parlamentních listech. Že to s přáteli velice kvitují. Řekl mi, že jsou rádi, že existuje něco, kde se mohou dozvědět i takovéto názory, kde se může vést takováto diskuse. To mě moc potěšilo. A stává se mi to docela často, že mi lidé toto říkají. Samozřejmě, mám třeba i kamarády, známé, kteří mají na politiku jiný názor. Ale proč ne? Můžeme o tom vždy podiskutovat, ale že bychom se kvůli tomu hádali, nebo se přestali bavit, to je přece nesmysl. Nechápu ty, kteří to v dnešní době tak hrotí, pomlouvají se, nenávidí... jen pro jiný politický názor.

autor: David Hora