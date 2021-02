Zatýkal Nagyovou. A přidal vzpomínku na neskutečně, neskutečně gigantické štěstí lobbisty. Spoluzakladatel přísahy Sochr pro PL

reklama

Můžete čtenářům popsat, jaké posty jste zastával u policie? Tedy se trochu představit…

„Ano, jsem to já, kdo se v rámci ÚOOZ podílel na vedení nejznámější politické kauzy, a jsem to já, kdo velel skupině, která zadržela Nagyovou,“ stojí na webu Přísahy. Když se vrátíme do poloviny roku 2013, co jste si říkal, že bude po krocích z vaší strany následovat? Očekávali jste pád Nečasova kabinetu?

Tušili jsme, k čemu mohlo tehdy po zatčení paní Nagyové a provedených úkonech na Úřadu vlády dojít. Upřímně říkám, že jsme se následnému pádu tehdejší vlády snažili předejít. Zvažovali jsme různé varianty domluvy s tehdejším premiérem k jeho následnému veřejnému komentování vzniklé situace, ale nedostali jsme k tomu z jeho strany žádnou příležitost. Pan Nečas zaujal tehdy k celé věci jednoznačný postoj, který vedl nejen k následnému pádu jeho kabinetu, ale v následujících letech i k jeho trestnímu stíhání.



S touhle kauzou jsou spojení dva podnikatelé, Ivo Rittig a Roman Janoušek, stejně jako politik Marek Šnajdr, nebyli toho dne v České republice. Byla to podle vás náhoda?

Jaká je pravděpodobnost, že vyhrajete ve Sportce? Malá, že? No a jaká je pravděpodobnost, že vám při jízdě po D1 vypadne z auta mobil? Podle mě podobná. No a protože se tak v případě jednoho z nich stalo, tak by to musela být opravdu velká náhoda, nemyslíte?

ÚOOZ byl rozpuštěn 1. srpna 2016. To je pro vás taky zcela jistě důležité datum. Můžete zavzpomínat na někdejší velitele, tedy Jana Kubiceho a Milana Komárka?

Jana Kubiceho jakožto ředitele ÚOOZ hodnotit moc nemohu. Za svého působení na ÚOOZ pod jeho velením jsem ho potkal několikrát pouze na chodbách budovy útvaru. Mohu pouze zhodnotit způsob práce útvaru pod jeho vedením a pod vedením Roberta Šlachty, které byly naprosto rozdílné. Jen pro příklad: Roberta Šlachtu jako ředitele útvaru jsem v rámci pracovních porad potkával velmi často. Měl úplně jiný přístup ke svým podřízeným.

Milana Komárka jsem si nikdy nevážil ani jako ředitele tehdejšího ÚOKFK, ani následně jako náměstka ředitele ÚOOZ. O jeho následném působení na NCOZ se snad ani radši bavit nebudu. Fungování tohoto útvaru jsem zažil sice jen po dobu několika málo měsíců, ale když jsem měl možnost sledovat, jak nové vedení pracovalo s informacemi pocházejícími z interních porad ředitele ÚOOZ, kterých se pan Komárek účastnil, nestačil jsem se divit, jak rychle uměl pan Komárek převléknout kabát.

Váš „stranický“ kolega Robert Šlachta se nevyhýbá kritice některých policejních prezidentů. Jaká slova máte k následujícím osobám:



a) Vladislav Husák



b) Oldřich Martinů



c) Martin Červíček



d) Tomáš Tuhý

Začnu s dovolením Oldou Martinů, kterého si velmi vážím! S Oldou jsem měl možnost se pracovně několikrát potkat v Haagu na půdě Europolu, kde řadu let působil v pozici náměstka ředitele této instituce. Všichni, kteří v Europolu pracovali a se kterými jsem měl možnost mluvit, se o Oldovi vyjadřovali s velkým respektem, což samo o sobě svědčilo o tom, že je to člověk na svém místě. Doufám, že dnes Olda užívá odpočinku, a upřímně říkám, že bych ho rád zase někdy viděl.

Naprosto opačný postoj mám k osobě pana Tuhého (na fotografii). Toho považuji za jednu z klíčových postav, která se podílela na likvidaci republikových útvarů policie a s tím souvisejících odchodů mnoha desítek zkušených policistů, jejichž odchod považuji za nenapravitelný zásah do jejího fungování.

Pana Husáka doprovázela jeho policejní kariérou celá řada kontroverzních příběhů, kterou zakončil svou nedávnou návštěvou narozeninové oslavy v rozporu s vládními opatřeními proti covidu-19. Abych byl upřímný, sám jsem zvědav, jakou bude mít tato kauza dohru, protože kdo jiný by měl jít v dané situaci příkladem než vysoký policejní funkcionář, a ještě ke všemu byvalý policejní prezident?

Pan Červíček byl policejním prezidentem v době, kdy ÚOOZ prověřovalo kauzu vedoucí posléze k pádu Nečasovy vlády. Popravdě jsem panu Červíčkovi nezáviděl, když jsem viděl, jaký na něho v některých věcech vyvíjely naše zájmové osoby tlak, ale na druhou stranu musím uznat, že vše ustál jako profesionál.

Přísaha podle vlastních slov vzniká proto, že je čas na spravedlnost. Kdybyste byl v aktivní službě, kolika lidmi v rámci PSP byste se teoreticky mohl zabývat vzhledem k tomu, co o jejich historii a vazbách víte?

Přísaha se v některých komentářích přirovnává k béčku ANO. Čím tato slova vyvrátíte?

Já tato tvrzení především jednoznačně odmítám. Mnozí nás s panem Babišem spojují proto, že se v roce 2016 postavil proti reorganizaci celorepublikových útvarů PČR, kterou však jen využil k nasbírání politických bodů. Když se pak jako vítěz parlamentních voleb dostal do pozice, v rámci níž měl reálnou šanci s neustále skloňovanou reorganizací něco udělat, rychle na své dřívější postoje zapomněl. Když si k tomu přičtu způsob jeho naplňování dokola zmiňované protikorupční politiky, tak se dostávám k jediné emoci, která nás pojí s panem Babišem, potažmo s hnutím ANO, a tou je zklamání! K vašemu dotazu bych ale rád ještě dodal následující: především jsme nikdy nikomu nedělali béčko a ani v politice s tím nehodláme začínat. Na rozdíl od členů hnutí ANO přinášíme do politiky bohaté zkušenosti v opravdovém boji s korupcí u nás i ve světě a také zkušenosti s fungováním státní správy! Na rozdíl od pana Babiše si uvědomujeme, že stát se má řídit jako stát, ne jako firma!

Psali jsme: Petr Nečas: Šlachta měl styk s mafií a pomáhal ji. Může za mrtvé. Vnucoval se mé ženě. A nějakého kr*téna...

Kdo by podle vás měl sestavovat budoucí vládu. Je to vítěz voleb, ten, kdo doloží 101 hlasů, nebo jedno hnutí či jedna strana s největším počtem mandátů?

Podle mého by měl vládu sestavovat vítěz voleb. Vítěz voleb totiž reprezentuje největší podporu ze strany voličů.

Jaký cíl v počtu poslaneckých křesel máte?

Já bych chtěl upozornit, že nyní jsme na úplném začátku naší iniciativy. Představte si mladého člověka, který právě začal s nějakým sportem, a vy se ho na prvním tréninku zeptáte, jaký cíl v počtu získaných medailí do budoucna má? Naším cílem je v současné době především sběr dostatečného množství podpisů potřebných pro založení politického hnutí. Zda se nám to podaří, stejně jako zda se nám podaří v budoucnu vstup do Poslanecké sněmovny, bude záležet nejen na občanech, ale především na tom, zda se nám je podaří přesvědčit.



Jaké jsou nejčastější reakce občanů na vaše podpisové stánky a drive-in akce?

Až neuvěřitelně pozitivní. Neustále slyším ze všech koutů republiky, jestli se dostaneme s našimi stánky i do jejich regionu a kdy to bude? Lidé sice mají možnost si na našich webových stránkách podpisový arch vytisknout a zaslat jej poštou, ale naprostá většina z nich se chce osobně dostavit do našeho stánku, podepsat se a pokud možno mít i možnost se potkat s panem Šlachtou.

