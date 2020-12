Zatýkání a internace? Komentátor Vyoral se obává příštích covidových dnů. A hospodským vzkazuje...

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Drtivé pokuty. Ostrakizace v mainstreamu a svalování viny za „špatnou epidemickou situaci“. Ale jak víme z historie, může dojít i na zatýkání či internace. To všechno očekává komentátor Tomáš Vyoral po přitvrzení vládních opatření proti šíření koronaviru. A přidává vzkaz hospodským, kteří by chtěli rebelovat proti nařízením vlády.

Vláda od úterý opět mění plán, hospody musí zavírat už ve 20 hodin večer a na veřejnosti se nesmí pít alkohol. Přitom teprve minulý čtvrtek ta samá vláda rozhodla o jistém rozvolnění, kdy se opět mohly otevřít právě hospody, nebo třeba fitcentra. Někteří majitelé restaurací se tedy nachystali na provoz, který jim pak vydržel celé tři dny. Je to vůči nim spravedlivé?

Tady nejde o spravedlnost, ani o žádnou ochranu před virem s nejlepším PR a lobbingem v historii. Tady jde o řízenou demolici lokálních malých a středních živnostníků a naopak protežování nadnárodních řetězců a farmaceutické lobby. A velká řada kontraproduktivních opatření, která naopak v důsledku jakoukoliv nákazu spíše zhoršují, je mi důkazem. Všechna ta vykonstruovaná a manipulovatelná čísla a projekty jako PES, Semafor a kdoví co všechno, jsou jenom propagandistické nástroje, které si novodobí totalitáři ohýbají tak, jak mají nařízeno ve jménu totalitního globalistického konceptu THE GREAT RESET, takzvaného velkého – nebo taky skvělého – resetu. Čtenáři nechť si zagooglují a přečtou něco o stejnojmenné knize zakladatele Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ať se podívají na pár přednášek předních světových marionet na posledním fóru, které o GREAT RESET referovaly. A že nejde o lichou spekulaci, dokládá i jediná knížka v knihovničce otočená symbolicky deskami proti kameře televize Nova během rozhovoru ministra pro demolici obchodu, průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Tedy vzkaz „šéfům“, že noty se v ČR plní. Mimochodem Karel Havlíček se spolu s Andrejem Babišem v tichosti stal „novopečeným“ členem Bakalova Aspen Institutu, nenápadné chobotnice propojující takzvané lepší lidi a nadčlověky napříč politickým, byznysovým, mediálním či uměleckým spektrem. Mezi dalšími členy najdeme takové hvězdy jako Hamáčka, Plagu, Maláčovou, Vojtěcha, Farského, Hřiba, Žantovského, Pehe, Kundru, Etzlera, Palatu, Smetanu, Albrightovou, Kysilku, Salomona, Špicara, Chmelaře, Kartouse, Romancovou nebo Brádáčovou. Jak si mnozí povšimnou, vskutku jeden lepší nadčlověk než druhý.

Blíží se podle vás doba, kdy živnostníkům prostě dojde trpělivost a budou hromadně různá vládní nařízení ignorovat? Už v úterý se někteří hospodští prostě rozhodli nezavřít tak, jak jim vláda nařídila.

Co podle vás bude následovat pro „nezodpovědné“, kteří se nařízením postaví?

Podle průzkumu agentury STEM pro Ministerstvo zdravotnictví by se v současné době nechalo proti koronaviru očkovat 39 % dotázaných, 16 % dalších váhá. Co na tato čísla říkáte?

Jakkoliv jsem k průzkumům skeptický, tak nějak tak bych to možná odhadoval taky. Vzhledem k neustávající propagandě, šíření strachu, poplašných zpráv a fašistickým restrikcím všeho druhu ze strany politické reprezentace a jejich hlásných mediálních trubek, by taková čísla byla dobrou vizitkou rozumu českého národa.

Václav Klaus, Jaroslav Faltýnek a Roman Prymula dostali shodně pokutu 3 tisíce korun za nenošení, či nesprávné nošení roušky. Doufáte, že se některý z nich proti pokutě odvolá a požene věc k soudu?

Nebylo by to od věci. Ale jde pouze o jeden v kontextu ostatního méně významný, sic silně symbolický střípek v celé mašinérii bezprecedentních totalitních tendencí.

Policie se zajímá i o ministra zdravotnictví Jana Blatného, ale z jiného úhlu. Stejně jako jeho vládní kolega Havlíček dostal přidělenou ochranku. Odůvodnění bylo stručné, prý kvůli covidu. Jak si to vysvětlujete vy?

Moc tomu nerozumím. Proč Blatný, který údajně zachraňuje národ před ďábelským PR virem, potřebuje ochranku před vlastním národem? Nebo že by se snad lidem jeho demolice společnosti a ekonomiky ve jménu GREAT RESET nelíbila? Že by se lidem nelíbilo bezbřehé tunelování, byznys s testy a vakcínami, neustálé napadání z jeho a dalších úst Svědků Covidových, že nedodržují opatření, neustálé vyhrožování pokutami a omezením svobod a práv? A bude mít taky dvojníka jako Hitler? A jo, on už vlastně dvojníkem a čtecím zařízením je. Prymulovým.

Předák Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek ještě přitvrdil. O víkendu restauratérům a hoteliérům vzkázal, že by se měli překvalifikovat na dělnické profese. Podle Dufka je prostě lepší podporovat výrobu, než služby, ačkoli ty mají na HDP výrazně větší podíl (zhruba 60 ku 36 procentům). Co byste pro změnu vy vzkázal panu Dufkovi?

Slovo komunistického kádra parazitujícího celý život na ostatních občanech dle mého nemá sebemenší váhu. V době totalitního zákazu podnikání jsou jeho slova stejným chucpe jako prezidentova o umělcích, kteří tvoří nejlépe, když jsou hladoví. Jakkoliv mám k řadě umělců a pseudo umělců sto a jednu výhradu.

Internet je dnes plný petic. Jednou se Mikuláš Minář snaží sehnat půl milionu podpisů, aby mohl jít do politiky, jindy zase povstávají bojovníci proti Radní ČT Haně Lipovské, jejíž činnost v kontrolním orgánu televize jim vadí. Jak se na tyto počiny díváte? Jsou k něčemu? (falešné podpisy)

Sebestředně si dovolím odcitovat jeden můj starší veršík: Stohy všemožných petic s pochybnými slohy množí se jak hejna jepic a z myšlenek dělaj vdovy. Asi tak. Inflace otevřených dopisů a petic povětšinou bez valného významu a myšlenky. Ale jako prostředek k PR a přístupu do médií pořád dobrý.

Mezinárodní olympijský výbor zakázal běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi účast na příštích Olympijských hrách. Jde o reakci na průběh letošních běloruských prezidentských voleb, které byly dle mnohých zmanipulované. Zároveň se stupňuje tlak na vedení hokejové federace IIHF, aby Bělorusku odebrala pořadatelství šampionátu v roce 2021. Co si o tomto tlaku myslíte, je správný?

Většina Čechů nemá důstojnou mzdu. Sociologové z Platformy pro minimální důstojnou mzdu i letos přišli s cifrou, která je podle nich nutná k pokrytí všech běžných výdajů. Pro rok 2020 se jedná o 32 438 korun mimo Prahu, tam je to dokonce 37 987 korun. Podle zjištění ČSÚ ovšem polovina Čechů pobírá méně než 29 123 korun. Mnozí tedy, i navzdory práci na plný úvazek, nejsou schopni v klidu zajistit základní potřeby a žijí v neustálé nejistotě. Jaká je to zpráva o české společnosti? A bude, třeba i kvůli covidu, hůř?

Nejsem si úplně jist ciframi sociologů. Ale že se coby kolonie západu máme hůře než ti, ke kterým mnozí servilně vzhlíží jak na svatý obrázek, zatímco oni na nás jak na lokaje, je zkrátka fakt. Rovněž je faktem, že máme spoustu lidí zadlužených a i v exekucích, dílem nevzdělaností a kvůli touze mít hned všechno, na co nemám, dílem pochybným exekučním systémem. To, že řízené koronavirové předlužování států, podniků a lidí a naplno běžící rotačky reálně bezcenných papírků, kterým zatím stále v rámci směny důvěřujeme, ve jménu GREAT RESET povede k inflaci, zchudnutí a drtivému poklesu životní úrovně ve všech směrech, je bohužel fakt. Globálně za to náš establishment nemůže, ale lokálně na úrovni našeho státu bezesporu zcela jasně. A všichni současní mediální narcisové, protektoři a hrdinové ve vymýšlení a nařizování likvidačních restrikcí by se za to měli výhledově osobně bez pardonu zodpovídat a být tvrdě souzeni. Na jejich rukou bude krev desetitisíců, ne-li statisíců lidí a zničených životů.

