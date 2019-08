Závory jsou jen jedním z příspěvků k bezpečnosti na přejezdech

ROZHOVOR Bezpečnost železniční dopravy nestojí vždy jen na bedrech správce infrastruktury a dopravců. Svým riskantním chováním ji ovlivňují také chodci a řidiči silničních vozidel, a to nejčastěji na přejezdech. Přestože Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje do zvýšení jejich zabezpečení v průměru miliardu ročně, počet střetnutí na kříženích kolejí se silnicemi se nemění. O tom, jak zlepšit současnou situaci, jsme hovořili s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou.

Jak vážná je podle vás situace na železničních přejezdech?

Řekl bych, že současný stav odpovídá tomu, jak se zvyšuje intenzita nejen silniční, ale na mnoha místech také železniční dopravy. A tak přestože každý rok zvýšíme zabezpečení na přibližně 150 přejezdech, ve statistikách se to neodráží. Zdá se, jako bychom dosáhli určitého stropu v počtu střetnutí drážních a silničních vozidel. Zatímco ještě před deseti lety to bylo přibližně 200 událostí, v posledních letech je jich kolem 150. Přestože to můžeme považovat za úspěch, několik desítek mrtvých je stále hodně.

Platí, že drtivou většinu nehod na přejezdech zaviní řidiči?

Je to tak. Souvisí to s celkovou situací na našich silnicích, kdy nemalý počet řidičů nedodržuje předpisy, a to ani na přejezdech, kde proti nim stojí mnohonásobně silnější protivník v podobě vlaku. Navíc žijeme v jiné době. Dávno neplatí, že řidičovu pozornost může rozptylovat maximálně autorádio. Každý má u sebe spoustu digitálních přístrojů, například mobilní telefon nebo navigaci, kterým se leckdy věnuje mnohem víc, než by měl.

Podle jakých kritérií vybíráte přejezdy, do kterých budete investovat za účelem zvýšení bezpečnosti?

Důležitým faktorem je takzvaný dopravní moment, který vychází z intenzity jak silniční, tak i železniční dopravy. Přihlížíme také k tomu, že na daném přejezdu došlo v minulosti opakovaně ke srážkám s vlaky, které měly tragické následky.

Jak tedy budou úpravy zabezpečení jednotlivých přejezdů vypadat?

Naše investice do této oblasti se každým rokem pohybují ve výši kolem jedné miliardy korun. Děje se tak dvěma způsoby, a to buď v rámci samostatných investičních akcí zaměřených přímo na přejezdy, nebo jako součást modernizace ucelených traťových úseků. Úpravy spočívají nejčastěji v instalaci světelné a zvukové signalizace na přejezdy zabezpečené výstražnými kříži nebo v doplnění závor na místa, kde už světelná a zvuková signalizace je. Závory doplňujeme především na kříženích se silnicemi prvních tříd, kterých máme celkem 164. Ke konci loňského roku již bylo takto vybaveno 117 přejezdů, do konce tohoto roku jich přibude dalších 16. Ale nezůstane jen u nich.

Co přesně to bude znamenat?

Nechceme jen neustále opakovat, že za střety s vlaky může někdo jiný. Proto jsme se letos rozhodli upravit pravidla pro přípravu investičních akcí zaměřených na bezpečnost na přejezdech. Naší prioritou je instalace závor k přejezdovým zabezpečovacím zařízením nejen na silnicích prvních, druhých a třetích tříd, ale i na místních a účelových komunikacích. V rámci rekonstrukcí se tak doplní všude tam, kde to bude účelné, technicky proveditelné a shodnou se na tom všichni účastníci stavebního řízení. Cílem je, abychom měli světelné výstražníky a závory prakticky na všech kříženích s asfaltovými komunikacemi.

Ke zvýšení bezpečnosti ale nemusejí pomáhat jen závory. Jaká další opatření ke zvýšení bezpečnosti připravujete?

Jednou z možností je zavedení takzvaného sekvenčního, tedy postupného sklápění závor. Díky němu bychom mohli zabránit uvíznutí vozidel na kolejích. Na vybraných přejezdech také testujeme moderní technologie. Významným pomocníkem z hlediska prevence by mohly být inteligentní kamerové systémy, které dokážou automaticky rozpoznat přestupek a také registrační značku vozidla. O spolupráci na využití této technologie již projevily zájem některé obce. Tyto kamery jsme instalovali například v Úvalech nedaleko Prahy a máme s nimi pozitivní zkušenosti. Na takto vybaveném přejezdu došlo k velmi podstatnému poklesu přestupků.

Stále však platí, že nejlepší je žádný přejezd…

Přesně tak. Máme opět dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Na první pohled jednodušší se může zdát zrušení přejezdu. Jedná se však o poměrně složitý proces, do kterého zasahuje více subjektů. Proto považujeme za úspěch, že se nám během loňského roku podařilo zrušit celkem 26 přejezdů. Pokud by došlo ke schválení připravovaných úprav v příslušných právních předpisech, nastavili bychom jasná pravidla pro rušení přejezdů. Jejich celkový počet na síti SŽDC by se tak snížil ještě výrazněji.

A ta druhá možnost?

Tou je výstavba mimoúrovňových křížení. Vzniknou namísto přejezdů na frekventovaných koridorových tazích, například na trati z Břeclavi do Přerova půjde o tři přejezdy. Vzhledem k poměrně složitému procesu přípravy, který svým rozsahem odpovídá velkým dopravním stavbám, předpokládáme zahájení prací po roce 2020.

Téma nehod na přejezdech se objevilo i v rámci preventivně-bezpečnostní kampaně SŽDC, která na začátku prázdnin vyvolala velký zájem médií i veřejnosti...

Letní měsíce bývají bezstarostným obdobím, kdy především mladým lidem odpadá řada povinností a oni mají tendenci chovat se lehkovážně. Platí to i na železnici, kde mohou mít případné nehody až fatální důsledky. Právě ty zachycují naše krátké filmy, což se nelíbilo určité části diváků. Jejich připomínky jsme zohlednili, protože i mírně upravené záběry mohou být pro mnohé důvodem k zamyšlení. Mezi první čtveřicí témat nechyběla ani srážka vlaku s nákladním autem. Stejně jako v ostatních případech jsme vycházeli ze skutečné události, kterou zachytily naše kamery na přejezdu. V tomto způsobu osvěty budeme i díky většinou pozitivní odezvě pokračovat. Už v září postupně zveřejníme další čtyři filmy.

autor: Barbora Richterová