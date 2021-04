Zblbnutí elit. Lidé toho už mají dost. Život v kleci musí skončit. Lukáš z Trikolóry si nebral servítky

reklama

S koncem nouzového stavu skončil také zákaz cestování mezi okresy i zákaz nočního vycházení. Pomohla podle vás tato opatření zbrzdit šíření pandemie Covid-19? Vláda tvrdí, že strmý pokles počtu nakažených jsou toho důkazem.

Z povahy věci je zřejmé, že když lidi zavřeme do „klece“ a zakážeme jim přirozené sociální kontakty, tak to má dopad na jejich spokojenost, psychiku i náladu. Že by však taková dramatická opatření měla fatální vliv na šíření pandemie, to si skutečně nemyslím. Spíše se domnívám, že se pandemie šíří spontánně vlastní cestou, aniž by musela překonávat umělá, lidmi nastavená pravidla a regulace. Vláda proto může tvrdit, co chce, ale lidi už toho mají dost. Jsou naštvaní, státní rozpočet je rozvrácený a všechna proklamovaná opatření ve jménu poklesu počtu nakažených COVID-19 jsou spíše dílem náhody, nežli pragmatickým důsledkem lidského konání. Za rok trvání pandemie máme vysokou míru promořenosti populace. Jsme v této kategorii dokonce nejlepší na světě. Také nesmíme zapomenout na to, že se očkujeme, což je naprosto zřejmý faktor pro brždění pandemie. Izrael a Británie mají podstatně vyšší proočkovanost v populaci a pandemii tím v podstatě zastavili. Zákazem nočního vycházení ani zákazem cestování mezi okresy jsme nepomohli ničemu a nikomu, pouze jsme zbytečně zaměstnali vojáky a policisty, kteří stáli u cesty a nevěřícně kroutili hlavou nad tím, jaké papíry jsme jim pro zdůvodňování našich cest předkládali.

V České republice sice skončil nouzový stav, ale zároveň začíná platit pandemický zákon, který většina parlamentní opozice vychvalovala jako správný způsob, jak dostat naši zemi z pandemie. Trikolóra však pandemický zákon kritizovala. Proč?

Protože nám všem ubírá svobodu, znemožňuje vzdělávání našich dětí a vytváří diskriminační prostředí mezi zaměstnanci průmyslu a služeb. Pouhý jeden den stačil k tomu, abychom si všimli, že nový pandemický zákon vytváří pouze zmatky a chaos. Nový ministr zdravotnictví sám nesmyslně připustil, že závadná nařízení jeho resortu soud zruší, přesto svá nařízení vydal. Dále je tu až tragikomická polemika o tom, kolik dětí může sportovat na hřišti apod. Není ani nutné vše vyjmenovávat. Zmatky, chaos, bezradnost, nedostatek vakcín a státní dluh, který vesměs neefektivní „proticovidová“ opatření navýšila za pouhý rok o bilion korun českých. To je bohužel charakteristika současné, zvláštní doby, v níž žijeme.

V mnoha rodinách se teď řeší postupný návrat dětí do škol, především pak povinné antigenní testování a povinné nošení roušek. Jsou podle vás takto přísně nastavená pravidla nezbytná?

Nemyslím si, že jsou nezbytná. Když už se přišlo s povinným testováním, mohli ho přece dělat rodiče se svými dětmi sami doma. Vláda však rodičům nevěří, proto zbytečně zaměstnala vedení všech škol, resp. učitele tak, aby test probíhal přímo pod jejich a rodičovskou kontrolou. To znamená mimo jiné vysokou kumulaci lidí před ranním testováním ve třídách, a to hned dvakrát týdně! Navíc jsem zjistil, že antigenní testy jsou dodány v různorodé úrovni a pro mnohé děti jsou příliš složité a nekomfortní. Co se týká roušek, v nichž se děti při výuce dusí, tak to už je hodně za hranou a svědčí to o naprostém „zblbnutí“ a selhání našich elit.

Vláda ve stejném duchu připravuje také otevření obchodů a služeb, kdy má být podmínkou např. návštěvy kadeřníka negativní test na Covid-19. Souhlasíte s tímto mechanismem?

Jednoznačně s tím nesouhlasím. Takový zásah do občanských svobod je pro mne nepřijatelným principem. Lidi musí mít vlastní zodpovědnost. Když mám rýmu, kašel či teplotu, tak zkrátka k holiči nebo do hospody nejdu. Když je někdo natolik nezodpovědný, že kýchá na svého kadeřníka, číšníka nebo souseda u stolu, tak zkrátka takovou „kreaturu“ neostříhám, neobsloužím, popř. ji vykážu z prostor ven. Nebo raději odejdu z takového prostoru sám. Vláda za občany zpravidla nic nezařídí, každý si své věci musí zařídit sám.

Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 prosazuje, aby v ČR vznikla „zelená karta“, která bude obsahovat informace o očkování nebo negativním testu a budou vstupenkou právě do dnes uzavřených provozoven či na sportovní nebo kulturní akce. Co si o tomto nápadu myslíte?

Je jasné, že vysoká promořenost populace a vysoká proočkovanost se stává cestou ven z této „covidové šlamastiky“. Jestli to má být zelená, žlutá, nebo červená karta, to není podstatné. Očkovací průkaz mám od své matky schovaný už od svého útlého věku. Když jsem byl na cestách v Asii či Africe, tak jsem měl mezinárodní očkovací průkaz s sebou. Zkrátka nic nového pod sluncem.

Tisíce podnikatelů stále čekají na to, kdy a za jakých podmínek budou moci konečně znovu otevřít své provozovny. Jaký vzkaz či plán má pro ně Trikolóra?

Přijali jsme COVID PLÁN, v němž jsou shrnuta naše základní doporučení . Jedná se o soubor mnoha praktických opatření, jejichž hlavním cílem je ochrana ohrožených, léčení nemocných a příležitost pro zdravé žít a pracovat. Podnikatelům rozumíme a jednoznačně stojíme za nimi. Živnostníci nesmí padnout, zrovna tak nesmí padnout ani fabriky. Zajímavý je jeden Baťův citát, který může v současných podmínkách posloužit k inspirací: „Zdraví občanstva je v první řadě pokladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní“. Toto je vzkaz směrem k podnikatelskému prostředí.

Podle odhadů ministerstva financí již v polovině letošního roku dočerpá vláda peníze, které má ve schodkovém rozpočtu schválené na kompenzace a boj s Covid-19. Co přijde podle vás pak? Zastaví vláda kompenzace podnikatelům, nebo opět navýší schodek státního rozpočtu?

Obávám se, že v letošním volebním roce toho od vlády moc očekávat nemůžeme, pouze to bude ohňostroj dalších nereálných slibů. Dramatická konsolidace veřejných financí nás čeká až v dalších letech. Kdy se tak stane, to však netuším. Kdybych měl kouzelný proutek, tak bych budoucím reprezentantům státu naordinoval např. snížení výdajů na úřady a úředníky o 50 procent, snížení počtu poslanců a senátorů o 50 procent, sociální dávky pouze těm, kteří je skutečně potřebují, zavedení asignace daní ve prospěch důchodů našich rodičů, podržení české koruny bez eura, nadřazení českých zákonů nad legislativu EU, posílení kolektivní obrany prostřednictvím Severoatlantické aliance a v neposlední řadě posílení postavení tradiční rodiny (muž, žena, děti).

Lidé často mluví o tom, že nevidí světlo na konci tunelu. Vy ho vidíte?

Jsem v celém svém životním počínání pozitivně naladěným člověkem, a proto světlo na konci tunelu vidím. Nebojme se bránit normální svět. Pracujme, jelikož pouze prací můžeme dosáhnout blahobytu. Ochraňujme suverénní Českou republiku, tj. Moravu, Slezsko a Čechy. Musíme se spoléhat především sami na sebe, protože naše problémy, tužby, ale také chvíle radosti za nás nikdo jiný prožívat nebude.

