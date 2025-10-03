Zdechovský: Na slovenskou demonstraci jako Rakušan bych nejel

Co říci ke středeční debatě mezi Andrejem Babiše a Petrem Fialou?
Tak debata lídrů už měla být dávno. Nevím, proč se Andrej Babiš před ní musel tak schovávat. Ale většinou ten, kdo nemá co říct, nebo ten, kdo v té debatě víc koktá, tak samozřejmě do té debaty nechodí. A to se ukázalo. Andrej Babiš totálně vyhořel, říkal tam spoustu nesmyslů a lží. Fiala, ten byl odpočatý, plný energie. Myslím si, že kdo to sledoval a byl objektivní, tak musí říct, že Fiala vyhrál.
Minulý víkend se konaly hned dvě předvolební akce. Zabraňme vládě extremistů, zval Milion chvilek pro demokracii na nedělní akci na Staroměstském náměstí. Kdo tedy je podle vás ten extremista a proč?
Tak to je asi těžké posoudit. Ale prostě v době vrcholící volební kampaně je jasné, že všechny strany se budou snažit co nejvíc povzbudit své voliče, aby šli volit a aby volili tu jejich stranu. Takže já to vnímám spíš tak, že je dobře, že se lidé shromažďují, že ta demokracie funguje. Že je vidět, že komunisté zase lhali, že je tady svoboda slova, že to není žádný Fialův režim, ale že je to jenom komunistická bída myšlenek a hlouposti, která se snaží zase lidem, kteří nedokáží posoudit jedna a jedna, namluvit nějaké blbosti.
Ti, co s Milionem chvilek právě nesouzní, se ale ptají, zda není divné takhle pár dní před volbami demonstrovat proti zvolení ať už kohokoliv. Jde přece o svobodné volby. Dá se to takto brát?
Já myslím, že se to takto brát nedá. Milion chvilek jenom upozorňuje, že Andrej Babiš bude odsouzen v kauze dotačního podvodu. A Andrej Babiš v současné době reprezentuje prostě část voličského spektra, které vlastně má proruské názory. Takže myslím si, že taková, řekl bych, výzva, nebo ukázka toho a upozornění, to je v demokracii běžné. To dělají různé politické strany. Je tady transparentně vidět, že to organizují Miliony chvilek. Na rozdíl od komunistů. Tam nevidíme, že to je demonstrace proti vládě a proti EU, nevidíme, že to organizuje Ruská federace. Takže já v tomto nevidím problém, ba naopak mi to přijde jako daleko férovější, když to někdo řekne otevřeně, než někdo, který se prostě někde skrývá a pak vymýšlí blbosti, jakým způsobem to odůvodnit, ty svoje akce a demonstrace.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
A vy máte nějaké konkrétní důkazy ohledně těch ruských peněz? Existuje něco takového?
Ano, je jasně vidět to napojení slovenských oligarchů, kteří dříve sponzorovali nebo podporovali i Roberta Fica. A můžete to vidět i třeba na propojení těch trollích farem, které, když Kateřina Konečná, ještě deset minut před tím, než zveřejní jakýkoliv příspěvek, nebo lidi z SPD, tak už mají 5 tisíc lajků. Takže deset minut předtím, než cokoliv je zveřejněno, pět tisíc lajků a všichni tam říkají, jak je úžasná, skvělá, nejlepší… A když si rozkliknete ten profil, tak je to kočička, pejsek…. Neexistující lidé, taková až bych řekl někdy trapná jména, která jsou vymyšlená. A řekněte mi, proč takovéto trollí farmy nemá koalice Spolu, nebo Starostové, nebo Piráti? Proč neexistující profily opravdu tyhle strany nepodporují? Proč podporují pouze vlastně protisystémové strany? Takže tam si může každý odpovědět sám a může každý vidět, že opravdu, když chcete v ČR udělat kampaň, aby nikdo nevěděl původ peněz, tak to stačí vlastně udělat přes Slovensko. Protože vy víte, kdo to na Slovensku platí? Znáte ty lidi? Víme někdo, kde ty peníze vzali? Nebo to udělali jenom kvůli tomu, že mají rádi Vidláka? Proto ho berou na dovolenou? Proto za ním jezdí miliardáři, kteří jsou napojeni na ruské firmy? Nenene….
„Volit komunisty a zároveň chtít svobodu a prosperitu? Nesmysl! Protože přesně to komunisté naší zemi už jednou vzali. Nedovolme to těm košťatům znovu, napsal jste na Facebooku. Čeho přesně se obáváte? Vy se opravdu obáváte, že se může vrátit něco, co bylo před rokem 1989 nebo dokonce v padesátých letech?
Já se toho obávám, protože vidím tu jejich agresivitu. Vidím to, jak velmi často píšou, že po volbách končím, že mě vlastně zavřou, že mě zabijou, že mě nechají oběsit…. Že prostě ta jejich agresivita a rétorika je podobná té rétorice, kterou měli v padesátých letech. Oni by chtěli zase kontrolovat církve, zakazovat, kde ty církve mají působit a nemají působit, sebrat jim vlastně peníze na jejich fungování a začít část společnosti posílat z jejich funkcí a vyhazovat je z jejich práce. To Kateřina Konečná, ta se tím vůbec netají, ta tady hovoří vlastně o tom, že je potřeba udělat čistku po Fialově vládě, že je potřeba je zavřít všechny…. Takže já myslím, že každý, kdo jsme trochu poslouchali a četli tu komunistickou propagandu, tak nám je jasné, že u dobrého slova a u demokratického postupu to s komunistama nikdy neskončí. Prostě komunisti se nezmění, oni mají mentálně nastaveno totéž co má Putin, že zavírat lidi za jiné názory, trestat je, sebrat jim peníze na jejich fungování… Kateřina Konečná tady pořád mluví o nějakých zahraničních neziskovkách a zahraničním vměšování. Když jsme se jí x krát ptali, ať to dokáže, tak nedokázala nic, stejně jako Šichtařová. Mluví prostě nesmysly o nějakých 17 miliardách pro neziskovky, když největší neziskovka v ČR jsou dobrovolní hasiči a fotbalisté a vlastně 17 miliard jsou veškeré peníze, které se dávají pro všechny neziskovky, včetně charity, které se starají třeba o lidi v domovech důchodců, nebo těžce nemocné.
A nevyřešil by tento „spor“ třeba zákon FARA, o kterém se teď hodně mluví? A tuším, že právě Stačilo! ho i prosazuje? Že by to tu situaci osvětlilo?
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Co tedy podle vás voliče vede k tomu, aby volili Stačilo! či třeba SPD? Není to z části i zklamání z této vlády?
Já si myslím, že ne. Že je to zčásti neznalost a zčásti důvěra v dezinformace. Čili řada těch lidí nemá ochotu si zjišťovat informace, jak je to doopravdy. Věří tomu, že Volodymyr Zelenský je brutálně bohatý člověk, který má stovky vil, které mu platí údajně EU, nebo dalším nesmyslům, které šíří ruská propaganda. Nedokáží si ověřit, to vidíte na tom Vlasteneckém výletu, základní fakta. Zabíjení ukrajinských lidí jim prostě nevadí. Oni chtějí vrátit ten režim, který tady nastolí pořádek. Nechtějí přemýšlet o tom, kam pojedou na dovolenou. Budou zavřené hranice, tak pojedou na Mácháč. A budou tam všichni na Mácháči, ať už úspěšní nebo neúspěšní. A mají takové, já bych řekl, velmi často rovnostářské sklony. Ale rovnost a rovnostářství nikdy nevedly k prosperitě. Pokud tito lidé, kteří volí tyto strany, se chtějí mít líp, tak musí volit Spolu. Musí volit demokratické strany. Protože demokratické strany jim tu prosperitu jsou schopny zaručit. Právě tím, že bude fungovat právní řád, bude fungovat spravedlnost a bude fungovat vlastně všechno, co dnes můžeme vidět. Budou se stavět dálnice, budou se stavět železnice. Budou sem chodit investoři. A tito lidé si budou moci vydělat tolik peněz, aby třeba jezdili čtyřikrát ročně na dovolenou, nebo si pořídili auto, nebo bydlení…..
Pojďme na další téma. Ministryně Černochová se dost ostře ohradila proti slovům slovenského prezidenta Pellegriniho ohledně možného zlepšení českých a slovenských vztahů v případě, kdy by se českým premiérem stal Babiš. Černochová to považuje za zásah do předvolebního boje a podporu opozice. Je její kritika na místě?
Já nemám rád…. tak jako bych určitě nejel, být Vítem Rakušanem, na demonstraci na Slovensko a nedoporučoval bych slovenským lidem, koho mají volit, tak bych prostě v tuto chvíli na slovenské straně vychladl. Já si myslím, že to nebude mít žádný vliv na naše voliče. Že lidé se nerozhodují podle rozhodnutí nebo podle doporučení prezidentů ani politiků, že většina lidí to tak vnímá, že je to mediální téma. Ale myslím, že je dobré si nastavit se Slováky vztahy tak – každý máme vlastní stát. Když kritizujeme, nebo něco prostě odhalujeme, tak je to v rámci EU. Ale do vnitřních politických věcí…. Já třeba pana Pellegriniho ani pana Fica rád nemám, ale prostě bych jejich voliče nepřesvědčoval, že je mají nebo nemají volit. Nebo někoho přesvědčoval, že mají volit někoho jiného. Prostě ať se slovenský volič rozhodne tak, jak se rozhodne. Sám musí vědět, co je pro něj dobré.
Na závěr se podívejme na kauzu Dozimetr, kterou v těchto dnech řeší soud. Co říci k tomu, co jsme se zatím dozvěděli? Ovlivní podle vás tato kauza nějak volby ohledně hnutí STAN?
Já už jsem se k tomu vyjadřoval opakovaně. Myslím si, že všechny kauzy, ať už Dozimetr, tak třeba kauzy kolem Andreje Babiše, vždycky ovlivní nějakým způsobem volby. Ale tady na tom vidíte, že jsme demokratická země. I těsně před volbami se dostane k soudu politicky senzitivní kauza. To znamená, že nikdo nic neskrývá a padni komu padni. Na rozdíl od Andreje Babiše, který deklaruje, že se v případě, že vyhraje, nenechá vydat českému soudu. Nebo Tomio Okamura. Co to jako je? Pokud jsem demokrat, tak přijmu rozhodnutí, i to rozhodnutí, které nemusí být vůči mně příjemné. A pokud ty procesy fungují demokraticky, což v ČR stále fungují, tak bych měl být schopen čelit té obžalobě. Tady vidíte v kauze Dozimetr, že nikdo nikoho neskrývá, nikdo nikoho nekryje, ba naopak, prostě se jasně ukazuje, že vlastně ti, co kradli nebo podváděli, tak stojí před soudem a musí se buďto obhájit, nebo budou odsouzeni.
Co popřát České republice do nového volebního období?
Přál bych České republice více pragmatismu, více tahu na bránu, více schopnosti se domlouvat i s našimi partnery a být tím tahounem. Já si myslím, že poslední čtyři roky ukázaly, že spousta věcí se dá pozitivně změnit a posunout. Ano, řada věcí se nepovedla. Neříkejme si, že to byly jenom čtyři skvělé roky, kdy se všechno dařilo. Nedařilo se všechno. Ale prostě je potřeba ty věci pořád posunovat. Nebát se být tvrdý, jasný, a hlavně dělat maximum pro to, aby Česká republika byla zemí 21. století, ne 90. let dvacátého století. Nechci tady žádné veksláky, rozkrádačky. Nechci stagnaci České republiky. Chci, abychom měli průmysl, abychom měli i schopnost se vyrovnat s různými krizemi. Abychom tady měli firmy, které přinášejí přidanou hodnotu, které třeba přilákají další investory do naší České republiky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora