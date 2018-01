Zdeněk Troška: Pokud chcete žít v klidu a pokoji, volte pana Zemana. Ten bude bdít nad námi jako nikdo. Halík páchá hřích

Před pár dny si český národ zvolil dva hlavní kandidáty na prezidenta. Co říkáte na výsledky a jak vidíte šance prezidenta Zemana ve druhém kole?

Předvídal jsem, že zvítězí stávající prezident Zeman a na druhém místě se umístí profesor Drahoš. Vyšlo to. Ovšem co mě překvapilo, je neuvěřitelné chování lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou řekněme elitou státu, představiteli inteligence a VIP. S jakou nenávistí, podlostí, záští, podrazy vytáhli „do boje“, je přímo zarážející. A urážející. Takhle by se přece neměli chovat šéfové a členové opozičních stran, vždyť se sami shazují před svými voliči, kteří jistě s jejich jednáním a postupy nemůžou souhlasit. Kde je ta naše úžasná středoevropská kultivovanost? Kde jsou ti gentlemani? To, co se strhlo kolem pana Drahoše je především smutné a nedůstojné, a já si myslím, že samotného pana profesora to nemůže těšit. Za jakou cenu se dostává nahoru? On, který si zakládá především na slušnosti, čistém štítu a morálce? Co říká tomu, co a jak mu jeho sympatizanti předvádějí? Ať je to, jak chce, tohle si jistě nezaslouží. Vždyť celá ta nechutná komedie ho v očích mnohých občanů staví do světla loutky ovládané zájmy jiných subjektů, které tam potřebují mít někoho, kdo se dá dřív či později manipulovat tak, jak budou potřebovat. Ano, on bude hlavou státu a oni krkem, který s ní bude otáčet podle jejich vůle. Kdosi nelichotivě podotkl, že pan Drahoš je jen kontejner na lístky proti Zemanovi. Ze všech stran slyším, hlavně od neúspěšných prezidentských kandidátů, jak stále, až zběsile tlučou lidem do hlavy, aby volili Drahoše. Myslím, že by volili i čerta nebo Hurvínka, jen aby to nebyl Zeman. Protože prezident Zeman je osobnost a svůj, ať si říká kdo chce co chce, a nedá si jimi ani nikým jiným foukat do kaše. Před nikým se nehrbí, nikomu nepoklonkuje, nebojí se říct svůj názor, stojí si na svých zásadách a přesvědčení a hlavně chrání svoje občany před hrozbou z EU. Nikoho se nebojí, ale oni se bojí jeho, protože jim prostě překáží, to je to celé. Že řekne narovinu, co si myslí, a někdy i drsněji, je správné, protože ušlechtilá politická korektnost mnohých ostatních politiků vede nakonec do pr.ele. (Jestli se někomu zdá slovo pr.el sprosté, tak ať si na ni nesedá. :))

Volební účast byla přes šedesát procent. Ale vzhledem k tomu, jak všichni říkají, že jsou tyto prezidentské volby důležité, šlo k volebním urnám podle vás dost voličů?

Zaplaťpánbůh za ni, i když voličů mohlo být aspoň 70 % nebo i o něco víc, i když já odhadoval něco přes 50 %. Jenže my Češi jsme snad nejlínější národ v Evropě, nebo aspoň ve V4. Co se nás přímo netýká, jako by nebylo. Sedíme si ve svém pohodlíčku, vezeme se a myslíme si, ať se starají jiní, jsou od toho sakra dobře placeni. Kdyby všichni ti, kteří jen doma na kanapi nadávají, vstali a šli hodit svůj hlas do urny, by pak měli pocit, že svým rozhodnutím něčemu přispěli. Jenže to by zase neměli na co nadávat. Ale aspoň by se prošli, provětrali se, pohovořili se známými, zašli si třeba někam na grog nebo oběd, prostě udělali něco pro sebe i pro stát. Pokud teď sledují ten hon na čarodějnice a mají svých pět pohromadě, věřím, že určitě vstanou a půjdou, protože tohle, co se tu děje, je už opravdu vrcholně nedůstojné a výsměch občanům, ze kterých navíc dělají div ne nesvéprávné hlupáky. Viděl jsem v televizi mapu republiky, celou až na Prahu prozemanovsky zelenou, tudíž věřím, že tito občané opět a o to radši přijdou zopakovat svou volbu.

Vy jste už i dříve veřejně podpořil prezidenta Miloše Zemana. Proč právě on by podle vás měl stát i příštích pět let v čele České republiky?

Pokud chceme žít ještě dalších pět let v klidu a pokoji v naší krásné zemi, volte pana Zemana. Ten bude bdít nad námi jako nikdo a já věřím, že se spolu s Maďary, Slováky a Poláky ubráníme nesmyslné a zhoubné politice EU. Jestli každý prezident měl nějaké své motto, mně se líbí právě to pana Zemana: Tahle země je naše!

Po výsledcích prvního kola voleb se v českém národě strhla doslova mela. Lidé se mezi sebou hádají, koho volit a proč? Na sociálních sítích nechybí ani velmi nenávistné komentáře. Proč právě tyto volby vzbuzují tolik emocí, a jak už jsem uvedl, i nenávisti?

To už je zřejmě odjakživa v naší české nátuře – závist, nenávist, podrazy, prospěchářství a další nehezké vlastnosti. Stačí se třeba podívat na heslo jezuitů „Ad majorem Dei gloriam“ – (vším) k větší slávě Boží nebo také jiné – účel světí prostředky. Místo, aby se záležitosti řešily diplomaticky a v klidu, je přece jednodušší plivnout, pošpinit, urážet, zesměšňovat a vytáhnout cokoliv, čím lze ublížit, a pak říct, že na každém šprochu pravdy trochu. Podle mě by se měly všechny tyto „šprochy“ aspoň prověřit, když už ne vyšetřit; a každý z takto osočených jedinců by se měl obhájit a očistit. Důkazy proti důkazům. Takhle si můžu myslet kdoví co. Že se k podlostem nejrůznějšího rázu sníží lidi vzdělaní a na úrovni, je víc jak zarážející. Jistě si každý z prezidentských kandidátů o sobě přečetl možné a nemožné, a ať je to pravda nebo pomluva, měl by vystoupit před národem a uvést nařčení či obvinění na pravou míru. Takhle to vypadá, že snad každý byl estébák, komunista, kriminálník a vím já co všechno.

Slávek Jandák v rozhovoru pro Parlamentní listy nedávno uvedl, že lidé, kteří volí Miloše Zemana, se často bojí svůj názor veřejně prozradit. Co to vypovídá o demokracii v naší zemi?

Jsou lidi, kterým vlastenectví a národní hrdost nic neříká, zvlášť když jsou třeba velice dobře placeni odjinud za to, aby právě proti tomuto brojili. V tisku, televizi, všude, kde můžou. Dneska řeknete svůj názor, a jestliže se neshoduje s jejich direktivami, jste hned označeni za nacionalisty, xenofoby, fašisty, reakcionáře, komunisty, podvratné živly a agenty Ruska. Jsem přesvědčen, že všechno toto je záměrně rozdmýchávané odjinud, snaha zastřít tím jiné a daleko závažnější problémy, odvrátit pozornost jiným směrem. Jenže lidi už nejsou hloupí, vidí, slyší a stále si dovedou udělat svůj názor. I když se říká, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tvrdé české palice se jen tak zmást nedají, aspoň tak doufám. A za to jim děkuju. Demokracie? Co je to demokracie? Zbožné přání nastolil především lidskou slušnost. Nepovedlo se, ani ve starém Řecku, ani kdy jindy. Všichni jí mají plnou hubu, a přitom jednají úplně opačně – my jsme „nahoře“, my tedy máme pravdu a právo, a vy mlčte. Součástí moderní demokracie je mimo jiné svoboda projevu. Zkuste něco svobodně říct, co se nehodí „do krámu“, a jste označen div ne za nepřítele státu. Známý význačný anglický politik řekl – já vím, že demokracie nefunguje, ale nic lepšího jsme zatím nevymysleli.

Za co si vážíte prezidenta Zemana a proč by měl zůstat na pozici prezidenta ČR, jste už prozradil. Je ale také možné, že se příštím prezidentem stane Jiří Drahoš. Jak jeho vidíte jako hlavu státu, jak hodnotíte postoje těchto dvou pánů například k migraci nebo i k Evropské unii, k Bruselu…?

Pan prezident Zeman je ostřílený politik s velikými zkušenostmi, s neuvěřitelným přehledem v mnoha oborech, všechno dovede jasně a přehledně obhájit a vysvětlit. Zná své protivníky, ví, co od nich může čekat, zná jejich slabiny i jejich zbraně, které můžou nebezpečně vytasit. Nachytat ho na švestkách je těžké. Imponuje svým rozhledem, jasným názorem, v Rusku mluví rusky, v Americe anglicky, v Německu německy, mluví spatra, bez papírů, má jasnou koncepci a ví, co říká. Žádné fráze, žádné mlžení, prostě narovinu. Zeman jasně celou dobu říká, co si myslí o EU, Bruselu, imigraci, euru a dalších záležitostech. Nikdy ze svého přesvědčení necouvl. To si myslím, že panu profesoru Drahošovi (prozatím) chybí, nevím, neznám ho. Zatím jsem toho od něj moc určitého neslyšel. Přiznám se, že jsem vlastně o něm předtím nikdy neslyšel. Je jistě skvělý vědecký pracovník s mnoha úspěchy ve svém oboru, vážený šéf Akademie věd, všechna čest a sláva. Ale znám mnoho skvělých profesorů a zdaleka ne každý má buňky na to být politikem. Prostě nemají jakékoliv politické zkušenosti, což si myslím i o panu Drahošovi. Proto si nejsem tak zcela jist, jestli je pan Drahoš dost vybaven vstoupit do jámy lvové, kterou politika bezesporu je. Sám sází především na slušnost, ale ta se přece v tomto oboru nenosí, jen ať se dobře rozhlédne kolem sebe, jaké má vedle sebe hráče. Pokud vím, je mu vytýkána právě nepřímost či váhavost odpovědí, že si vlastně nestojí jasně a pevně za ničím. A jestli dřív prohlásil, že není proti imigrantům ani proti zavedení eura, nevím, jestli tím našince potěšil. Jistě bude mít kolem sebe množství poradců a našeptávačů a bude těžké rozpoznat, kdo to s ním (a s naší zemí) myslí dobře a upřímně a kdo svou pomocí a radou a hlavně díky jeho nezkušenosti bude sledovat jen své zájmy. Tvrdí se, že prezident zase až tak důležitá funkce pro fungování státu není, ale když je na místě mladý, dravý a nebojácný jedinec, třeba jako Francouz Macron, je ho sakra vidět i slyšet. Není třeba být jen mladý tělem, ale hlavně duchem. Ale i to se lze časem naučit.

Kněz Tomáš Halík, který patří mezi Zemanovy odpůrce, ohledně voleb uvedl, že nadcházející zápas dvou kultur – džentlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Co na to říkáte?

Ať se kněz Halík stará o službu Bohu a svoje nenávistné a k jeho stavu jistě se nehodící výpady si raději nechá pro sebe. Protože takhle se staví do role barbara sám. Zřejmě nevidí, nebo spíš nechce vidět, že ta kvalita národa není podle něho v prezidentovi, ale v mnoha jiných džentlmenech, se kterými se kamarádí a je moc dobře obeznámen s jejich „pravidly hry“. Inu, vrána k vráně sedá. Kvalitu si národ uchová i bez jeho rad a varování. Amen. A propos – šíření záměrné nenávisti a strachu mezi bližními svými je těžký hřích.

Už poměrně dlouhou dobu se terčem mnohých stává prezidentovo zdraví. Podle vašich informací, je na tom Miloš Zeman zdravotně tak, aby zvládl příštích pět let stát v čele státu? A co vlastně říkáte na tak obrovský humbuk kolem jeho zdraví? A v této souvislosti, když vzpomeneme Václava Havla, máte pocit, že se měří stejným metrem?

Vůbec ne. Pan Zeman sice není mladý tělem, ale sakra dobře mu to myslí! Když jsme byli pozváni k převzetí ocenění na Hrad, pozval si nás do salonku a řekl: Vidíte, nohy mi neslouží. Ale stát se přece neřídí nohama, ale hlavou a tu mám naštěstí zcela v pořádku. A má pravdu. Vzpomeňte třeba na amerického prezidenta Franklina Rooswelta, který v roce 1921 onemocněl obrnou a přesto byl dvakrát zvolen do prezidentské funkce. Od roku 1933 do roku 1945 zastával svou funkci víceméně na kolečkovém křesle a jak dobře. Pokud je mi známo, prezident Zeman trpí nedokrvováním dolních končetin v důsledku cukrovky. Chodí o holi stejně jako tisíce jiných. A co je na tom? To přece není žádný zločin, ani hanba. Když už jsme u toho metru, kterým se u nás rádo měří, jak je komu třeba, tak jsem si našel chorobopis pana prezidenta Havla. Devět velkých operací, tady i v cizině, jen v jeho prezidentské funkci. První v půli března 1990, devátá v srpnu 2002. Následovalo ještě dalších pět. Vyčítat někomu nemoc je opravdu ubohé, každý může dřív nebo později sám onemocnět. Vyčítá se panu Zemanovi, že rád Becherovku nebo slivovičku. A copak pan prezident Havel nepil? Přijde mi to hloupé vytahovat stále tyto všem známé věci, ale když už audit, tak všem a po pravdě.

Za Jiřího Drahoše se postavila celá řada umělců. Čím jim podle vás právě Jiří Drahoš tak imponuje a čím jim naopak tak strašně vadí současný prezident?

Nevím, to se musíte zeptat jich. Myslím, že je to víceméně uražená msta za to, že se prezident Zeman vyjadřuje o pražské kavárně tak, jak se vyjadřuje, narovinu a s určitou sarkastickou nadsázkou, která ovšem v jejich očích snižuje jejich uměleckou velikost. Ale v naší demokratické společnosti se svobodou projevu se přece může dneska vyjádřit každý, ať pán, nebo kmán. Na to má právo. A tak mu to oplácí měrou vrchovatou, bohužel až zavile nenávistnou. To se ale přece k umělcům a intelektuálům moc nehodí, nemám pravdu? Mám pocit, že se Zemanovi, ale i Babišovi odpůrci snaží vnutit lidem pocit, že je tady všechno špatně, a místo toho, aby dali hlavy dohromady a snažili se spolupracovat, pomáhat a stát zvelebovat, vítězí justy, nenávist, vymýšlení obstrukcí a problémů, jen aby to nešlo. Zřejmě v duchu rčení – když ne my, tak nikdo. Ano, česká politika je plná zloby a nenávisti. A není pravda, že je to Zeman, kdo rozděluje lidi. Jsou to oni. Lidem se jen snaží vsugerovat opak.

Venkov proti Praze, nebo také „hospody“ proti „kavárně“ I tak se často mluví v souvislosti a Zemanových příznivcích a odpůrcích. V tomto kontextu, neublíží nakonec u některých voličů Jiřímu Drahošovi tak velká podpora umělců, kteří jsou mnohým lidem právě „na venkově“ často trnem v oku?

Může být, i nemusí. Úhel pohledu. Lidi ke mně přicházejí, nadávají na ty které umělce a chtějí, abych jim to vyřídil. Říkám, tak jim to napište, já s nimi nemám nic společného. Jenže to je moc práce, tak radši mávnou rukou a jdou po svých. Možná ale, že si mnozí z nich toto uvědomí a svůj hlas jejich kandidátovi nedají. Buď z hněvu, nebo z justu.

Když se bavíte se sousedy ve vašich rodných Hošticích, jaká tam je podpora Miloše Zemana a Jiřího Drahoše? Jak to lidé ve slavných „filmových“ Hošticích vidí?

Většina je pro pana Zemana. A ani nevím, kdo by volil pana Drahoše. Možná Pražáci, kteří se tam přistěhovali. (úsměv)

autor: David Hora