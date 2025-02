Zdražit pivo, ať je na zbraně. Padl návrh a Vyoral už ví, co je „zbrojením“ myšleno

V Rumunsku nejdříve za podezřelých okolností zrušili první kolo voleb. Teď tam byl policií zadržen a vyslýchán kandidát Calin Georgescu. V bytě jeho bodyguarda prý našli velkou sumu v dolarech a také letenku do Moskvy. Nesmrdí to už příliš? Nedovtípí se po takovém kroku i ten, kdo si stojí na vedení?

Takhle. Ne každý se vždy nakonec dovtípí. A to navzdory do očí a dalších smyslů bijící realitě. Někdo se ani dovtípit nechce, protože by mu dovtípení… prozření – a mluvím teď obecně – rozbouralo jeho dosavadní náhled na svět, na život, na vnímání reality a dostalo by ho to možná do takového stavu deprese, že by nebyl třeba schopný ani pokračovat. Osobně mi kdysi něco obdobného řekl jeden můj kamarád, který se mnou názorově a politicky nesouzní. A chápu a respektuju takový přístup odpírání a „blaženého“ nevědomí. Někdo zkrátka chce znát pravdu, jakkoliv je strašná, zlá, rozporující skoro vše, co nám kdy říkali a co jsme se odmala učili, a někdo naopak dává přednost možná pohodlnější či bezpečnější – kdo ví – iluzi. Tak jako tak je většina z nás pouze součástkou v soukolí, a proto je důležité se v první řadě soustředit na sebe, svou rodinu, přátele, blízké okolí… a tak dále. Tam je široký prostor toho, co můžeme udělat a změnit, aby to mělo reálný dopad.

Řada čtenářů mě v diskusi běžně kárá či odsuzuje za mé opakované výroky o volbách typu, že kdyby něco změnily, už dávno by je zrušili. A že v důsledku nabádám k tomu, aby lidé k volbám nechodili, čímž třeba pomáhám Fialovi a současné vládě demolujícím Českou republiku a nás všechny. Opravdu nikoho k ničemu nenabádám. Nechť se každý po zvážení všech pro a proti vždy rozhodne sám za sebe. Já jen vysvětluji svůj pohled, k němuž jsem časem dospěl a který třeba taky může mít něco do sebe. Nechť občané chodí k volbám, ale ať mají oči otevřené, ať jsou si zároveň vědomi toho, že tohle všechno – alespoň teoreticky – může být jen hra na demokracii. Divadlo pro nás všechny, které nás má bezpečně držet v opratích skrze iluzi, že si to tu prostřednictvím voleb řídíme sami.

Jak pohlížíte na vyjednávání Ruska a USA, a USA a Ukrajiny? Zejména na dohodu o nerostném bohatství? Je to od Trumpa s odpuštěním „sviňárna“, nebo jen odhodil masku?

Slovy klasika: Amerika nemá žádné přátele nebo nepřátele, má jenom své zájmy. Myslím, že nějak podobně to řekl Kissinger. A nerostné bohatství je bezesporu jedním z oněch klíčových amerických zájmů, kvůli kterým tamní elity šíří po celém světě samozvanou americkou demokracii skrze humanitární bombardování či barevné revoluce. Tedy nerostné bohatství a úrodná ukrajinská půda jsou – samozřejmě kromě snahy rozložit ruského konkurenta a podmanit si jeho zdroje a dalších atributů – jedním z důležitých aspektů proxy války, kterou prostřednictvím Zelenského ukrajinské junty a evropských vazalů vedou USA proti Rusku. Myslím, že většině hlavou myslících lidí bylo jasné, že USA nepomáhají Ukrajině zadarmo, nebo kvůli její suverenitě a samostatnosti – běžně je to právě spíše naopak, že? – a že stejně jako Britové a další se budou chtít podílet na následné rekonstrukci válčením poškozené země a zejména na jejím následném plundrování.

V České republice Novinky.cz dělají aféru z neziskové organizace bloggera Daniela Sterzika, protože se s nimi odmítl bavit. Sterzik alias Vidlák říká, že finance pocházejí od drobných dárců, které nechce vystavovat šikaně od médií. Jak se k tomu stavíte?

Vidlák zřejmě někomu šlápl na kuří oko, že jeho - v rámci neziskového sektoru prakticky zanedbatelný - subjekt stojí jednomu z nejčtenějších médií za takový výdej energie. Novinky, coby jedno z prorežimních médií hlavního proudu, dělají aféru z marginální neziskovky, která jim nevoní, protože neplave uvědoměle s žádoucím proudem jako mrtvá ryba. Na kterou zřejmě navíc občané přispívají zcela dobrovolně. Na rozdíl od politických nátlakových ziskovek typu Pánkova Člověka v tísni nebo Rozumkovy Organizace pro pomoc uprchlíkům, které parazitují na nás všech a jejich přední dojiči si rozdělují na odměnách miliony korun z našich daní.

Petr Fiala měl opět projev, tentokrát o zbrojení. „Nebude to jednoduché a nebude to ani komfortní,“ prohlašoval. Ale zbrojení je prý příležitost pro Česko „pomoci spojencům“. Jak se těšíte na „nekomfortní zbrojení“?

Uvedenou citací jste možná vystihl jeden z těch nejzásadnějších problémů onoho politického eunucha a pseudopolitologa hrajícího si na premiéra. Respektive dílem nechtěného se tak vystihl on sám. Jeho elementární problém je v tom, že zcela neúměrně upřednostňuje pomoc takzvaným spojencům – samozřejmě taky pomoc sobě a těm okolo – před pomocí naší zemi a nám coby občanům České republiky. Tím horší to je, že Fialova „pomoc spojencům“ pak až překračuje hranice vazalství, lokajského přístupu a rektálního alpinismu vůči těm, kteří jsou v současné době povoláni ke kormidlům. Je to ostatně vidět i na Fialově řeči těla, když se objeví po boku zahraničních politiků, pojem státník už myslím pomalu vzal za své, nejen z takzvaného kolektivního západu.

Co se týče zbrojení, sociolog Daniel Prokop ho považuje za nutné také a navrhuje různé cesty, jak na něj vzít. Mimo jiné valorizovat spotřební daň u piva, což v důsledku povede ke zdražení. Nevím, není to od pana Prokopa nějaký pokus o sabotáž? Vždyť víme, co se říká o vládě, která zdraží pivo.

Pokud je to sabotáž, tak pouze dílem nechtěného, neb mám pocit, že sociolog Prokop to myslí vážně a dlouhodobě tak plní úlohu užitečného prorežimního idiota. Ostatně jako většina sociologů, ekonomů a expertů všeho poddruhu preferovaných mainstreamem. Mám dojem, že tenhle mediálním mainstreamem oblíbený – proč asi, že? – pazgřivec už navrhoval zvýšení zdanění kde čeho. Pokud by to bylo v zájmu efektivního a účelného vynaložení financí tam, kde jsou prokazatelně potřeba, tak by se o tom dalo diskutovat. Ne ovšem v případě, pokud ale má jít o zbrojení, tedy takzvané zbrojení, jehož prostřednictvím budeme odkupovat kdeco nesmyslného, abychom nechali vydělat našim Velkým bratrům ze západu, případně v horším případě ještě veškeré nákupy naši politruci rozkradou nebo pošlou jako bianco šek do nejmenované zbožšťované východní země – jedné z nejzkorumpovanějších na světě.

Americký viceprezident J. D. Vance si vzpomněl na incident, při kterém mu ukrajinsko-americký občan vyčítal, že chce opustit jeho zemi. Vance mu na to odpověděl, že teď jsou jeho zemí USA. Nemělo by podobné připomenutí zaznít i pro ukrajinské uprchlíky v ČR?

Taková připomínka není nikdy od věci, nicméně z toho, jak funguje realita, víme, že k takovému uvědomění a poznání u některých jedinců či národů nedojde ani v průběhu řady dalších generací. Ostatně podívejme se na nekonečné řady potomků migrantů u našich německých sousedů, ve Francii, na Ostrovech… Slovy dalšího klasika: Budiž nám všem nebe milostivo. Krásný víkend všem a zpětně i předem ještě děkuji za konstruktivní kritiku – ať už takovou, nebo makovou – všem v diskusi pod článkem.