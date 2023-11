Že by se nedal zajistit v Nigérii program pro Fialu? Ale dal. Řekněte pravdu. Cyril Svoboda má jasno

reklama

Co si myslíte o tom, jak současná ministryně obrany mluvila – řekla, že bychom z ní měli vystoupit - o Organizaci spojených národů (OSN)?



OSN je jediné fórum na světě, na kterém mluví všechny státy světa. Nemá alternativu. Nic jiného k tomu není. Je to jediné místo na světě, kde reálně slyšíme, co říká celý svět. Navíc je to jediné místo na světě, kde by se mohli potkat i ti, kteří by se jinak nepotkali. Není alternativa. Jestliže se nám nelíbí nějaké rozhodnutí na Valném shromáždění OSN, není to vina valného shromáždění, ale je to o tom, že bychom měli vnímat svět takový, jaký je, i když se nám to nelíbí. Odchod z OSN by byl hrubou chybou. Zbavili bychom se možnosti říci, co chceme, a být účastníky debaty všech a mít reálnou představu o tom, jaký je svět.



Nicméně vedle zástupců demokratických režimů tam zasedají i ti z totalitních států...



To není chyba OSN. Takový je svět. Je to stejné, jako bychom řekli, že zrušíme schůzi nějakého spolku, protože tam také chodí hrozní opilci. Buď ten spolek má smysl nebo ne. Když tam mluví někdo „jiný“, tak ho neposloucháme. To se nedá nic dělat. K různým spolkům nicméně máme alternativu, ale k Valnému shromáždění OSN ne.





A teď historicky. Z OSN vystoupit lze. Když slyším názory, že ne, tak se divím, protože to není kriminál. Lze to. A v dějinách z podobné organizace, tedy Ligy národů, v roce 1933 vystoupily Německo, Japonsko, později Itálie a v roce 1939 byl vyloučen Sovětský svaz. Já nechci být v historii v seznamu států, které vystupovaly z globální organizace, protože bych se dostal na seznam zemí, s jejichž politikou jsem nesouhlasil. Nechci být na seznamu zemí tohoto typu.

Nemyslíte si, že zrušení návštěvy premiéra Petra Fialy v Nigérii s tím nějak souviselo?



Jaké byly skutečné důvody Nigérie je předmětem spekulací. Je to možné, ale vím jistě, že jasné důvody nám naše delegace neřekla. Argumenty, že by nebylo možné zajistit program, nebo že by nebyla zajištěna bezpečnost předsedy vlády, jsou těžce udržitelné. V Nigérii se totiž všechno toto zařídit dá. Dále se mi zdá, že jsme dostali nepřesnou informaci v tom, že se ta návštěva připravovala čtrnáct dnů. Návštěva Nigérie byla totiž plánována uprostřed dalších států. Bylo by dobré, kdybychom znali správný důvod a doufám, že nám ho česká delegace řekne.





Dalším možným důvodem byla totální podpora české garnitury státu Izrael v jeho válce proti Hamásu. Jak to vidíte vy?



Proč se Palestinců tak moc zastává evropská levice?



Nemyslím si, že se jich levice zastává až na krev. Velmi chápu a souhlasím s tím, že lidi, kteří měli osud, že jejich rodiče jsou Palestinci a narodili se v Gaze, nelze označit za teroristy. A teď se nacházejí v pekle. Nemají šanci utéct a nevědí, jestli dožijí příštího dne. V pekle žijí a podle toho se chovají, proto si myslím, že je potřeba o nich přemýšlet a nezapomínat na ně. To, že není možné přerušit boj, alespoň na pár dnů, aby se jim dodala pomoc, je ne moc dobrá odpověď západních demokracií. To by se mělo prostě umožnit. A myslím si, že v tom selháváme, protože by měl být vyvíjen tlak i na Izrael, aby to bylo umožněno.





Nezdá se vám chování našeho ministerstva zahraničí, kde nyní vládne Jan Lipavský, zcela nedostatečné, liknavé až mrtvolné?



Vycházím ze své životní zkušenosti. Když končila má éra a také velvyslankyně v Sýrii, tak jsme se potkali. Říkala, což mě velmi potěšilo, že: „Ačkoliv spolu opravdu nesouhlasíme v řadě otázek, taky bylo vždy mimořádně užitečné se setkat a mluvit spolu.“ Prostě mělo smysl, abychom se vždy potkali, protože jsme si měli vždy co říct. A to je úkolem diplomacie. Neslevovat z postojů, ale být zajímavý pro dialog. Je dobré se slyšet. Diplomacie je nástroj zahraničí politiky. Česká republika by měla mít jednu linii, ale vždy jsem chtěl s ostatními, kteří za to stáli, osobně mluvit.





Svět je na hraně. Změní se to?



Uvidíme, co bude. Vzpomínám na svůj dávný rozhovor v České televizi ohledně Vrbětic, kdy jsem říkal, že nebude jedinou odvetou Ruska, že nám vrátí zpátky diplomaty, ale půjde to dál a odveta bude bolestivá. Bohužel jsem měl pravdu. Stalo se. Když se podíváme na vývoj kolem nás a vývoj na Ukrajině, ale také v Izraeli, tak je čas vrátit se k tomu, po čem dlouhodobě volám, tedy že budeme muset začít hledat politické řešení. Je čas sednout si s nepřáteli.



