Že jsme blbci? Jana Lorencová jménem venkova účtuje s Pavlem Novotným

Komunální volby potvrdily dominanci hnutí ANO, nejvíce u vás v Ostravě. Myslíte, že to vítězné tažení bude pokračovat? Bulvárista Pavel Novotný v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdí, že se ANO stane po příštích parlamentních volbách jen okrajovou stranou.

Ostrava a celé Ostravsko jsou tradičně levicové oblasti. Na rozdíl od mnoha ostatních krajů Ostraváci příliš nekalkulují, dokonce si myslím, že jakýkoli „kalkul“ je jejich způsobu myšlení hodně vzdálený. Ono se to vlastně potvrzuje i tím, že svoje názory dávají najevo jednoznačně. ANO je silné a prokázalo na celostátní úrovni ochotu se subjekty tzv. levicovými jednat a vnímat i to, proč je řada voličů volila. Já bych nevyloučila to „vítězné tažení“ severní Moravou v příštích parlamentních volbách. Právě naopak. Víte, další vlastností zdejších lidí je totiž velká citlivost na podrazy. V Ostravě žiju větší část svého života, a tak si myslím, že jsem mentalitu zdejších lidí poznala. ANO by zde získalo možná ještě větší počet hlasů, pokud by se zde (stejně jako v jiných oblastech) dalo vyloučit, že novodobí politici například při parlamentních volbách použili hnutí ANO 2011 jako výtah k moci. A to se zdaleka vyloučit nedá.

Ta další část vaší otázky mne rozesmála. Já totiž ještě docela nedávno ani nevěděla, že ten pán existuje. Já ho beru jako přírodní úkaz! A že se do politiky vůbec dostal? No, zázraky se asi dějí, i když nemusejí vždycky naplnit naše představy, a Řeporyjím přeji, ať jim jejich starosta vydrží, ale především ať ho vydrží oni. Pokud jde o to, zda bude v příštích parlamentních volbách ANO jen okrajovou stranou? Představy a výroky pana Novotného jsou zcela v souladu s příslovím, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. V jeho případě nejen čelo! Mám celkem slušně vyvinutou intuici, jakýsi radar na to, jak a co lidé tzv. berou. Ale nezapomínám ani na roli, kterou na Ostravsku budou ještě v budoucnu hrát komunisté. Myslím, že pochopili, že své tradiční voliče získají zpět, pokud je u příštích voleb přesvědčí, že je to především odpovědnost voličů za vývoj, který před sebou máme.

Novotný také uvádí něco v tom smyslu, že v Praze ANO už nikdy neuspěje, protože Pražané jsou chytřejší, kdežto natvrdlí senioři a venkovani budou Babiše volit mnohem méně...

To je složité. Vlastně se dá odpovědět otázkou: Jsou Pražané skutečně inteligentnější než zbytek naší země, když je to tam z devadesáti procent samá tzv. náplava z venkova? A není nakonec to, co pan Novotný nazývá vyšší inteligencí, jen to, čemu se na Moravě říká „vyčuranost“? O úrovni inteligence Pražanů ostatně vypovídá v této chvíli i to, koho si v jedné z městských částí zvolili za starostu!

Také se zmiňuje, že pět deset tisíc uprchlíků by Praha vstřebala a že nápad Zelených přijmout určité množství uprchlíků pochopí jen inteligenti, kdežto většina lidí jsou blbci, takže je to mohlo od volby Zelených odradit. Je fakt, že Zelení i v Praze propadli... Trošku si ale protiřečí, když o Pražanech říká, že jsou chytřejší, ale zároveň tedy i blbci...

Pan Pavel Novotný je asi opravdu především „bavič“ a provokatér. Nepochybně dobře ví, jak obrovské riziko představují tito tzv. uprchlíci. Nepochybuji, že pan Novotný dobře ví, že o žádné uprchlíky před válečnými konflikty nejde. A pokud mezi migranty jsou, pak měli zůstat v první bezpečné zemi. Na to, aby člověk pochopil logiku myšlení Pavla Novotného, je zapotřebí jiné než pozemské inteligence.

Co říkáte na „podraz v Brně“ neboli že se poražení spojili proti vítězi, hnutí ANO pod vedením populárního primátora Vokřála, ač se ještě den předtím na něj usmívali a ubezpečovali ho o tom, že s ním udělají koalici?

Koncentrovaný podraz. Já třeba k politice pana Vokřála mám výhrady, ale to, co Brno předvedlo tentokrát, je opravdu hnus. Když jsem ještě točila pro Českou televizi, tak se tam už tenkrát říkalo, že je televize dobrá, špatná a brněnská. Myslím, že se to s úspěchem dá přeformulovat i na politiku. Dobrá, špatná a brněnská, z níž se vám tak akorát zatočí hlava.

Vznik těchto koalic téměř všude, kde vyhrálo ANO, má jedinou logiku. Dát dohromady všechny dosažitelné síly tak, aby dokázaly hnutí ANO, a především své voliče podrazit. O nic jiného než o podraz především na voliče nejde! Roli v té urputné snaze podrazit ANO hraje bezesporu zášť k „tahu na branku“, který ANO v minulém volebním období předvedlo, a pak také závist, nebo spíš animozita k osobě Andreje Babiše. Chápete tu podlost? Volič se „nějak“ rozhodne a vloží lístek do urny s představou, že jeho hlas bude brán vážně. A krátce nato zjistí, že sice strana, v tomto případě hnutí ANO 2011, vyhrála, ale voličům to je houby platné, protože ostatní subjekty spojily síly, aby na mínění a snahu voličů, nebo přímo na voliče vystrčili společně s panem Novotným holou zadnici (viz fotografie)! Na rozdíl od pana Novotného bych venkov nepodceňovala. Možná právě intuice tzv. venkovských voličů, jejich obavy, že k něčemu podobnému dojde, způsobily tak malou účast u voleb.



