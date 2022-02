Žebračenka. Odklad krachu. Vědec o Fialově „záchraně“ před drahou elektřinou

reklama

Alena Vitásková tvrdí, že plyn kupujeme z Německa za násobky ruských cen. Jak je to s elektřinou?

V tom je dost zásadní rozdíl. Zatímco plyn dovážíme, elektřiny máme dostatek, dokonce ji vyvážíme. Tu elektřinu vyrábíme levně, v jaderných zdrojích je výrobní cena mezi dvaceti a třiceti haléři za kilowattovou hodinu. Elektřinu dovážet nemusíme, necháme si sem dovézt pouze německou burzu a její ceny diktujeme i vrstvám ohroženým energetickou chudobou.

Anketa Pokud bude Petr Pavel opravdu kandidovat na prezidenta,... ... budu ho určitě volit 1% ... budu zvažovat jeho volbu 2% ... nebudu ho volit ani za zlaté prase 97% hlasovalo: 9221 lidí Normální stát by měnil levně vyrobenou elektřinu za levně dovezený plyn. Doladit taková pravidla trhu, abychom draho dováželi a do toho si ještě draho ve vlastní zemi předprodávali levně vyrobené zboží ve státní společnosti, byl docela kumšt. Jak vidíme na složenkách, vítězí zatím toto nad zdravým rozumem.

Má tedy vláda obavu, aby nám tu elektřinu ze zahraničí nevykoupili, například z Německa, které má silnější ekonomiku a zavírají tam jaderné zdroje?

Nemají kudy vyvézt. Těch 20 procent vývozu je omezeno kapacitou mezinárodních vedení, zdrojů máme více. Kdyby si tu elektřinu nekoupili tuzemští spotřebitelé, třeba že průmysl zkrachuje nebo na ni lidé nebudou mít, musel by pravděpodobně ČEZ odstavit Temelín nebo Dukovany. V tomhle také nechápu tu nenažranou cenovou politiku, když zkrachuje průmysl, budou se zákonitě odstavovat i elektrárny, takže ani ten ČEZ a další by pak neměl komu dodávat a musel omezovat výroby elektřiny.

K tomu, abychom si prodávali mezi sebou českou energii českým spotřebitelům za německé ceny, nás opravdu žádná evropská legislativa nenutí. Jediná reálná možnost je zbavit se mezi tuzemským výrobcem a spotřebitelem vlivu té předražené ceny, kterou sem uměle importují, a dodávat ji za ceny české. Způsobů je několik, aplikují je v sousedních státech, jenom u nás tvrdí, že to není možné ani jedním z nich a zkreslují realitu. Zřejmě tedy mají v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a ve Francii hloupé a neschopné vlády a regulační orgány, anebo tomu může být třeba naopak, to ať si každý posoudí.

Je to jak s lékaři a s pacientem. Normální doktor se snaží léčit příčiny nemoci, pokud nejde o nemoc nevyléčitelnou. A ta naše energetická drahota určitě vyléčitelná je, protože máme levné zdroje, které by se ani vyvézt nedaly.

Jak je to s emisními povolenkami?

To má dvě strany mince. Unie nechala udělat z původní ekologické motivace spekulativní cenný papír, a ten se urval z řetězu. Na druhou stranu je to i jednou z hlavních příčin současného zdražování, protože se takto drahá energie vyplatí i s drahou povolenkou. Elektrárny kouří dále a na zdražování povolenek i zdražování energie vydělávají spekulanti, to je hlavní výsledek povolenkového chaosu a spekulací.

Není to ale spravedlivé, abychom měli dražší elektřinu, když máme málo ekologický energetický mix?

Je to naopak. Tu špatnou ekologii dělá především export elektřiny, pro vlastní spotřebu jsme dost v pohodě. Něco čísel na důkaz: Česká republika spotřebovává zhruba 60 terawatthodin (TWh) elektřiny, v jaderných zdrojích vyrábíme polovinu (30 TWh), v obnovitelných zdrojích dalších 10 TWh. Tedy dvě třetiny bez gramu CO2, ještě, než začneme. Pro vlastní potřebu toho uhlí potřebujeme jenom méně jako čtvrtinu spotřeby, kterou postupně snižujeme, zbytek dělá zemní plyn, který mírně roste a má emisí polovinu.

Nadvýroba elektřiny ve fosilních zdrojích vzniká pouze exportními požadavky. Jen ale co tahle elektřina opustí hranice, jako zázrakem se očistí, takže třeba v Německu je z ní už čistá dovezená surovina. Vydělávají na tom, jak zelení ideologové, tak i naši exportéři. No, a proto také ta burza, ta to anonymizuje emisně a cenově. Představte si, kdybychom si v Temelíně a Dukovanech vyráběli levnou ekologickou elektřinu, a třeba pan Tykač vozil tu „špinavou uhelnou“ z Chvaletic a Počerad do sousedního státu, kde si zavírají ekologické jaderné zdroje, a tam si to místní ideologové museli k vlastním emisím připočítat. Co by jim řekla Gréta Thunbergová?

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně k rozpočtu

Celý ten systém „trhu“ toto ve skutečnosti zamotá, znepřehlední, peníze tečou jinak než energie a ekologické daně platí někdo jiný, než kdo potřebu fosilní energie vyvolává. Spotřebiteli toto v současnosti škodí a ekologické chování nemotivuje.

Také by to trochu přehodnotilo ten „ekologický zázrak“, a top by možná nemuselo být některým našim garniturám, navázaným především na sousední stát, příjemné. Na dobu dočasnou na tom vydělají i exportéři fosilní uhelné energie, vyšší momentální zisk se jim hodí více než dlouhodobá stabilita celého oboru.

Ale máme přece trh?

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 2% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 30722 lidí Ano, trh měl být benefitem pro spotřebitele. Nyní ale funguje jako cenový diktát a spotřebitele proti tomu nikdo nechrání. Po krachu většiny malých dodavatelů je to jedna cena německé burzy, kterou diktuje spotřebiteli pár velkých nebo monopolních společností a vzniká z toho nepřiměřený zisk jim i překupníkům. Nic jiného než český proud za německou cenu, vám tu v současnosti nikdo neprodá. Ve skutečnosti nejen za přemrštěné ceny, jako i jako ekologicky špinavé zboží. Pro naši potřebu je ale výroba elektřiny ze dvou třetin bezemisní a tu nezdraží ani emisní povolenky. Šel by si na takovýto „trh“ někdo nakoupit třeba násobně předraženou mrkev, kterou pěstuje na vlastní zahradě?

V podstatě je to podobné, jako cena mouky a chleba po válce, jenže tam se to aspoň stát snažil regulovat a když to mlynář nebo pekař přeháněl, tak ho za to nakonec zavřeli. Tady se předražuje za státního dozoru, což jinde v Evropě nedělají. Tam se to snaží tlumit a regulovat.

Navrhovaná opatření vlády vám přijdou nedostatečná?

Prvním, populistickým, je podpora nejchudším, tedy de facto energetické žebračenky. Ty rozdáme z daní, ale peníze vyberou překupníci a energetická oligarchie, a vláda jimi zadluží státní rozpočet. Bude půjčovat na elektřinu vyrobenou v levných českých zdrojích, kterou těm spotřebitelům někdo předraženou prodává. Nemáme na zdravotníky a učitele, tohle bude stát víc. Do ceny té burzy a zejména domácího překupu za její ceny, který není povinný, si ale nikdo nedovolí intervenovat. To z naší vlády a regulačního úřadu dělá v podstatě evropský unikát.

Průmyslu chce pan ministr „půjčovat“. No ale vzhledem k tomu, že zdražujeme energii více než v okolních státech, má zahraniční konkurence lepší podmínky. Český podnik bude platit úroky z půjčky, a ještě nebude konkurenceschopným vůči zahraničním podnikům, kde je vlády nenechají tak odřít. Tedy je ta vládní „pomoc“ odkladem krachu, nikoli řešením situace. Nicméně pokud má komerční banka od státu garantováno splacení i u podniku, který zkrachoval, je to pro ně dobrý a zaručený obchod i tak. Zbytek zaplatíme v daních ze státního rozpočtu, pravděpodobně i s úrokem.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26267 lidí Nečinnost naší vlády ale už začíná způsobovat nekonkurenceschopnost některých našich podniků. Obrací se na nás a ty problémy jsou skutečně vážné. Až začnou krachovat, bude už pozdě, a efekt bude podobný, jako o covidu v zavřené hospodě: Lidé ztratí práci a na tu drahou energii už nebudou mít vůbec. No a pak budou na náměstích, a to vše v důsledku takovéto tolerance k nepřiměřeným maržím a nečinnosti regulačního úřadu v ochraně spotřebitelů energie.

Ursula von der Leyenová nedávno prohlásila, že má Evropa dostatečné zásoby zemního plynu i v případě, kdyby Rusko přerušilo dodávky. Věříte tomu?

Nemám přesná čísla a neviděl jsem aktuální stav zásobníků. V podmínkách ČR je ale pouze na část zimy, nikoli na celou. Jinde méně, my máme na našem území zásobníků hodně. V případě plných zásobníků a očekávání teplého jara by se to omezeně řešit dalo. Problém je ale v tom, že nám ta vláda, která hlásá nezávislost na Putinovi, nechce koupit zásobníky, které jsou na prodej. Pak je pravděpodobné, že by v nich byl na našem území uskladněn plyn pro překupníky, a především pro německého spotřebitele a na nás by se dostalo málo anebo za ještě horší ceny, než jsou ty současné.

Máte vůbec pro naše čtenáře něco pozitivního?

Ano, určitě. Naše energetická soustava je stále funkční. Dokonce pokud udělají v Německu blackout, což vloni málem bylo, dá se provozovat samostatně. Současnou situaci vnímám především jako konflikt o zdroje, ale přestože nám tu někdo zdražuje, elektrárny a vedení nikdo neničí a nebombarduje. Zavřít nakvap všechny naše uhelné elektrárny si nemohou dovolit kvůli Německu, kde by jim dovážená elektřina po uzavření jádra řadu let chyběla. Podle analytiků Gazpromu budou Německo a Evropa vůbec závislé na dovozu ruského plynu nejméně do roku 2036. Přestože nám přidražují povolenky a burzy, jsme jediným energetickým řešením sousedního Bavorska po uzavření jejich jaderných elektráren, a pokud současně chtějí stavět plynové elektrárny místo jaderných a válčit s Putinem, není to zrovna nejlepší nápad. Takže budeme ještě nějakou dobu mít soustavu stále stejnou. Elektřinu vyrábíme levně a většina soustavy nám ještě stále patří. Tedy je nejvyšší čas vzít rozum do hrsti a nechat energetiku inženýrům, a ne překupníkům a lichvářům.

Fotogalerie: - Za odvolání Válka

Co vodík?

Určitě zajímavé odvětví, a je velkou chybou českého výzkumu, že se mu nevěnuje více. V jádře i v termojaderné fúzi jsme v první lize. Ale občas se v tom „energetickém výzkumu“ v posledních letech u nás vykazují bezpodstatné výsledky a zkoumá vyzkoumané, aniž by z toho něco inovativního vzešlo, dokonce i některé věci spíše z minulého režimu, jako třeba vyšší účinnost uhelných elektráren, které zavíráme. Ale i kdyby byl vodík sebevíce perspektivní, nasazení jakékoli nové technologie a její bezpečnost trvá řadu let. Kdyby se moderní proudová letadla nasadila před sto lety, byla by možná letecká neštěstí na denním pořádku, a vývoj moderní jaderné energetiky také zabral přinejmenším čtvrt století. Tedy určitě ano, ale různé pokusy, hledání vhodných cest a rutinní nasazení takové technologie nějakou dobu potrvá. On si za městem nikdo jen tak nepostaví Černobyl ani Hindenburg. Také to chce trochu jinou infrastrukturu, a když nejsou v současnosti v Německu schopni stavět adekvátní elektrická vedení, pochybuji, že by trubky na tom byly jinak. Určitě nejde o technologii, kterou by v Německu v současnosti rutinně nahrazovali jaderné zdroje nebo ruský plyn, spíš řeší budoucí možný přechod té infrastruktury budované primárně na ruský plyn právě na ten vodík.

Dokázali byste tedy tu energii vyrábět levně a dodávat ji levně lidem?

Ano, určitě. Inženýry ještě stále máme, jinak bychom ani nesvítili ani netopili. Je potřeba tomu oboru vrátit původní smysl. V roce 1989 jsme žádali vládu odborníků, uvítal bych tedy místo maket a obrázků šibenic raději zazvonit klíči všem těm překupníkům a také neschopným státní úředníkům, kteří údajně neumí spotřebitele ochránit, a začít hledat vlastní českou cestu, jako to mají třeba ve Francii, na Slovensku, v Polsku a všude jinde. Inspirace máme kolem sebe dost a fungující soustavu k tomu.

Třeba nám i další vývoj událostí dopomůže k tomu, abychom v energetickém oboru začali být opět tradičním technicky vyspělým národem na světové úrovni. Soustavu po předcích máme stále funkční, a toho výprodeje a zdražování už bylo dost. Současná situace může být i příležitostí pro inteligentní vládu a činorodé energetické investory, zdražování dlouhodobě udržitelné není, a čím dříve se vzpamatujeme, tím pro nás i náš průmysl lépe.

Koneckonců máme na podzim před municipálními volbami, a s výmluvami na neschopnost postavit se k cenám podobně jako v sousedních státech nikdo neuspěje ani v těch obcích. Stranu, která se v Parlamentu vymlouvá na „evropské ceny“ vyšší než v jiných státech, asi mnoho voličů v obecních zastupitelstvech chtít nebude, a pocit bezpečí před zdražováním může být jedním ze žádaných řešení situace. Jako inženýr tvrdím, že je to možné poměrně jednoduše, ale nesměli by nám v tom politici a partikulární zájmy překážet.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.