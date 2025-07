Trumpovo ultimátum. Co když je vše jinak, tuší Vyoral

Představte si, máme nové logo pro úřady, sjednocené. Prý jsme ho už dlouho potřebovali, nebude docházet k nejasnostem, bude to prý bezpečnější… Také jste až donedávna nevěděl, jak moc jsme to nové logo potřebovali? A jak se vám líbí?

Nevěděl, a myslím, že to nevěděl ani téměř nikdo z těch nyní zainteresovaných a vědoucích. Zdroje evidentně pořád jsou a je třeba je kout a rubat, dokud jste u koryt. Co se týká líbivosti. Jak známo, krása je v očích toho, kdo se dívá. Takže jde o subjektivní pohled, sic na mnohém se na základě nějakého úzu nebo jiného kontextu obecně shodnout dá. Já jsem k logu tak nějak netečný. Mohlo to být zřejmě lepší i horší, nicméně za mě je především zbytečné.

Izrael se z bombardování Íránu přesunul na bombardování Sýrie, bombardoval i v hlavním městě Damašku. To do Izraele nedorazily nové noty? Vždyť ten děsný zloun Asad byl vyhnán a poražen. Teďka Sýrii sice vládne donedávna stíhaný terorista, ale už si s ním třásl rukou Macron.

Poslankyně Šebelová by chtěla otevřít téma eutanázie u nás, nejdříve u dospělých, pak třeba i u dětí od 14 let. Odkopali se nám tady STANaři?

Asi došla témata, kterými se mohli zviditelnit. Jinak téma eutanázie je natolik citlivé a komplikované, že je to na obšírnou debatu. Co se týká dětí od 14 let, tak tam mi logika věci ovšem dost uniká. Nicméně otvírání jakékoliv debaty o čemkoliv bychom se bránit neměli, abych jen prvoplánově STANaře nezatracoval. Byť si to jinak zaslouží.

V malé vesnici Srby zakázali hnutí Stačilo! předvolební grilovačku. Prý nebyla správně nahlášená. To se nám ta kampaň hezky rozjíždí, ne?

Nic moc překvapivého ani nového. Vždycky se najde bič na ty, kteří nejsou pravověrní režimu. Tedy alespoň na první pohled ne. Jsem si skoro jistý, že jinému jakože demokratickému uskupení by se to prakticky nestalo. A kdyby se stalo, uvědomělí mediální pologramoti by z toho udělali takové haló a chvalozpěvné PR na ono uskupení a o omezování jeho svobod, až by nás uši a oči bolely.

Donald Trump dal Putinovi ultimátum, prý má uzavřít s Ukrajinou mír do 50 dní. Co myslíte, že za tím je? Dává Trump Putinovi čas Ukrajinu „dodělat“?

Nevím, ale spíš bych tipoval, že se snaží poskytnout čas Zelenského juntě, aby si oddychla, dozbrojila se americkým vojenskoprůmyslovým komplexem za naše peníze. Ale možná, že si Donald Trump jen dělá alibi a shání body v rámci tématu ukončení rusko-ukrajinského konfliktu tak, jak sám původně předesílal. Zkrátka, musí pořád něco proklamovat a vyhlašovat, aby se zdálo, že se angažuje. Jakkoliv jde často o planá slova.

Ze SOCDEM odchází Michal Šmarda. Myslíte, že ztráta bývalého skoro ministra kultury je pro tuto stranu velká ztráta?

Nemyslím si. Mám za to, že SOCDEM v zásadě nemají co ztratit. Od doby likvidace strany ze strany soudruha Hamáčka a dalších jeho souputníků může ta strana jen chytit dech a odrazit se ode dna, pakliže pozvedla některá levicově-konzervativní témata zaměřená ve prospěch ČR – nikoliv ve prospěch Evropské Utopie, která jejich liberálně progresivistické vedení toho času poslala ke dnu.