Zeman: Lipavský je velryba vyplavená na mělčinu. Ukrajina? Věci se vracejí do normálu

Během jediného týdne se dění na mezinárodní scéně rozhýbalo tak jako už za poslední roky nepamatujeme. Donald Trump, J.D. Vance, ministr obrany USA Hegseth a další zpražili Evropu svými výroky a zahájili jednání o konci ukrajinské války. S jakými pocity všechno to dění sledujete?

Věci se vrátily k normálu. Zatímco dříve se Ukrajinci nechávali vykrvácet, tak dnes je zde úsilí o sjednání míru a rozhodující silou v tom budou právě Spojené státy.

Viceprezident J.D. Vance v projevu na konferenci v Mnichově řekl, že největší hrozba Evropy je uvnitř, nikoli v Rusku nebo Číně. Omezování svobody slova, rušení demokratických voleb atd. Má Vance pravdu?

Z jeho velmi sympatického projevu jsem si odnesl především rušení „protipožárních zdí“, protože právě v Mnichově to byl zásah do německé volební kampaně, podobně jako to už dříve udělal Elon Musk (podpora opoziční AfD. Vance kritizoval, že její zástupci nebyli vpuštěni na konferenci, pozn. red.). Myšlenka, že vlády by se neměly bát svých voličů, je něco, co tady říkám pořád. Například na počátku ledna byl na XTV můj novoroční projev, ve kterém jsem říkal, že odmítání zákona o obecném referendu znamená, že se vláda bojí svých občanů. Něco podobného je v Evropské unii a konkrétně i v Německu, kde se vláda také bojí svých občanů.

Mnozí z Evropy Vance kritizovali, že se nemá do Evropy plést anebo že se mýlí.

Progresivistická vlna ve Spojených státech je, doufám, definitivně u konce a progresivistická vlna v Evropské unii začíná právě tímto projevem amerického viceprezidenta upadat.

Terčem posměchu a ostré kritiky byla reakce šéfa mnichovské konference Christopha Heusgena, který se v reakci na Vanceovu kritiku u řečnického pultu rozbrečel. Jaký obraz taková reakce vytváří?

Lze litovat toho, že se oslabuje spojenectví mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ale podle mého názoru si za to může Evropská unie sama svojí hloupou politikou.

V reakci na mnichovskou konferenci byl narychlo svolán summit vybraných evropských činitelů do Paříže, který ale nic nevyřešil. Bylo to navíc bez českého premiéra, který se zúčastnit chtěl, ale byl odmítnut. Zajímá ještě někoho Evropa? A co znamená Fialovo nepozvání?

Evropská unie se vyřadila sama nejenom Green Dealem, nejenom cenzurou a nejenom pokusem o regulaci sociálních sítí, ale svou celkovou politikou, která je bezzubá. Zajímavé na tom je, že Američané vůbec předpokládají, že by se EU měla účastnit jednání o míru na Ukrajině.

Česká vláda byla nejvíce proukrajinská, stále jsme poslouchali, jak děláme nejen správnou věc, a ještě nám to zajistí prestiž a uznání ve světě. Kde je ta prestiž a uznání?

Proti nepozvání na pařížský summit protestovalo i Rumunsko, takže jsme nebyli sami. Na druhé straně protestovalo také Maďarsko, které bylo velmi aktivní, pokud jde o ukrajinský konflikt. Z hlediska Macrona to asi bylo diplomatické faux pas, protože by bylo logické pozvat všechny evropské země snad s výjimkou San Marina. Pověřit Dánsko, aby zastupovalo všechny skandinávské a pobaltské země, bylo také plácnutím do vody. Macron to napravil tím, že teď ve druhé fázi pozval všechny.

Pokud jde o politiku nové americké administrativy, všichni evropští progresivisté jsou zmatení, zbortil se jim svět. Celou dobu vlastně jen kopírovali USA, ale teď jsou jako odpojené loutky. Týká se to i odhaleného obřího financování všech neziskovek zde a mnoha dalších oblastí. Co si tito lidé teď počnou?

České neziskovky teď zřejmě budou chodit na americké velvyslanectví jenom na kávu, aniž by jim z toho kynul jakýkoli finanční prospěch. Otázkou ovšem je, zda je tam teď někdo vůbec bude zvát.

Zatímco probíhalo setkání amerického ministra zahraničí Rubia s ruským protějškem Lavrovem v Rijádu, po kterém padlo, že se očekává zrušení všech sankcí proti Rusku v USA, český ministr zahraničí Lipavský se v ČT zakoktával a nakonec řekl, že vlastně neví, co teď bude, ale že on bude navrhovat zpřísnění sankcí proti ruským diplomatům. Jak tohle hodnotíte?

Lipavský a jemu podobní jsou teď obrazně řečeno jako velryby vyplavení na mělčinu. Rozdíl je pouze v tom, že v tomto případě se jedná spíše o potěr než o velryby.

