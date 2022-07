Zeman neřekl své poslední slovo, chystá překvapení. Kdo přijde po něm? Jan Šolta dal odpověď. Jinou, než se čeká

„Tady už nelze myslet jen na Ukrajinu,“ říká někdejší disident, ekonom a vysokoškolský pedagog Jan Šolta, podle kterého by i zmrazení konfliktu znamenalo hluboký oddech v Evropě. Připustil, že by Zelenskyj mohl být nahrazen, protože nemůže ze své politiky teď uhnout. K české politice řekl, že Babiš podle něho kandidovat nebude, protože ho více zajímá post premiéra. A Zeman? Ten si prý ještě neřekl poslední slovo.

Konflikt na Ukrajině postupně mizí z hlavních zpráv a palcové titulky jsou už zaměřeny jiným směrem a na jiná témata. Není to signál, že Západ pochopil, že Rusy a Ukrajince čeká opotřebovávací válka, do které už bude chtít zasahovat čím dál tím méně?

Ano, tak to je a bude, ty premisy jsou zcela jasné. Západ už pomalu nemá z čeho čerpat, protože spotřeba zbraní je obrovská a sklady se velmi rychle vyprazdňují. Ani Evropa, ani Amerika není dlouhodobě schopna sponzorovat válku na Ukrajině a současně veškeré výdaje spojené s fungováním ukrajinského státu. Je to smutné, ale je to realita.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal ze svých funkcí několik ukrajinských velvyslanců po celém světě. Týkat by se to mělo i Jevhena Perebyjnise, který byl nejvýše postaveným ukrajinským diplomatem v České republice. Prý je to jen standardní výměna, ale víme, že Zelenskyj odvolává velvyslance, protože mu nevyjednali dost zbraní a dost podpory v té dané zemi.

Lze udělat něco pro to, aby válka byla ukončena, dejme tomu, do konce roku, pokud je to vůbec reálné? A lze po Ukrajincích, kteří trpí, žádat územní či jiné ústupky?

Musíme žádat vše, co pomůže především Evropě, která začíná opravdu těžce strádat a životní úroveň jejích obyvatel klesá takřka každý den. Tady už nelze myslet jen na Ukrajinu, ten kontext je mnohem širší. Dokonce vnímám z ruské strany určité náznaky ústupků a vstřícnějšího jednání o míru či příměří, ale ukrajinský prezident Zelenskyj si pevně stojí za svým, že vše se má vrátit do původního stavu před invazí, a k tomu dokonce vyhlašuje, že chce získat zpět i Krym, který náleží Ukrajině. Z hlediska mezinárodního práva má nepochybně pravdu, ale tento postoj bude znamenat další měsíce, ba možná roky války a další stovky či tisíce obětí. Sečteno a podtrženo, jakákoliv dohoda by byla úspěchem. I kdyby šlo pouze o zmrazení konfliktu jako příkladně na Korejském poloostrově, celá Evropa a její ekonomika by si značně oddychly.

Nebude nakonec Zelenskyj pod tlakem Západu nahrazen někým, kdo bude k Rusku a ke kompromisům, které vedou k uzavření mírové dohody, podstatně vstřícnější?

Může se to stát. Zelenskyj už totiž nemůže ustoupit z té politiky, kterou razí od počátku svého působení v prezidentské funkci a od počátku ruské invaze. Pokud by uhnul, pošlapal by všechno, co dosud říkal a dělal.

Putinova invaze vyvolala volání po modernizaci a dozbrojení nejen české armády, ale i většiny armád NATO. Jde o nevyhnutelný a žádoucí trend? Povinná vojenská služba byla schválena v Litvě, měla by být zavedena i u nás?

V Litvě byla vlastně znovuobnovena, v Česku by tomu bylo nejinak. Nicméně nejsem příznivcem tohoto řešení. Profesionální armáda je schopna, nebo by schopna být měla, hájit základní potřeby a hodnoty této země.

Posuňme se dál k evropské a tuzemské ekonomice. Točíme se v kruhu vysokých cen energií, zejména elektřiny. Padají různé příčiny: Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes lipskou burzu, neschopnost vlády došlápnout si na ČEZ sektorovou daní, Green Deal… Jak to občanovi srozumitelně poskládat a vysvětlit?

Srozumitelně to asi poskládat nelze. Ale domnívám se, že právě v této značně nepřehledné situaci, kdy ty dopady mohou být zcela fatální, kdy lidem hrozí často i ztráta samotné střechy nad hlavou, by vláda této republiky měla zásadním způsobem zasáhnout. Nic takového jsem bohužel nezaznamenal.

Zdražování už nedává žádný smysl, přesto ceny elektřiny, plynu i ropy stoupají k novým rekordům. Například v novém ceníku společnosti PRE, kterou financuje (a v poslední době spíše dotuje její dluhy) pražský magistrát, stojí jedna megawatthodina 9 232 korun, což je meziroční nárůst o 450 procent! Jaký smysl vám v tomto kontextu dávají třeba tolik proklamované elektromobily?

Elektromobily jsou zcela nedomyšleným projektem, což je ostatně typická vlastnost celého Green Dealu. Zkuste si představit, že, dejme tomu, v neděli večer by všichni přijeli domů z chat a chalup – a zapojili ty své elektrické miláčky do sítě. No co by asi tak následovalo? Samozřejmě blackout. Ale to jsou počty, které zvládne i desetileté dítě, je neuvěřitelné, že je nezvládá Brusel a všichni zastánci elektromobilů i tady u nás, kteří přitom velmi dobře vědí, že bychom do roku 2035, kdy chce EU zakázat benzínové a naftové motory, museli postavit ne jeden, ale několik Temelínů, abychom si něco takového mohli dovolit.

Ale uvedu vám ještě jeden aktuální a dosti alarmující příklad. Podívejte se, kolik miliard korun zaplatí Škoda Auto (tedy český stát) svému mateřskému koncernu Volkswagen za výzkum elektromobility, neboť to je povinnost a podmínka, pokud budou chtít v Mladé Boleslavi vyrábět elektromobily. A oni chtějí. Tak musejí pořádně přispět na výzkum. A kde si myslíte, že se tyto sumy vezmou? Už je tu nápad, že se ušetří na sociální politice – a to proto, abychom zaplatili miliardy za výzkum něčeho, co nemůže v budoucnu absolutně fungovat. To už je zkrátka samotný vrchol absurdity!

Co jste říkal na rozhodnutí EU, která z nouze posvětila i jádro dočasně jako čistou energii?

Přesně tak. Z nouze. A tato nouzová rozhodnutí budou teď bohužel stále častější, protože ekonomika se vinou energetické krize dostává do úzkých, životní úroveň klesá snad ve všech evropských zemích, takže tady už není prostor pro hazardování.

Zatím se nezdá, že by Green Deal měl být mrtvý, západ EU na něm bazíruje. Prý odstartuje technologickou revoluci s Evropou na čele? Nebo jde v zásadě jen o skryté zdanění, které má záměrně nutit Evropany ke snížení spotřeby, či jiné byznysové zájmy?

Já myslím, že to je souhrn všeho, co jste jmenoval. Musí tam být opravdu silná lobby, která všechny ty změny iniciuje a podporuje.

Zaměřme se závěrem na tuzemskou politiku. Česko hledá prezidenta. V jakém stavu toto „hledání“ je? Známe už nyní kandidáty, kteří mají šanci uspět, nebo do ringu teprve vstoupí ty těžké váhy?

Ti, kteří budou ve hře, ti už tam jsou. Nečekám žádná další jména.

Ani kupříkladu Andreje Babiše?

Myslím, že jeho aktuálním cílem není křeslo prezidenta, ale post premiéra, ve kterém se, jak několikrát sám uvedl, cítí velice dobře. Především ho láká zahraniční politika, tedy reálný vliv na záležitosti zejména v rámci EU.

Bude to mít nový prezident jednoduché, či naopak složité nastoupit do funkce po nemocném Miloši Zemanovi, který se v těch lepších časech snažil prezidentský post hodně zviditelnit a pozvednout jeho význam (někdy až přes míru)?

V každém případě to bude mít značně obtížné, protože Miloš Zeman nastavil laťku velmi vysoko. A já osobně se domnívám, že ještě neřekl své poslední slovo, že ještě nějaký zajímavý „pozdrav“ této společnosti a této vládní garnituře doručí, že ještě chystá nějaké to překvapení.

