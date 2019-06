Zhovadilost! Ukrajinci mají za stejnou práci brát více než Češi? Poslanec Hrnčíř se opravdu naštval

Premiér Andrej Babiš se pochlubil průzkumem CVVM o subjektivním hodnocení ekonomické situace v ČR. Většina Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Ekonomickou situaci v ČR pak hodnotí příznivě 45 % lidí a jen 16 % jako špatnou, či velmi špatnou. Opravdu Andrej Babiš tak dobře zvládá ekonomickou politiku, nebo jde jen o souhru příznivých náhod a občany, kteří jsou zatím spokojení, čeká kruté vystřízlivění?

Tato vláda má veliké štěstí, že česká ekonomika zažívá ekonomicky nejsilnější období, a tím pádem má státní rozpočet historicky nejvyšší daňové příjmy. Ve chvíli, kdy tomu tak nebude, ukáže se v plné nahotě nehospodárnost a nekompetentnost současných vládců. Tato chvíle se, bohužel, velmi rychle blíží.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 12992 lidí

Jak se dívat na květnový schodek státního rozpočtu ve výši 51 miliard? Začínají Babišovi docházet peníze? Může si vláda v období ekonomického růstu dovolit schodkové rozpočty?

Alarmující je především nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Aktuální schodek k 15. 6. už je 55 miliard, a to vláda ještě bilanci vylepšila 18 miliardami „vypůjčenými“ z privatizačního účtu. Babišova vláda také není schopna systémově řešit problémy státu a jeho občanů. Třeba návrhy na zvýšení dávek hmotné nouze, tedy životního a existenčního minima, jsou dalším pokračováním zcela špatné sociální politiky státu, jelikož se dává nejen potřebným, ale také lidem štítícím se práce. To je velmi demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Na tyto neadresné sociální dávky je každoročně vynakládáno více než 150 mld. korun ze státního rozpočtu. Obávám se, že tato vláda předá stát jako ohlodanou kost.

Ministryně financí Alena Schillerová navýšila spotřební daně u tabáku, alkoholu a hazardu. Češi prý díky lepší životní úrovni konzumují více lihovin a také častěji kouří. S návrhem souhlasí také opoziční ODS, jedním dechem ale dodává, že jde o příznak toho, že vládě docházejí peníze. Je namístě brát občanům více z kapes?

Vzhledem k razanci, s jakou chce ministryně financí spotřební daně zvedat, jde zcela určitě o příznak toho, že vládě akutně docházejí peníze. Třeba navrhované zvýšení spotřební daně u cigaret je historicky nejvyšší.

Mzdy stále rostou. Ta mediánová v prvním čtvrtletí roku 2019 vzrostla na 27 582 korun. Platy rostou rychle i navzdory pesimističtější prognóze ČNB. Předpokládáte, že tempo růstu platů bude do budoucna již spíše zpomalovat? Blížíme se ke konci dobrých časů?

Hlavním tahounem současného růstu mezd je stát, a to v době zpomalujícího se hospodářského růstu! V situaci, kdy mzdy rostou rychleji než ekonomika, dochází k zvyšování inflace, takže se nám vše zdražuje. Za posledních pět let, tedy především za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, se zvýšil počet státních zaměstnanců o téměř 40 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 30 miliard korun ročně. To je dále neudržitelný stav!

Navíc Česká republika se pro své obyvatele postupně stává jednou z nejdražších zemí Evropy. Za české platy si koupíme mnohem méně věcí než lidé v okolních státech na západ od nás. Máme mnohem dražší byty, elektřinu, vodu nebo jídlo. Navíc se očekává, že situace se bude dále zhoršovat.

Jak s odstupem času hodnotíte Babišův systém slev na jízdné pro studenty a důchodce? A budou na něj peníze i v době krize?

Tyto slevy jsou velmi příjemné pro cestující, ale nepříjemné pro státní rozpočet. Těchto 6 miliard ročně tak chybí na obnovu vozového parku v hromadné dopravě nebo opravy silnic. Vzhledem k ekonomickému vývoji odhaduji životnost tohoto projektu na 2 roky maximálně.

Mají pravdu drobní živnostníci, kteří se bojí 3. a 4. vlny EET? Může je plánovaná změna existenčně ohrozit? A co kadeřnice, instalatéři, advokáti, zvýší se u nich zásadně výběr daní?

Vzhledem k nastavení výdajových paušálů u živnostníků je zavedení 3. a 4. vlny EET z hlediska daňových výnosů naprosto nesmyslné. Jediný profit tak budou mít dodavatelé systémů pro EET a další výdaje padnou na živnostníky, a to je špatně.

Jak se stavíte k nápadu garantované minimální mzdy pro ukrajinské pracovníky?

Je to naprosto absurdní zhovadilost, aby česká vláda zvýhodňovala v odměňování cizince oproti vlastním občanům.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 4188 lidí

Česká republika tradičně patří mezi země s nejvyšším podílem osobního vlastnictví bydlení – téměř 80 %. Ekonom Martin Slaný ale varuje, že v Praze je situace odlišná, zhruba třetina jejích obyvatel žije v nájemním bydlení, důvodem je cena nemovitostí v hlavní městě. Slaný dodává, že bydlení ve větších městech a zejména pak v jejich centrech bude do budoucna luxusem. Souhlasíte?

Je to tak, v Praze je situace naprosto kritická. Koupit byt je nemožné, pokud nejste multimilionář. Dostupnost bydlení v ČR se dále zhoršuje i přes rostoucí mzdy, protože ceny bytů rostou ještě rychleji.

Měl by stát něco dělat, aby pro občany zpřístupnil bydlení ve velkých městech?

Určitě ano, ale nedělá to. Stále neexistuje koncepce sociálního ani nájemního bydlení.

autor: Marek Korejs