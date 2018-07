Živnostník Havlíček odvážně komentuje demokratický blok. ODS topkovatí a betonuje se do bezmocnosti v koutě

Vláda prošla. Co tomu říkáte? Andreji Babišovi to opět, zdá se, vyšlo... Není to „klikař“?

Vláda prošla, a kdo očekával něco jiného, projevil nedostatek předvídavosti.

Vláda prošla... A „Babišovi to opět vyšlo...“, Babišovi to opět vyšlo už ve volbách do Parlamentu v říjnu loňského roku. Na tento fakt neustále zapomínáme! To voliči dali Babišovi hlasy, to voliči dali Babišovi moc!

Dali mu moc stát se dvakrát premiérem a získat důvěru vládě podpořené komunisty; šanci daly Babišovi tzv. „demokratické strany“. To ony se zabetonovaly v koutě pod vedením Kalouska.

ODS mohla po volbách pracovat na tom, aby vytvořila smysluplnou opozici. Mohla na Babišovu nabídku k jednání položit na stůl „Opoziční smlouvu II“, žádat politické náměstky, pozice ve Sněmovně, ve výborech za podporu menšinové vlády. Jen tak lze vytvořit silnou a smysluplnou opozici, jen tak lze politicky bodovat. Ovšem pamatujeme si jistě frašku s požadavkem na vedení Sněmovny pro předsedu ODS ve chvíli, kdy už ODS stála ruku v ruce s TOPkou v koutě a naprosto bezmocná. Roli opozice ODS „lépe a radostněji“, ale hlavně velmi hrdě, přenechala právě komunistům a dnes jí nezbývá nic jiného než lkát nad „návratem komunistů“, kteří ovšem, díky panu prezidentu Havlovi, ani nikam neodešli, že? Jak komické, že?

...a k tomu podpora od komunistů, byť údajně skrytá...

...jak jsem právě řekl, podpora komunistů není „údajně skrytá“, podpora komunistů je zcela otevřená, zcela odkrytá, a hlavně – zcela legální. Nejedná se o nic jiného než úplně prachobyčejnou opoziční smlouvu, která je v demokraciích naprosto běžným řešením právě těchto patových situací.

Pan prezident Klaus tuto sobotu zmínil v rozhovoru pro Deník analogii situace vzniku opoziční smlouvy v devadesátých letech a situace dnešního patu po volbách. V té souvislosti bych rád znovu připomněl svůj komentář z 25. 10. 2017, tedy pár dní po volbách:

„Tolerance menšinové vlády, aneb opoziční smlouva II. Jedno z nejčistších a nejbezpečnějších řešení. Ale kdo já jsem, že, abych mohl radit?“ Více ZDE

A také komentář z 11. 7. 2018, tedy chvilku před tím, než vyšel rozhovor s panem prezidentem:

„ODS neměla jít do vlády. ODS měla položit na stůl návrh opoziční smlouvy č. II. ODS měla žádat politické náměstky, posty ve Sněmovně a výborech a vytvořit tak smysluplnou opozici, ze které mohla ostřelovat špatné vládnutí vlády. Namísto toho se zabetonovala v koutě s pravdoláskou a dneska už jí nezbývá nic jiného než fňukat hloupě nad komunisty. Na jejich pozici, a mnohem silnější, mohla být právě ODS. To by ji ovšem nesměl vést fialový Fiala, plný pravdy a lásky, ale někdo s koulema. Někdo, kdo by dokázal Kalouskovi omlátit o hubu jeho námluvy komunistů v době lidovců. Ale má ve svém čele Fialu. A fialová má koule tak akorát na 0,0009. Bůh s námi...“

Je podle vás demokratický blok důstojnou opozicí?

Ne, jednoznačně není. Důstojná opozice se nezabetonuje v koutě, ale ze situace vytěží pro své voliče maximum. Protože, ať se to někomu libí, nebo ne, volby se hrají na voliče, respektive na počet hlasů voličů. Ale, omlouvám se, že opět zmiňuji ODS, opozice není bití se v prsa, jak jsme se reformovali a hrdě dál po kalouskovsku planě štkáme nad vítězícími komunisty.

Jsou Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek nebo třeba zpěvák Ziggy Horváth těmi důstojnými oponenty a nedegradují vlastně onu příslovečnou druhou stranu barikády?

Už se mohu jen opakovat, byť jinými slovy – pravdoláskování, moralizování neboli kázání voličům o jejich špatné morálce k volebním ziskům nevede. Přičemž klíčovým je zde slovo „důstojnost“.

Pokud chcete na všechny strany na voliče plivat, nemůžete čekat, že vám dají svůj hlas. Onen „demokratický blok“ nenávidí Babiše, Zemana, Putina a všechny, kdo se zastanou Babiše, Zemana, Putina. A všem svorně káží o nemorálnosti nenávisti. Ale zřejmě je jedna nenávist taková nějaká plná lásky a ta druhá bůhví čeho. Dvojí metr, kam se podíváte. A oni si myslí, že to lidi nevidí?

Voličské hlasy pravice, pane redaktore, a to ať si zapíší elity za uši, se získávají pravicovým programem, pravicovými kroky. A na pravici toho partaje skutečně mnoho nepředvádí.

Pravicový program je liberálně-konzervativní.

1) Liberální ve věcech ekonomických – svobodný trh, svobodné podnikání, nízké daně;

2) Konzervativní ve společenském slova smyslu, kde prim hrají národní zájmy a pojmy jako domov, rodina a vlast.

Nic ze dvou jmenovaných pravicových atributů od příslušníků „demokratického bloku“ nevidíme.

Existují dva výsostné národní zájmy, dva společné národní zájmy.

1) Národní identita a její obrana a rozvoj;

2) Ochrana a obrana prostoru, na kterém se tato identita rozvíjí.

Nic ze dvou jmenovaných národních zájmů od příslušníků „demokratického bloku“ nevidíme.

Nebudou tímto byť dobře myšlené protesty už v základu degradovány?

Já nevím, jestli dobře myšlené protesty, anebo protesty nepromyšlené. V každém případě jsou to protesty malého děcka, které brečí v koutě, do kterého samo zalezlo. Já je vidím jako protesty nepromyšlené.

A co říkáte Pirátům?

Ach Bože, Pirátům? A teď nevím, co máte zrovna na mysli. Zda prolamování advokátního tajemství, nebo Bartošovu aktivitu u extremistické „Antify“, či těžení kryptoměny na účet daňových poplatníků? Piráti jsou prostě jen internetoví anarchisté a anarchie, jak známo, má velmi blízko k levici. Ostatně se projevují velmi často coby sociální inženýři...

Demokratický blok v čele s Kalouskem. Jak to vidí pravicový živnostník Pavel Havlíček. Foto: archiv P. Havlíček, zdroj: internet

autor: Václav Fiala