Zkušený diplomat: Zbraně na Ukrajinu? Není kde brát. Nám slíbili Američané 15 tanků, dostali jsme jeden

Jaký posun jste v konfliktu na Ukrajině zaznamenal v novém roce?

Zatím je to setrvalý stav, fronta se v podstatě nehýbe. Dva kilometry tam a zase zpátky a samozřejmě létají rakety. Bojím se, že se z toho velmi brzy stane mlýnek na maso!

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil nechvalně proslulé skupině žoldáků známé pod názvem Wagnerova skupina, aby se stáhla z Ukrajiny. Kreml se obává, že se zakladatel skupiny Jevgenij Prigožin stává „příliš mocným“ a mohl by proti ruskému prezidentovi intrikovat, píše server deníku Daily Mail.

To se těžko posuzuje, ale Wagnerovci jsou velmi zvláštní, specifická skupina, která ale nepodléhá velení ruské armády a to může být problém. Rusko už Wagnerovce používalo v Sýrii, v Libyi i v Čadu.

Prozápadní moldavská prezidentka Sanduová v pondělním televizním projevu řekla, že moldavské úřady potvrdily informace o chystaném převratu, které jim předala Ukrajina. Ty hovoří o tom, že Rusko plánuje mimo jiné využít osob ze zahraničí k protestům, které mají vést ke svržení prozápadní vlády v Kišiněvě.

To jsou zprávy, které nelze potvrdit ani vyvrátit, protože my nemáme přístup k informacím rozvědky. Moldavsko se od začátku války na Ukrajině dostalo pod velký tlak zesílený obavami, že by Rusko mohlo rozšířit invazi i na moldavské území, aby k Moskvou ovládaným územím připojilo proruské separatistické Podněstří. O to se vlastně hraje. Zatím je tam prozápadní vláda, která zařídila například to, že Moldavsko je kandidátskou zemí EU.

Rusko připravilo asi osmnáct set tanků a 300 tisíc vojáků pro ofenzivu zacílenou na plné ovládnutí Donbasu v příštích týdnech. Podle deníku The Daily Telegraph to webu Foreign Policy řekl nejmenovaný důstojník ukrajinské rozvědky. Jde o další z řady tvrzení Kyjeva, že ruská ofenziva začne brzy, nebo už začala. 300 tisíc vojáků, to je skutečně velká síla… V příštích dnech prý přijde obrovská ruská invaze. Je to mnohem větší než to, co se odehrálo v první vlně,“ řekl zdroj Foreign Policy. Kromě tanků má být nasazeno ještě 3950 obrněných vozidel, 2700 děl, 810 raketometů, 400 letadel a 300 vrtulníků.

Navážu na Vaše slova - Vladimír Putin má stále podporu Rusů, přestože jich umírají tisíce na frontě. Proč se v Rusku zatím neprotestuje, nedemonstruje, vnitřní převrat v Rusku je stále jen chiméra…

Nikdo neví, jaké jsou ztráty Rusů a Ukrajinců. Jedna i druhá strana informuje v rámci propagandy.

Až budou chodit těm rodinám pytle s jejich syny, tak myslíte, že se Rusové probudí a začnou protestovat?

Když těch pytlů bude opravdu hodně, tak věřím, že ano.

Ukrajina stále popohání Západ, co se týče dodávek zbraní. Postoj Německa je asi ten největší progres v této věci. Jak to vidíte?

Ono zkrátka není z čeho brát. Dochází munice i zbraně a každý stát musí primárně zajistit svou vlastní bezpečnost. NATO vyzývá státy, aby zbrojily. Západ slibuje a slibuje, ale přitom je známo, že všechny ty slíbené zbraně budou na Ukrajinu putovat třeba až za rok – viz. Dohoda o tancích s USA. Jen tak pro zajímavost - například nám slíbili Američané 15 tanků, dostali jsme jeden. Takže takto to (ne) funguje.

Rusové ovšem zbrojí vydatně…

Přesně tak, Rusové vyhlásili stav, kdy se průmysl vyloženě soustředí na výrobu zbraní a munice. Trošku se to podobá kroku, který učinil Stalin v boji proti Hitlerovi. Továrny na tanky, letadla atd. se přestěhovaly dále na východ nebo se postavily za pár dnů na zelené louce a chrlily zbraně.

Teď není důvod, aby se stěhovaly, ale v řádu dnů se vybrané továrny, které předtím vyráběly něco úplně jiného, přeorientovaly na zbraně.

Vyjednávači o česko-americké dohodě o obranné spolupráci (DCA) dokončili na pracovní úrovni návrh 40stránkové smlouvy, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Sdělil to vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš, který vedl český tým. Například většina Slováků je proti pobytu amerických vojsk na svém území, vítáte to v našem případě?

U Slováků je to něco jiného, protože tam si Američané chtěli zřídit základnu. Ta smlouva, o které jste mluvil, je pouze rámcová a v rámci NATO ji už uzavřelo 24 zemí. Ten pobyt amerických vojáků na našem území by se konal jedině v případě ohrožení.

