Znesvěcení katedrály. Je to vůbec ještě kněz? Advokát Ortman s odporem k Halíkovi za slova po skonu Karla Gotta. A Kocáb...

ROZHOVOR Jenom malí lidé se takto vyjadřují ke skonu velkého člověka, kterým nepochybně Karel Gott byl. Tak reaguje advokát Jaroslav Ortman na výlevy Tomáše Halíka v souvislosti s úmrtím člověka, který spojoval generace. Tuší, že si nenávistný kněz tímhle způsobem na zemřelém zpěvákovi řeší spory s kardinálem Dominikem Dukou. Za zcela nepochopitelné považuje vyjádření Karla Schwarzenberga, že Karel Gott i v totalitě vydělával velké peníze, jako by on sám neměl nemovitosti a zámky. Trapné výroky expředsedy lidovců Pavla Bělobrádka ho vedou k přesvědčení, že už by lidovci i TOP 09 měli zmizet pod pěti procenty, protože v politice nemají co dělat.

Poslední rozloučení s Karlem Gottem se uskuteční se státními poctami, v katedrále sv. Víta bude kardinál Dominik Duka sloužit zádušní mši, bude vyhlášen státní smutek. Ne všichni se s tímto způsobem uctění zpěvákovy památky ztotožňují a veřejně to dávají najevo. Jaký je váš pohled?

Zpráva o skonu Karla Gotta mě zastihla na Menorce, kde bylo i dost německých turistů. Viděl jsem i časopis Bild, který vyšel s Gottovou fotkou na titulní straně a celá jedna dvojstrana byla věnována jenom Karlu Gottovi. Ten článek je pojat jasně „Zlatý hlas z Prahy“. Ani z médií, ani od německých turistů jsem nezaznamenal žádné připomínky nebo poznámky, že zpíval v totalitě, nikdo mu nic nevytýkal, všichni reagovali se zármutkem a úctou. Zato v Česku se rozpoutala debata na téma, jestli je vůbec vhodné, aby byla zádušní mše za Karla Gotta v chrámu svatého Víta. Od pana Halíka jsem na toto téma četl nestoudné a neskutečné výlevy. Říkal jsem si, jak tohle může být kněz, který má říkat bližnímu svému: Všechno budiž odpuštěno, bla bla bla a místo toho od něj vycházejí výlevy, že by to snad bylo znesvěcení katedrály. Byl jsem v šoku z toho, co jsem se od pana Halíka dočetl.

Opravdu vás to překvapilo? Vy nesledujete, jakým způsobem ventiluje svou nenávist vůči úspěšným od té doby, co před první přímou prezidentskou volbou zjistil, že veřejnost o něj nestojí, tak proč by svou zášť měl krotit ve chvíli, kdy národ truchlí nad skonem Karla Gotta?

Anketa Je pro vás Karel Gott ,,normalizační zpěvák"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 6667 lidí

Kdo vás kromě nenávistného kněze svou reakcí zaskočil?

Zarazily mě i výlevy pana Kocába, když říká, že by i odpustil Karlu Gottovi to, co bylo špatné v jeho životě, oproti tomu, co bylo dobré. Pan Kocáb nemá vůbec co odpouštět. A nedá mi to, abych k jeho řečem nepřidal jednu poznámku. Dřív se sledoval třídní původ, kdy bylo výhodou mít dělnický. A Kocáb sám připomíná, že je synem kněze a chartisty. No tak jestli se takhle chce pan Kocáb profilovat, tak je to zavádění třídního původu úplně naruby a dostáváme se někam, kde bychom být neměli. Na adresu obou pánů lze jen vzkázat, že jenom malí lidé se takto vyjadřují ke skonu velkého člověka, kterým nepochybně Karel Gott byl. U cizinců a širší veřejnosti jsem zaznamenal lítost a úctu k tomuto velikánovi české kultury, ale malí lidé, kteří mu nesahají ani po kotníky, si dovolí takto reagovat.

Zmínil jste kněze Halíka a hudebníka Kocába, ale ke Karlu Gottovi se dost drsně vyjádřili i někteří politici. Vrcholem nechutnosti bylo asi vyjádření expředsedy lidovců Pavla Bělobrádka, pozadu nechtěli zůstat ani pomalu odcházející otcové-zakladatelé TOP 09 Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Chápete reakce těchto politiků?

Tak oni musí být v opozici za každou cenu. Když pan Babiš řekl, že uvažuje o státním pohřbu, což postupně korigoval na pohřeb se státními poctami, tak mu vytýkali, že si tím sám naháněl politické body. Kdyby s tím nepřišel, tak ho napadnou, že neudělal vůbec nic. Premiér na tu smutnou událost musel reagovat. A reagoval okamžitě a podle mě správně. Ale protože reagoval a nereagovali tito malí politici, tak psíci poštěkávají. Takovým reakcím říkám poštěkávání psíků. Bohužel, i pan Schwarzenberg, kterého jsem si nesmírně vážil, se nechal unést a prohlásil, že Karel Gott i v totalitě vydělával velké peníze. Proč to říká zrovna pan Schwarzenberg, který má nemovitosti a zámky? Tomu tedy už vůbec nerozumím. Myslím, že si to Karel Gott, jeho rodina ani česká veřejnost nezasloužili, protože tohle okopávání kotníků od Bělobrádka, Kalouska a dalších politiků je fakt trapné. Budu jen rád, když v té politice nebudou a zmizí pod těmi pěti procenty, protože tam skutečně nemají co dělat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na to, až pod pěti procenty zmizí lidovci a TOP 09, si budeme muset ještě dva roky počkat. Kdo se ale z politiky nedobrovolně vytratil, je bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Po šesti letech od zásahu na Úřadu vlády, který přivodil jeho politický pád, o něm promluvil v XTV s Lubošem Xaverem Veselým. Zaujalo vás jako advokáta expremiérovo vystoupení i z profesního pohledu?

Petr Nečas v tom rozhovoru říká jednu věc, že mu v podstatě zničili profesní život a nikdo se mu za to ani neomluvil. S tím naprosto souhlasím. To je to, co mě tíží, že státní zástupci mohou zahájit trestní stíhání a pak řeknou, že měli pouze odlišný právní názor, a nic se vlastně neděje. To, že došlo k zastavení trestního stíhání u Andreje Babiše, Petr Nečas kvituje a říká, že pokud by státní zástupce došel k takovému kroku, tak by to mělo být používáno mnohem častěji. S tímto jeho názorem naprosto souhlasím. A pak jsem zaznamenal, že se vyjadřuje kriticky na adresu obou dvou vrchních státních zastupitelství, jak pražského, tak olomouckého. Mně už ta nedotknutelnost státních zástupců také vadí. A vadí mi i to, že lidé na náměstích skandují, že chtějí ještě větší nezávislost státních zástupců. Ale to úplné oddělení státních zastupitelství a postavení soudní moci nad ostatní orgány nezávisle vedle státu, vlády, Parlamentu, vedle prezidenta je podle mě chybné, protože by to vedlo jenom k vytvoření jakéhosi nástroje, který by formuloval politiku a rozhodoval o personálním obsazení jednotlivých funkcí.

RNDr. Petr Nečas ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je namístě hovořit v tomto případě o zničení života?

Bylo to nejen nepříjemné, jak v rozhovoru říká, ale podle mého to se zničením života tak skutečně je. Můžu říct, že jsem zažil i takzvaně „v malém“ zničení životů. Šlo o křivé obvinění otce dětí ze znásilnění. Pak se ukázalo, že holčička, která ho obvinila, se chtěla pomstít kamarádce, tak obvinila jejího tatínka. Ten pán se musel rozvést, zničilo mu to pověst, musel se odstěhovat. A také se mu nikdo neomluvil. Náhrada škody je směšná. Ministerstvo spravedlnosti v podstatě nechce nahrazovat škodu. Existují propadné lhůty šesti měsíců, ale kdo to nezná, tak ani ten nárok neuplatní. A jestliže stát udělal chybu, tak by se měl nejen omluvit, ale automaticky poskytovat náhradu škody. To se neděje.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Může nám být líto, jak to na Petra Nečase dopadlo, ale na druhou stranu on dopustil, aby státu velela šéfka jeho sekretariátu, která dostávala luxusní dary od těch, co věděli, že jim u premiéra zařídí, co budou potřebovat, která úkolovala zpravodajce, aby sledovali jeho manželku. Není ten zásah ospravedlnitelný třeba i jen z hlediska politického marasmu, do kterého tehdejší předseda ODS a vlády zemi uvrhl?

Petr Nečas si mnohé zavinil sám. To, že se pustil do pletek se svou podřízenou pracovnicí, se mu samozřejmě vymstilo. Ale já mluvím o něčem jiném. Jak je možné, že se v médiích objevovaly přepisy rozhovorů bývalého premiéra s jeho milenkou, z nichž se veřejnost mohla seznámit, o čem si ti dva povídají, kde jsou zesměšňováni. Dokonce byly zveřejňovány pasáže, které se týkaly vojenského zpravodajství, čili tajné věci, které řeší jenom premiér. Tak to jsem si říkal, že stát se tohle třeba ve Francii, tak takového prokurátora okamžitě zavřou. Nedokážu si představit, že by ve Spojených státech unikly zprávy, které se týkají CIA nebo tajných služeb. A pokud by se tak stalo, tak by došlo k impeachmentu a řešilo by se to jinde. A ne, že by si Američané četli o tom, jak tajné služby jednají třeba s tajnými službami Jihoafrické republiky. Bohužel, u nás se to dělo. Když se mluví o tunách zlata, milionech korun a pak se ukáže, že je to lež jako věž, tak jak to, že ten, kdo tu lež vypustil na tiskové konferenci, je ve funkci pořád? To mi vadí. Když to odskákal Petr Nečas, tak by to měli odskákat i ti, kteří to spustili.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak byste si představoval, že by byli postihováni státní zástupci, co vedou trestní stíhání, které se ukáže jako neopodstatněné?

Tak na jedné straně je advokát, soukromá osoba, tudíž odpovídá za škodu způsobenou klientovi a do tří milionů je pojištěn. Co je nad tři miliony, tak na to si musí dát jinou pojistku, nebo zodpovídá on sám. Takže klient má možnost se hojit na advokátovi. U státních zástupců, což jsou reprezentanti státu, odpovídá stát. Ale úprava náhrady škody za nesprávný úřední postup je podle mě neuspokojivá. Je tam šestiměsíční lhůta a Ministerstvo spravedlnosti to protahuje, chce různé podklady, člověk věří, že se to nějak vyřeší, a mezitím propadne těch šest měsíců a nemůžete nárok u soudu už uplatnit. A i když ho uplatníte, tak se ministerstvo brání do posledního dechu a nechce zaplatit vůbec nic. Myslím, že by měla platit odpovědnost státu za způsobenou škodu okamžitě objektivně a sám stát by se měl v případě zprošťujícího rozsudku obrátit na zproštěného a sám náhradu škody vyřizovat.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stát by se měl sám hlásit o to, že bude platit škodu?

Já vám to vysvětlím. Ten, kdo je zproštěn, má za sebou hrozné měsíce, někdy i roky, a nemyslí hned na nějakou náhradu škody. A mezitím mu propadne lhůta. A na to stát hraje. Bohužel, tohle je špatně, to je odpovědnost státu. Podle mě by měl být odpovědný i ten konkrétní člověk, protože jestli došlo k flagrantnímu porušení nebo k zastavení trestního stíhání, které vůbec nemělo být vedeno, tak by bylo namístě, aby takový člověk opustil svoji funkci a přešel na jiný úsek téhož rezortu, to znamená státní zastupitelství. Ale je neuvěřitelné, jak je to teď, že vrchní státní zástupce v Olomouci Ištvan je po blamáži na Úřadu vlády stále vrchním státním zástupcem. To není nikde. To není snad ani v žádném podniku, u žádného povolání, u žádného zaměstnání. Takhle to mají zařízeno jen státní zástupci a ještě chtějí větší nezávislost. Myslím, že chtějí větší nezávislost ve jménu toho, aby sami tvořili dějiny. To znamená, aby reformovali politickou realitu.

autor: Jiří Hroník