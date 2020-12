Zoufalci, cancy, peklo. Muž z praxe o roce covidu: Už bych vyklízel kancelář!

ROZHOVOR „Je úplně jedno, zda je to koalice či opozice. V této problematické době se ukazují charaktery a všem jde pouze o jedno – o politické body, na člověka a zdravý rozum tito papaláši naprosto kašlou. Vládní koalice ve své agónii kupí jednu nehoráznost za druhou, která nemá ani hlavu ani patu. Je to Kocourkov nejvyššího stupně. Jenže těmto nadlidem to samozřejmě projde,“ domnívá se starosta Postoloprt Zdeněk Pištora a dodává: „A opozice? Co v průběhu celého roku udělala konstruktivního? NIC! Zpočátku kritizovala vše, aby si vzápětí téměř ‚rozbila čelo‘ o stůl přikyvováním, jak to bylo správné a aby hned další týdny vše opět ztrhala – to bylo v opozici najednou chytráků, epidemiologů, virologů a jiných všemožných odborníků. A opět i jim šlo pouze o jedno – o program Antibabiš, občan jim je ukradený.“

Sněmovna schválila daňový balíček, snížení daní a zrušení superhrubé mzdy. Pro hlasovala i pravicová opozice, tedy ODS a Trikolóra. Ale třeba topka či lidovci byli proti, a hodně si stěžují i starostové obcí a kraje, že jim to nabourá rozpočty. Vy jste také starosta, jak se na daňový balíček díváte?

Za prvé je třeba říci, že je nezbytné snížit daně v tomto státu, protože daňové zatížení našich občanů je jedno z největších. Trikolóra dlouhodobě prosazuje snížení daní, což je správně. Ale způsob, jakým byl nyní připraven a následně schválen daňový balíček, je naprosto nevhodný. Nelze lidem do jedné kapsy dávat a z druhé jim brát. Mám na mysli to, že v takto nepřipravené podobě lidem sice navýšíme peníze, ale z druhé strany jim je sebereme v podobě toho, co jim nebude moci dát jejich obec. Je to naprosto nesystémové řešení.

Ve Svazu měst a obcí se dlouhodobě snažíme prosadit změnu v rozpočtovém určení daní. Právě změna RUD měla předcházet tomuto daňovému zásahu. To by bylo systémové řešení. A pak by se obce určitě nebouřily ani v případě, že by se dvaceti procenty podílely na pokrytí snížení daní. Nesystémový způsob s kompenzací výpadku příjmu obcím, jakým to bylo provedeno nyní, je pouze vytloukání klínu klínem a předvolební alibismus. To mi jako starostovi rozhodně zkalilo radost ze snížení daní.

Na facebooku jste se docela rozjel v komentáři u sdíleného rozhovoru na PL.cz s advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, který má titulek Co se snaží tajit? Advokátka Hamplová chtěla od státu data, která by odkryla vážnost covidu... K tomu máte výživnou poznámku: „Lidé, toto čtěte a poslouchejte, ne ty zrůdnosti, co nám předkládají lháři a zloději, kteří řídí tento stát. A mám na mysli nejen tu vládní sebranku, ale i ten opoziční póvl. Je mi z těch šašků na zvracení.“ No tak to jste si takto vyřídil úplně se všemi. Co vám konkrétně tak vadí?

Je úplně jedno, zda je to koalice či opozice. V této problematické době se ukazují charaktery a všem jde pouze o jedno – o politické body, na člověka a zdravý rozum tito papaláši naprosto kašlou. Vládní koalice ve své agónii kupí jednu nehoráznost za druhou, která nemá ani hlavu ani patu – oni moc dobře vědí, jak celý národ sleduje každičký jejich krok a přes to sypou z rukávu, jedno problematičtější a nedomyšlené opatření za druhým. Vezměte si třeba příklad se zákazem nákupu piva do PET lahví. Ještě týž den si sypou na hlavu popel, že to bylo špatně interpretováno v písemné formě, a že to hned druhý den napraví. Výsledek: Druhý den svým dalším nesmyslem zakážou prodej nejen PETek, ale jakéhokoliv nápoje s sebou. A opět vysvětlení, že to někdo špatně opsal, a že to vlastně neplatí. Jenže ta koruna, nasazená tomuto případu, vyšla najevo hned další den, když celý nesmysl vyšel ve Sbírce zákonů a je tudíž platný a ke zrušení by muselo dojít opět vyhlášením ve Sbírce. No, to je Kocourkov nejvyššího stupně. Jenže těmto nadlidem to samozřejmě projde. Představte si, kdybych takovou nehoráznost udělal já jako starosta? Jak dlouho myslíte, že bych byl ve funkci? Co by mi asi na to řekli moji občané? Myslím, že bych si rovnou mohl začít vyklízet kancelář…

A opozice? Co v průběhu celého roku udělala konstruktivního? NIC! Zpočátku kritizovala vše, aby si vzápětí téměř „rozbila čelo“ o stůl přikyvováním, jak to bylo správné a aby hned další týdny vše opět ztrhala – to bylo v opozici najednou chytráků, epidemiologů, virologů a jiných všemožných odborníků. A opět i jim šlo pouze o jedno – o program Antibabiš, občan jim je ukradený, obzvláště v době neustálých voleb, kterých v tomto státu máme na pořadu přehršel. A už vůbec nemluvím o tisícovkách úředníků, kteří tyto politické žvásty usměrňují do dokumentů, alespoň oni by si mohli dávat pozor, co z jejich rukou vychází. No, asi budeme muset navýšit další tisíce míst úředníků (jak ostatně již vláda oznámila), kteří vyhladoví tento stát zevnitř.

Mezitím si s velkou pompou tihle „milovníci lidu“ utvářejí koalice, aby konečně byli schopni porazit nepřítele národa, padoucha Babiše… Ale o co jsou oni lepší? O nic, jsou jen trochu větší zoufalci a některé politické mrtvoly se jen snaží vyčenichat, kde se ještě dá drápkem zaháknout, čehož je zářným příkladem zoufalá a zmrzačená topka nebo lidovci, kteří se i ve své víře klidně spojí třeba s ďáblem, jen aby ještě chvíli mohli hlásat svá moudra. Naštěstí budou mít hodně zjednodušenou úlohu, protože Babiš a jeho soukmenovci se svými nekonečnými přehmaty odstraní z politické mapy sami. Levá část politického spektra si jako svou nadživotní záštitu bere „všemocnou“ EU, která nám brzy všem udělá ze života peklo a která nám naši národní svébytnost a hrdost zašlape do země už úplně. To jsou tedy vyhlídky…

Nyní od minulého čtvrtka jsou opět otevřené restaurace, bazény, kadeřnictví apod. Je to správný krok nebo příliš riskantní. Jsme v našem regionu jediní, kdo takto uvolňuje, i když se zase bude přitvrzovat...

Předně k úplnému zavření těchto služeb nemělo vůbec dojít. Drtivá většina takových zařízení jsou relativně malé provozovny a ony jsou schopny si vytvořit pravidla, která odpovídají epidemiologickým opatřením – snížení počtu zákazníků, hygienická opatření, kontroly dodržování a vše ostatní, co povede k menšímu shlukování lidí. Naproti tomu stojí ponechání provozu obrovských hypermarketů, kde i přes veškeré kroky dochází k takové kumulaci lidí, která se totálně vymyká jakékoliv kontrole.

To je logika naší vlády, tedy spíše jednání logice se naprosto vymykající. To je pouze tvrdé lobbování velkých řetězců a jednoznačná diskriminace menších živnostníků. K tomu si samozřejmě vláda bere na pomoc uměle vyvolaný nouzový stav. Proč ne, když v tomto stavu se miliardové zakázky mohou rozdávat z ruky, zákon o veřejných zakázkách téměř neexistuje a stamiliony se mohou zadírat za nehty různým „pomocníkům“.

Opatření se zavádějí podle systému PES, kde jsme se minulý týden pohybovali mezi třetím a čtvrtým stupněm, i když spíše směrem k tomu čtvrtému. Jsou však okresy, které jsou na tom lépe a jiné naopak hůře. Nemělo by se to zohlednit, že někde by opatření bylo volnější a jinde zase přísnější?

PES? Co to je? Vždyť jsou to pouze cancy napsané na kusu papíru. Celý tento nesmysl byl vytvořen, aby se opozici zavřely pusy, když vykřikovala, že není žádný systém. Na nějaký čas se s tím opozice opravdu smířila a ukonejšila, ale nyní se ukazuje, že to vůbec nefunguje. Kdo vlastně ví, co a jak má být? Stupeň je nějaký, opatření mu vůbec neodpovídají, jiný systém řídí jiná odvětví hospodářství a služeb, školství má zase jinou rasu psa, celkově nám po politickém dvorku běhá kočkopes. Co bude dalším systémem, až opozice začne vykřikovat něco o plánování a systematičnosti? Já myslím, že další na řadě je „Kolo štěstí“ – a padni komu padni… Ona to ta Babišova figurka na ministerstvu zdravotnictví už nějak vymyslí.

Jenže to drtivé většině živnostníků už „PES sežere všechno žrádlo“ a ti budou muset jít o žebrácké holi. Naprosto zásadní averzi mám vůči plošnému testování (byť dobrovolnému). Nevidím ani jeden rozumný důvod, proč by se zcela zdravý člověk měl nechat testovat, když již při opuštění místa nebo třeba půl hodiny poté, se může kdokoliv nakazit. Opodstatnění by to mělo jedině, pokud bych se nechával testovat asi tak každých 24 hodin. Ale to bychom se asi utestovali k smrti.

Nejrizikovější skupinou jsou senioři, které bylo potřeba prioritně ochránit. Podařilo se to? V domovech seniorů nákaza řádí...

Ano, to je nejzásadnější problém. Na tohle se před vypuknutím druhé vlny mělo myslet, na to se měl připravit náš zdravotní a sociální systém. Ale touhle otázkou se v době léta nezabýval vůbec nikdo. Jediné, co jsme seniorům dali a dáváme, je strach a mediálně šířená hrůza, kterou jim podáváme místo léků po kilech.

Jak to vidíte ve školství. Je dobře, že opět do školních lavic už teď v prosinci usedají i studenti středních škol? Má to smysl těch pár dní před Vánocemi?

Být v lavicích má smysl každý, byť jeden den. K takovému masovému zavření škol nemělo vůbec dojít. Nemáme jediný relevantní důkaz, že by nákaza ze škol byla tou nejzásadnější. Tohle poznamená celou jednu generaci našich dětí do budoucna a tyto dopady teprve všichni zažijeme na vlastní kůži. Každopádně bych, v případě dalšího utahování šroubů, byl proti dalšímu uzavírání škol. Stejně tak by někdo měl být potrestán za to, že přikazuje dětem sportovat (byť ne ve školách, protože tam se sportování rovnou zakázalo) v rouškách – to je zdraví ohrožující nesmysl.

Jsou živnostníci dostatečně kompenzováni?

Nejsem živnostník, nezažívám na vlastní kůži ten každodenní strach, zda ještě bude mít zítra rodina co jíst, ale dle mého názoru jednoznačně nejsou. Přesvědčování vlády o tom, jak hrnou živnostníkům kompenzace jako na běžícím pásu, jsou jen prázdné cancy. Znám obrovskou spoustu podnikatelů, kteří na kompenzace nedosáhnou jen kvůli nepodstatným maličkostem, protože vyhlašovatelé programů si to moc dobře dokážou spočítat – a pak jsou za „ty dobré“, protože oni přece všechny zabezpečí…

Vzhledem k tomu, že si všichni dokážeme získat informace, jak zabezpečují kompenzace třeba v Německu nebo Rakousku (dle předchozích tržeb), tak si také všichni dokážeme spočítat, jak nedostatečné a likvidační jsou kompenzace u nás. Obzvláště když to spojíme s nekonečnou nejistotou podnikatelů, co vlastně bude zítra. Ani jeden z nich si nemůže naplánovat sebemenší kroky na několik příštích dnů, protože chaos vlády je nebetyčný.

Drobných živnostníků je mi opravdu líto! Hlavně že nadnárodní řetězce jsou zabezpečeny bohatě, vždyť nakupování s tisíci zákazníky v hypermarketu je přece bezpečné, ale jít se nechat ostříhat k holiči, kde jsme pouze dva – to by asi znamenalo tisíce mrtvých na ulicích… Obdobný případ jsou restaurace se stravovacím provozem – deset lidí u stolů vzdálených od sebe představují smrtelné nebezpečí, proto je potřeba je zavřít, abychom pak v klidu mohli jít nakupovat do supermarketů (případně, abychom si šli koupit pro své děti dluhopisy, jak nám někteří smyslů zbavení politici doporučují).

Novela zákona o veřejném zdraví centralizující hygienickou službu dává silné pravomoci ministerstvu zdravotnictví. Například může omezit či zakázat cestování, omezit soukromé nebo veřejné akce, veřejnou dopravu, obchody nebo vybrané služby. Což silně kritizují někteří opozičníci, mluví třeba o nepřijatelném kontrolování dat z mobilů. Co si o tom myslíte vy?

O tomto zrůdném nesmyslu se snad i odmítám bavit a jen chci věřit, že taková blbost se vylíhla v hlavě nějakému zasloužilému politikovi, když šel z tajné schůzky v nějaké restauraci, kde probíral „blaho“ svých spoluobčanů. Takový bizár by měl být trestán veřejným pranýřem na náměstí. Takové fašistické doktríny nesmí mít místo v současné společnosti. Tohle by asi pro trpělivost a zdravý rozum obyčejných lidí byl poslední hřebíček do rakve. Nechť vrcholní politici sestoupí z výšin svých kanceláří a dobře placených teplých místeček mezi prostý lid – možná se i něco dozví.

Chci upozornit, že v celém tomto rozhovoru uplatňuji své osobní názory, s kterými třeba nemusí někdo souhlasit. Nicméně si myslím, že snad stále ještě platí svoboda slova a nerad bych, aby mi toto právo někdo upíral – každý máme právo na svůj názor.

