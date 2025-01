Zúčtování s woke, vysušení washingtonské bažiny. To čeká europoslanec Kubín od Trumpa

Vy jste podle příspěvků na sociálních sítích uvítal, že se Donald Trump stal prezidentem. Co vás k tomu vede, názorová spřízněnost?

První kniha, kterou jsem si jako emigrant koncem osmdesátých let koupil, byla Trumpova prvotina z roku 1987 „The Art of the Deal“ a přečetl jsem ji již několikrát. Doporučil bych ji všem, kteří chtějí pochopit jeho styl jednání, přemýšlení, taktiku vyjednávání. Od té doby Trumpa sleduji při jeho vzestupech a jeho pádech. Netroufám si říct, že by mělo jít o názorovou spřízněnost, na to jsem od něj postavením strašně daleko. Nejsem ani jeho obdivovatel, jak napsal kdosi v mainstreamu. Imponuje mi ale dravostí a odvahou, schopností nevzdávat se a znovu a znovu vstávat a bojovat, je mi sympatický jeho patriotismus, humor včetně toho, že si umí udělat srandu sám ze sebe, přímočarost, ale třeba také to, co pro mnohé bude překvapivé – nesmlouvavý postoj k rasismu. Trumpa hodně lidí pokládá za neschopného šaška, který impulzivně dělá nesmyslné kroky a má špatný vkus. Nic není dále od pravdy, tedy kromě toho s tím vkusem. Trump umí dokonale blafovat, ví, že v jednání je moment překvapení strašně důležitý a umí využít toho, že jej soupeři či protivníci podceňují, k čemuž je cíleně vede.

Co očekáváte od prezidentství Donalda Trumpa?

Konečné zúčtování s woke, s klimatickým proroctvím zkázy a snad již také úspěšné vysušení washingtonské bažiny. Ta, jak se v poslední době ukazuje, už opravdu zapáchá a otravuje celou společnost. Mám na mysli odhalení, že mentálně nezpůsobilého Bidena po celé volební období řídil tým poradců a byrokratů jako robota. Ty změny budou mít dříve nebo později pozitivní dopad i na nás. Očekávám také to, že by Trumpovy rychlé, nesmlouvavé a razantní kroky mohly být vzorem pro evropské politiky. Jisté je, že se s Trumpem rozhodně nebudeme nudit.

Myslíte, že se Trumpovi podaří uklidnit velice rozbouřený svět, např. konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě?

Trump už na Blízkém východě ukázal, že jeho politický styl nese výsledky. Mám na mysli takzvané Abrahámovské dohody. Tentokrát se okamžitě po jeho znovuzvolení začaly objevovat náznaky toho, že ke změně dojde. Pro Izrael, jediného spojence Západu v regionu, je Trump v Bílém domě dobrá zpráva, a bez nechutného lavírování a podrazů Bidenovy administrativy se jistě podaří dokončit to, co Izrael v reakci na masakr z října 2023 začal, a snad i zvládnout nové nebezpečí, které vzniká v Sýrii. To bude dobré i pro Evropu. Nejrazantnější postup Trump zvolí vůči Iránu, tím spíše, že je tamní režim nyní velice oslabený.

Co se Ukrajiny týká, očekávám pragmatičtější přístup k Ukrajině a tvrdší přístup k Rusku. Netroufám si ale odhadnout, jaké budou jeho první kroky. Pro Trumpa a obecně pro většinu Američanů je to problémem Evropy, která si ho má vyřešit, a v Ukrajině vidí zdroj nerostného bohatství a byznys a podporu Evropy zobchodují. Každopádně je Trump někdo, před nímž bude mít Rusko respekt, na rozdíl od zkorumpovaného Bidena. Ten Putinovi šílenými kroky v zahraniční politice ukázal, že si car může dovolit, na co si vzpomene. Rusko se nyní bude snažit vybojovat co nejlepší pozici pro vyjednávání, ale to asi na Trumpa nebude mít valný vliv. Kdybych dal prostor optimismu, tak bych řekl, že do poloviny roku bude konflikt ne u konce, ale u ledu. Myslím, že uslyšíme například o návrhu na demilitarizovanou zónu na současné frontové linii ve spojení s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Co bude dál je ale mnohem důležitější, a to si netroufám věštit.

Bude podle vás Trump kvůli Orbánovi přívětivější k zemím, kterým vládnou strany sdružené v Patriotech?

Jsem o tom přesvědčený. Země, kde jsou anebo budou vládnoucí stranou ty, které jsou členy Patriotů, budou mít s Trumpovou administrativou snadnější komunikaci. Jako Patrioti s Trumpem sdílíme společné hodnoty, styl a agendu jako je ochrana národních zájmů a restriktivní imigrační politika.

Neobáváte se, že Trump nakonec stejně uvalí cla na Evropskou unii?

Bude tak chtít řešit pro Spojené státy nepříznivý schodek obchodní bilance. Nepochybuji o tom, že nebude váhat nová cla zavést. Podtrhuji slovo nová, protože import ze zemí EU do USA již clům v individuálních sazbách podléhá. Zpráva Konfederace dánského průmyslu uvádí, že by plošná cla údajně vedle Irska nejvíce poškodila také Českou republiku. Podle té studie je kuriózně důvodem naše velká závislost na obchodu s Čínou. Myslím, že nejvíce by to odneslo Německo a teprve potažmo my. Hlavním důvodem bude nedostatečná diverzifikace našeho výrobního sektoru orientovaného na automobilový průmysl a export a závislost na Německu. Musíme se ale podívat do nedávné minulosti, kdy v roce 2018 EU zavedla ochranářská cla na whisky, kukuřici, džíny a další komodity, a to v odvetě na cla na export oceli a hliníku do USA. Celní válka nikam nevede, Trump to ví a nechal se slyšet, že ke clům nesáhne, pokud bude Evropa z USA odebírat víc plynu a ropy. V takovém duchu se povedou jednání s EU – pohrozí, počká na protinabídku, když nebude vyhovovat, tak jeho další krok a nabídka budou méně příznivé. Tak Trump jedná, není to zastavárník smlouvající cenu. Bude hodně záležet na tom, jak jednání povede Trumpův muž Robert Lighthizer.

Nebude případné oživení americké ekonomiky nakonec na úkor té evropské?

Oživení jakékoliv ekonomiky může být v tržním prostředí volného obchodu špatné jenom pro nekonkurenceschopné. Což Evropa v této době je. Dojde k výkyvům, které budou o to horší a budou trvat déle, o co se do dění bude vměšovat byrokracie EU, a především Evropská komise. To podstatné je, že bez nástupu Donalda Trumpa a v případě zvolení Harrisové by byly dopady na evropskou ekonomiku horší, i když roztažené do delšího časového úseku. Dobrý byznysmen a dobrý politik nicméně ví, že každá změna, byť i negativní, je zároveň příležitostí. Léčbu šokem totiž ustrnulá a k smrti přeregulovaná Evropa potřebuje. Snad nás Trumpovo kroky z toho katatonického ztuhnutí proberou a donutí k soběstačnosti, k inovacím, k hledání nových trhů a k posilování vnitřního trhu.

Dojde podle vás v evropských institucích po začátku Trumpova vládnutí k „realizačnímu vystřízlivění“?

V evropských institucích sotva, to je parta, která je přesným opakem toho, o co Trump a jeho tým bude usilovat a bude se jakékoliv změně úporně bránit. K procitnutí do reality doufejme dojde ve vládách zemí, tedy v Evropské radě. Mohlo by to způsobit schizma mezi radou a komisí a oslabení všemocné komise jednající jako kdysi sovětské politbyro. Což by bylo jedině dobře.