Zvrácenost. Západ chce u nás vytvořit imigrantská multikulturní ghetta. Musíme bránit naši vlast před kolonizátory z Bruselu. Poslanec od Okamury se dost zlobí na EU

Jak hodnotíte rok 2017 z hlediska české politické scény? Jaké události byly podle vás klíčové? Co lze hodnotit kladně a co naopak záporně?

Nepochybně klíčovou událostí byly volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých se ukázalo, že lidé přestali věřit slibům tradičních zkorumpovaných stran a požadují systémové změny.

Co bude dle vás podstatné u nás v roce 2018? Na co je třeba se soustředit a které věci „ohlídat“?

Hned v lednu to budou prezidentské volby. Rok 2018 bude i významným výročím naší samostatné republiky. Pokud chceme zachovat naši vlast tak, jak ji známe, bude třeba bránit její svrchovanost před kolonizátory z Bruselu.

Funkční období prezidenta Zemana se chýlí ke konci. Jak ho hodnotíte?

Prezident Zeman je výraznou osobností, která je vidět i slyšet nejen doma, ale i v zahraničí. Často má zajímavé názory i nápady, nad kterými je třeba se zamyslet.

Výraznou osobností, která rozčeřila doposud klidnou debatu před prezidentskými volbami je Mirek Topolánek. Jak ho hodnotíte jako kandidáta a jakou má šanci?

Je to charismatický kandidát, který může překvapit a probojovat se i do druhého kola.

Mirek Topolánek u nás prosadil v parlamentu Lisabonskou smlouvu, která zakotvuje společnou migrační politiku. Je v ní zakotven princip společné imigrační politiky, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků a která se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni… Měli by to voliči při své volbě zohlednit?

Myslím, že celkově vláda Mirka Topolánka nebyla úspěšná, těch skandálů kolem něj bylo příliš. Lisabonskou smlouvu se snažil prosadit s takovou urputností, že se mi jeho nynější boj za suverenitu ČR zdá být nedůvěryhodný.

Je to už evergreen, ale jak podle vás nakonec dopadne jednání ohledně vlády u nás? Vznikne nějaká koalice či tichá podpora?

Myslím, že vláda získá důvěru až v dalším kole. Naše hnutí SPD nebude podporovat žádnou vládu, která neplní náš program. Samozřejmě platí, že jsme připraveni jednat o účasti ve vládě, která bude v maximální možné míře náš program naplňovat.

V Senátu neprošla novela Ústavy zakotvující právo občanů držet zbraň. Co tomu říkáte?

Smutné, senátoři podlehli nátlaku z Bruselu.

A co očekáváte ohledně směrnice Bruselu o zbraních? Jak se máme bránit?

Brusel často přijímá tragikomická rozhodnutí, tato směrnice je jedním z nich. Představa, že terorismus zažehnáme radikálním omezením držení legálních zbraní včetně maket, je hloupá.

Mluví se též o tom, že jsme hospodářskou kolonií Německa či Západu. Je to pravda? A lze se případně z tohoto postavení nějak vymanit?

Většina zahraničních vlastníků firem působících v ČR jsou Němci. Většina našeho exportu jde do Německa. Tato silná závislost na jednom trhu je do budoucna pro naše hospodářství nebezpečná.

Co si myslíte o uzavření našich hranic v případě silné migrační krize?

Jedním ze znaků definujících státní útvar jsou hranice. Takže v případě masivního ohrožení státu kolonizátory je nutné hranice uzavřít.

Co migrační vlna? Je problém vyřešen, nebo nás to nejhorší teprve čeká?

Problém vůbec není vyřešen a ochota ke skutečnému řešení je ze strany odpovědných velmi malá.

A co návrhy na Dublin IV.?

Dohodě Dublin IV. je třeba se bránit za každou cenu. Je z ní cítit úporná snaha Západu vytvářet multikulturní ghetta i v zemích bývalého východního bloku, které ještě nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobivých kultur.

Hovoří se o tom, že velký exodus a migrační vlna, která nás může zachvátit, může být i z Ukrajiny? Co o tom míníte? A jsme na to připraveni?

Nelze to podceňovat. Hospodářská a bezpečnostní situace na Ukrajině není dobrá.

Co lze dále očekávat v EU? Povedou Macron a Merkelová Unii ke stále větší centralizaci, nebo na to nemají sílu? Martin Schulz hovořil o vytvoření federace, a kdo ji nechce, ať z EU odejde… Hovoří se i rozpadu Unie...

Rozpad EU je pod vedením těchto lidí stále více pravděpodobný.

Do jaké míry lze očekávat vzestup stran, které se staví proti Evropské unii a imigraci odmítavě či kriticky?

Věřím, že značný. Jen vítězství těchto stran v eurovolbách může EU změnit k lepšímu.

Jak bilancujete dění okolo Ruska a Ukrajiny a co očekáváte v roce 2018?

Obě strany sporu musí ustoupit a sednout k jednacímu stolu. Současná zatvrzelost neprospívá nikomu a nejvíce trpí obyčejní lidé. Ukrajina také musí ubrat nacionální rétoriku, která zbytečně vyvolává obavy u ruskojazyčného obyvatelstva. Toho pak zkušeně využívá vedení Ruské federace.

Co Sýrie a Blízký východ? Není vidět vzestup Ruska a úpadek politiky USA v této oblasti?

Z historie víme, že USA umí snadno rozpoutat konflikt, ale málokdy úspěšně vyřešit.

Jak komentovat Čínu a Severní Koreu?

Čína podporuje severokorejský režim, protože si nepřeje spojení obou Korejí a tím vojenskou základnu USA u svých hranic.

Co říkáte kampani me too?

Připadá mi v některých případech zvrácená a společensky nebezpečná, jako každý extremismus.

