Zvýšit opět daně, aby bylo na zbraně? Konečná k tomu, co se plánuje

Paní europoslankyně, v médiích se v minulých dnech objevila zpráva, že podle průzkumů máte větší podporu než premiér Fiala, ale také než Markéta Pekarová Adamová nebo Marek Výborný. Čím jste si to zasloužila?

Já se k průzkumům snažím stavět rezervovaně. Dlouhodobě je totiž vnímám spíše jako jeden z nástrojů manipulace, což se potvrdilo jak v evropských, tak krajských volbách. Před evropskými volbami některé agentury pochybovaly, že STAČILO! překročí 5% hranici. Pak jsme získali téměř 10 % a porazili jsme i vládní STAN a také Piráty. Před krajskými volbami nás z veřejných peněz placený Kantar postavil například za Piráty, na základě čehož nás Česká televize nepozvala do části debat. A zatímco Piráti překročili 5 % pouze v jednom z krajů, STAČILO! uspělo v 11 ze 12 krajů – a jsem přesvědčena, že kdyby byly přepočítány hlasy v Libereckém kraji, uspělo by STAČILO! i tam.

Na druhou stranu nemohu říct, že by mě ten výsledek netěšil. A moc si jakékoli podpory vážím. Kdyby chtěli vládní politici být oblíbenější, nechť přestanou dělat protilidová opatření a možná nebudou končit na chvostu podobných průzkumů.

Velkou odezvu, nejen na sociálních sítích, vyvolalo nedávné vystoupení premiéra Fialy v Partii Terezie Tománkové. Jak byste jeho slova zhodnotila?

Někdy mám pocit, že pana Fialu už absolutně izolovali nejen od reality života běžných občanů, ale i od reality politické. Jeho vystupování v médiích v posledních týdnech by bylo k smíchu, kdyby nebylo k pláči. A fotka, kde Petr Fiala předstírá, že telefonuje, už je jen takovou třešničkou na dortu.

Velkou diskusi vyvolalo také vystoupení herce Ivana Trojana na Slovensku na demonstraci na podporu proevropského směřování země, kde došlo i na kritiku současné slovenské vlády, především tedy premiéra Fica. Během Trojanova projevu zaznělo například, že Rusové prý otevřeně říkají, že Ukrajina jim nestačí a označují nás za nepřátele. „Pokud tedy padne Kyjev, budeme další na řadě,“ pravil herec. Co k tomu říci?

Vždycky si říkám, kde tito herci, kteří nemají ani ponětí o tom, jak se lidem žije, jaké problémy je trápí, berou tu drzost kázat, co a jak se má dělat. Většinou navíc takováto jejich vystoupení ukazují na to, že jsou směšní nejen ve filmu.

Minulý týden podepsaly KSČM, SD-SN a ČSNS v rámci uskupení STAČILO! memorandum o vzájemné spolupráci. SOCDEM ale mezi zmíněnými stranami není. Z jakého důvodu? A probíhají ještě nějaká další jednání?

Ano, podepsali jsme na počátku memorandum s těmi, kdo s námi šli do tehdy vysmívaného uskupení STAČILO! Zároveň jsme otevřeni další spolupráci s těmi, kteří budou respektovat naše programové cíle. A to jak se stranami, tak i s jednotlivci. S nimi jednání ještě běží, což se týká i SOCDEM.

A co patří mezi programové cíle uskupení STAČILO! pro sněmovní volby?

V první řadě je to důkladný audit, který po tom, co předváděla a předvádí Fialova skvadra, je naprosto nutné udělat. Je nutno přehodnotit neustále stupňující se válečnickou politiku, kdy dnes tato vláda – sahající stále hlouběji do peněženek občanů – naprosto bezostyšně na základě nového šéfa NATO připouští další desítky miliard na zbrojení. Dokonce ministr Dozimetru Dvořák v jednom z rozhovorů připustil, že by se opět mohla zvednout daň z nemovitosti, aby bylo na zbrojení…

Mezi další priority patří samozřejmě třeba zdravotnictví. Je třeba přesměrovat prostředky spotřebovávané zdravotními pojišťovnami, byrokracií, různými triky farmaceutických firem, zpět do systému tak, aby sloužily pacientovi, a ne zisku. Podobné je to u školství – je na čase říct STAČILO! různým experimentům a začít vytvářet podmínky pro to, abychom měli kvalitní vzdělávání, které co možná nejlépe připraví žáky a studenty na budoucí povolání a život.

Zmíním třeba odmítnutí eura, podporu referend o všech důležitých otázkách, daňovou reformu tak, aby chudí nedopláceli na ty, kteří vydělávají stovky miliard. Mimochodem, podrobný program hodláme představit v průběhu března.

„Vezmeme si naši zemi zpátky,“ řekla jste mimo jiné na středeční tiskovce. Můžete to, prosím, pro naše čtenáře trochu rozebrat?

Protože v této zemi musí rozhodnutí opět vycházet z vůle občanů. Nikoli z vůle štábu NATO, z nápadů Ursuly von der Leyen, bohatých zahraničních bank a korporací a lobbistických skupin.

V médiích zazněla také informace, že pokud STAČILO! v parlamentních volbách uspěje, opustila byste Evropský parlament a šla byste do toho českého. Je to pravda? A z jakého důvodu?

Ano, je to pravda. Dlouho jsem zvažovala, jestli zůstat v Evropském parlamentu. Byla by to pro mě pohodlnější varianta dohlížet na kampaň z Bruselu, kde mě práce baví a je tam celá řada věcí, které jsou a budou zásadní pro ČR a pro její občany. Nicméně, moji voliči si přejí návrat do české Poslanecké sněmovny tak, abych se mohla postavit vůči Rakušanovi, Pekarové, Jurečkovi nebo Petru Fialovi.

V médiích se objevují zprávy, že by se měly některé potraviny dále zdražovat. Například mléko a vejce. Co k tomu říct?

Ono se stále zdražuje. Jen pomaleji než v předchozích pár letech, kdy vše zdražilo v průměru o třetinu. Vysoké ceny ovšem už zůstaly.

Ve STAČILO! nyní s odborníky připravujeme podrobný program a diskusi vedeme například nad sníženou sazbou DPH pro základní potraviny. Zejména pro nízkopříjmové rodiny jsou potraviny extrémní zátěží jejich rozpočtu.

Pojďme i do zahraničí. Předčasné volby v Německu budou už příští měsíc. Jak odhadujete další vývoj v Německu a jak moc ovlivní nás?

Očekávám, že velmi posílí strany, které volají po míru a ukončení konfliktu na Ukrajině. Ostatně částečný posun vidíme i u CDU/CSU, které na evropské půdě znovu a znovu podporovaly nekonečné nákupy zbraní a další a další desítky a stovky miliard v souvislosti s ukrajinským konfliktem. Nejhlasitěji válku kritizuje jedna z nejoblíbenějších političek Německa – konzervativně levicová Sahra Wagenknecht. Věřím, že se jí podaří v únorových volbách uspět.

Vzhledem k tomu, jak extrémně nás vládní garnitury v posledních desetiletích navázaly na Německo, tak se jakékoli změny u našeho západního souseda samozřejmě promítnou i u nás. Vidíme to teď v souvislosti s ekonomikou, kdy to bohužel vypadá, jako bychom byli další spolkovou zemí!

