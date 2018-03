ANO: Narůstající problémy krajského zdravotnictví se vůbec neřeší

Členové zastupitelského klubu Hnutí ANO Královéhradeckého kraje se mimořádně sešli v pondělí 26. února podvečer v Hradci Králové. S neutěšenou situací v kraji a krajském zdravotnictví se při příležitosti své návštěvy Domácí a zdravotní péče v Hradci Králové krátce seznámil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Výsledky jednání koalice zveřejněné po nedělním jednání duhové koalice považujeme za zcela nedostatečné. Ustanovení krizového štábu za zavřenými dveřmi není koncepčním řešením. Současná krize zdravotnictví v našem kraji, je důsledkem dvouleté politiky současného vedení, či spíše nevedení kraje stranou ČSSD a vládnoucího koaličního „slepence“ ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN – Východočeši. Narůstající problémy krajského zdravotnictví se vůbec neřeší, naopak vzrůstá vulgarita a napadání.

Zodpovědným za krizi je především náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Je pro nás absolutně nepochopitelné, že koaliční vedení kraje náměstka Cabicara po jeho rezignační nabídce, ve funkci podrželo. Přitom se jedná o evidentní profesní a morální selhání, jež podtrhl zcela nepřijatelnými arogantními výroky vůči lékařům. To nás utvrdilo, že všechny koaliční strany podporují amorální chování pana náměstka Cabicara a souhlasí s ním. Takže se ptáme, co bude dál? Více urážek lékařů a sester, více arogance místo podpory a hledání cesty k řešení krize?

Tiskovou zprávu vedení kraje není ani nutné číst. S minimálními obměnami se slibuje to, co se slibovalo už před více než rokem. Ukazuje se, že slova náměstka Prymuly z Ministerstva zdravotnictví nabírají na významu. Kraj připravuje za zhruba 1,5 mld Kč rekonstrukci nemocnice Náchod, ale problémy s personálním obsazením této nemocnice neřeší. Místo motivace urážky.

Vedení kraje není schopné stanovit priority a vytvořit životaschopnou koncepci zdravotnictví, tak aby fungovalo pro lidi v našem regionu. Místo toho se krajské nemocnice po roce a půl trvajícím koaličním vládnutí propadly do ještě tristnější situace a to nejen finanční.

V koaličním řešení problémů ve zdravotnictví zcela postrádáme jednotnou linii. Máme za sebou krizi ve školství, krizi ve zdravotnictví, která další oblast se stane obětí nekoncepční práce!? Ano za tohle vše může ČSSD s ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN – Východočeši. Jak toto vysvětlíte svým voličům?! Nenastal již čas k zásadním změnám ve vedení kraje? Nebo pouze kvůli svým pozicím a ambicím necháte zlikvidovat zbytek toho, co v kraji zbylo?!

Zastupitelský klub ANO v nejbližších dnech vyzve jednotlivé strany ke schůzkám s cílem najít cestu a způsob k aktivní změně ke „KRAJI KTERÝ ŠLAPE“

Zastupitelský klub Hnutí ANO pro Královéhradecký kraj

autor: PV