Adamec (ODS): Já zákon dělím na dvě části

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

hned úvodem mi dovolte říci, že tentokrát příprava materiálu pro jednání hospodářského výboru byla naprosto v pořádku. Všichni materiál měli včas, a protože se jedná o stav legislativní nouze, tak samozřejmě nemůžeme předpokládat, že ten materiál bude ležet v systému řádově třeba v týdnech. To je realita, tak to bylo. Já musím říct, že jsem byl příjemně překvapen kvalitou toho návrhu, myslím, že většina členů hospodářského výboru to také ocenila. Ale samozřejmě našli jsme tam některé věci, o kterých za chvilku budu hovořit, které stojí za zamyšlení, jestli je to tak úplně dobře, nebo jestli někdo třeba nemá na to trochu jiný názor.

My jsme měli jako hospodářský výbor naplánovanou cestu do Dukovan už cirka půl roku a ta mimořádná situace, která tady je v tuto chvíli, se dotkla bohužel i tohoto výjezdu, kdy jsme měli být ještě dneska někde jinde a kdy jsme museli zkrátit prohlídku jaderné elektrárny o reaktorovnu, protože na to prostě nebyl čas, protože jsme projednávali tento návrh zákona.

Musím říct, že hospodářský výbor jednal velmi pragmaticky, velmi profesionálně. Samozřejmě padaly tam některé návrhy, že třeba někdo dneska podá pozměňující návrh, kolega Kubíček to hlásil, myslím si, že je to legitimní. Vím, že v systému je řada pozměňujících návrhů, některé z nich mění úplně dikci toho návrhu zákona.

Já bych ještě rád tady řekl dvě věci. Jedna věc je ta, že já ten zákon dělím na dvě části. Jedna, která se týká vztahu výrobce - dodavatel - zákazník, týká se pravomocí Energetického regulačního úřadu, týká se také toho, že stát může zakázat prodej energií třetí osobě, to je velmi důležité podle mne, a jsou tam všechna ta pravidla, jak to bude fungovat ve vztahu potom k těm zastropovaným cenám. Tato část návrhu zákona asi nebude předmětem velkých diskusí. Mám tady jedinou připomínku, která padla na jednání hospodářského výboru, malý legislativně technický problém tady nebudu zmiňovat, ale pojem mimořádná tržní situace. Já se přiznám, že samozřejmě argumentace, že už Ústavní soud rozhodl někde, že to je takto v pořádku... Já jsem vždycky opatrný, já bych radši tento pojem přesně definoval tak, aby nemohlo docházet k případným soudním sporům, tak jako to bylo v době covidu, kdy řada vládních opatření skončila právě na těchto formálních nedostatcích. To říkám zcela otevřeně. Ale na druhou stranu nikdo nezpochybnil z hospodářského výboru, že by to takto být nemuselo. Takže hospodářský výbor po debatě, která tam byla, se rozhodl přijmout usnesení, se kterým vás teď seznámím.

A ještě jsem zapomněl říct tu druhou část - jak dělat to zastropování. Tak o tom asi bude teď ta rozprava. Já to chápu, opozice samozřejmě je ve výhodě, protože v tuto chvíli může podávat silnější návrhy, návrhy, které by třeba vylepšily tu situaci jednostranně třeba pro obyvatelstvo, na druhé straně by také mohly znamenat to, že budeme mít problémy s rozpočtem obecně, ale to nechám na opozici, ať si to tady dneska říká, jak potřebuje, jak uzná za vhodné. Rozhodně já nepatřím k těm, kteří by zpochybňovali to, že opozice by tady měla mlčet, jak jsem tady dneska zaslechl, a hlasovat pro ty návrhy. Tak to prosím není. Na druhé straně musím říct, a ono to tady trošku poslední dobou zapadá a chtěl bych, aby si to opoziční poslanci uvědomili a ani mě snad neparafrázovali v tuto chvíli. Já když jsem začínal v politice, tak jsem se od zkušenějších naučil jednu věc, že opozice je dobrá rada zadarmo. Nejenom kritika, ale také dobrá rada zadarmo. Takže na to jsem chtěl upozornit. Ta druhá část je vlastně rámec, je to stejné, jako to bylo u úsporného tarifu, je to rámec pro vydávání vládních nařízení. Podle mě je to praktický instrument, protože vláda je vlastně výkonná složka, která bude podle potřeby reagovat na problémy - mně se to slovo ani nechce říct - trhu energetického.

Hospodářský výbor, aby bylo jasné, se usnesl jednomyslně všemi přítomnými poslanci, kteří na tom výjezdu byli. A já vám přečtu návrh usnesení. Je to usnesení z 15. schůze hospodářského výboru, která se konala 15. září.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě navrhuje Poslanecké sněmovně toto: Navrhujeme za prvé, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona. Navrhujeme to. Dále navrhujeme, aby se tady vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Pak navrhujeme vám - nám, Poslanecké sněmovně, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 24 hodin dne 16. září 2022. (Šum.) - Chci upozornit, že to není náš výmysl, to je podle jednacího řádu. - A doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 302, ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Pak už jen mě výbor zmocnil, abych vám přednesl tento návrh usnesení a seznámil vás s průběhem jednání hospodářského výboru.

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a budu k dispozici v rozpravě.

