Adamec (ODS): Musím říct, že si takhle legislativní proces vůbec nepředstavuju

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře,

tak já se pokusím k tomu vám něco také říci. Když jsme tady schvalovali zákon zkráceně nazvaný lex OZE II, který se stal zákonem roku, tak v tu chvíli jsem si říkal pesimisticky, že už to horší být snad nikdy nemůže. No, pak přišel lex OZE III a zjistil jsem, že jsem se mýlil a stal jsem se opět optimistou. Prostě horší to být může. A já vám něco řeknu. My jsme to projednali vlastně na hospodářském výboru dvakrát. Děkuji všem členům hospodářského výboru, že měli trpělivost s tímto, a děkuji vám všem, že budete mít snad trpělivost i dnes a hlavně při třetím čtení. Ty pozměňovací návrhy, opravdu je jich hodně, v řadě případů, řekněme si na rovinu, jsme takoví trošku pošťáci těch pozměňovacích návrhů z Ministerstva průmyslu a obchodu, případně z Ministerstva financí.

Musím říct, že já si takhle tedy legislativní proces vůbec nepředstavuju. Jsou to zákony, které prostě upravují moderní energetiku. Když se podíváte, cirka to bude 3 procenta trhu a jsou s tím takovéhle problémy. Je to nové, já to chápu všechno, ale prostě myslím si, že legislativa by se takto dělat neměla. A já také v obecné rozpravě se přihlásím hned jako první s přednostním právem zpravodaje a navrhl bych vám procedurální krok, jak se s tím vypořádat.

Chtěl bych říct, že dneska jsme ve druhém čtení, to znamená o těch pozměňovací návrzích dneska nehlasujeme, dneska je podáváme. A já musím říct, že jenom z hospodářského výboru těch pozměňovacích návrhů bylo sedmatřicet, které prošly, sedmatřicet a dalších x prostě se tam nasypalo ještě během včerejší noci, protože holt se to muselo dát ještě všechno do pořádku. A já si také dovedu představit, že některé z těch pozměňovacích návrhů, které už tady byly včera zmiňovány, protože byla tisková konference vlády, že by měly přijít v jiný čas, v jinou dobu, že by se jim měla věnovat případně větší pozornost.

Na druhé straně to chápu tak, že vlastně pokud máme se vypořádat s dědictvím z roku 2005, tak o to se pokoušely všechny vlády, zatím neúspěšně, a je otázka, zda tento pokus bude úspěšný. Je tam samozřejmě řada legitimních pochybností, to chápu. Ale podle mě 50 miliard za 2 procenta výkonu to prostě stojí. To nám zdražuje tu elektřinu neuvěřitelným způsobem; 2 procenta výkonu, cirka 50 miliard. Kdo to zaplatí? Naši občané, my všichni. Takže proto já říkám, že ten návrh tady podám z toho Ministerstva financí, respektive z vlády, jsou to čtyři pozměňovací návrhy. Věřím, že k tomu bude velká diskuse, a je to správně a musíme se s tím popasovat.

Musím říct, že jsme dlouho hledali způsob, jak se vypořádat s tím množstvím pozměňovacích návrhů. A našli jsme způsob, já vám ho řeknu v obecné rozpravě a moc vás všechny prosím v tuto chvíli, abyste mě vyslyšeli a přistoupili na ten způsob, jak se s tím vypořádáme. Nikdo nebude ochuzen o nějaké hlasování, o nějakou debatu, to je základ. Ale prostě ta procedura musí být trochu jiná, než jsme zvyklí, protože jinak se v tom utopíme. Nebudeme vědět vůbec, o čem hlasujeme, a to podle mě nemá takto být. Já si myslím, že poslanci musí vědět, o čem hlasují, musí vědět, o čem to je, a pokud to neví a hlasují jenom jako automat, tak je to špatně. Také bychom se mohli dobrat(?) toho, že budeme za chvilku řešit zákon lex OZE IV, a já si myslím, že ho řešit budeme, lex OZE V až lex OZE x. Prostě to tak pravděpodobně se bude vyvíjet, protože já v tuto chvíli samozřejmě, když vidím, jak ten legislativní proces probíhá, tak si myslím, že se nevyvarujeme některých nepřesností, případně i chyb, které budume muset v budoucnosti napravovat.

V tuto chvíli bych asi skončil. Ty pozměňovací návrhy, které jsou v systému, tak mají všechny odůvodnění a samozřejmě jsem připraven s vámi diskutovat o nich. Nicméně jsme ve druhém čtení, všechny ty pozměňovací návrhy půjdou znovu do hospodářského výboru a pak půjdou na třetí čtení. Jinak, až budu říkat tu proceduru, jak to budeme dělat v obecné rozpravě, tak vám i řeknu, jak to bude s těmi pozměňovacími návrhy, které jsou načteny mimo ten takzvaný komplexní pozměňovací návrh.

Zatím vám děkuju za pozornost.

Tak já mám tady pro vás návrh. My tady máme komplexní pozměňovací návrh, který je kompilátem vlastně pozměňovacích návrhů, které prošly hospodářským výborem. Je jich pětatřicet, je to jeden komplexní pozměňovací návrh. A my dneska musíme, pokud chceme si tu práci řekl bych ne zjednodušit, ale zpřehlednit, tak bychom měli hlasovat, že ten komplexní pozměňovací návrh, který vyšel z hospodářského výboru, bude přijat jako základ pro další projednávání. To znamená, že tuhle proceduru musíme hlasovat v obecné rozpravě a samozřejmě já vás k tomu pak vyzvu.

Co se týká těch ostatních pozměňovacích návrhů, které se netváří, že jsou doplněk toho komplexního pozměňovacího návrhu, tak z těch se stane doplněk samozřejmě, protože se budou hlasovat jako součást komplexního pozměňovacího návrhu, a o všech bude hlasováno samozřejmě v třetím čtení. To znamená, nic nespadne do toho komplexáku bez hlasování. Jenom to říkám proto, abychom si uvědomili, že vlastně v tom třetím čtení budeme hlasovat už ne o tom původním zákonu, ale o tom komplexním pozměňovacím návrhu zákona a k němu se budou vlastně přijímat nebo nepřijímat ty pozměňovací návrhy.

To jenom, abychom si to tady vyjasnili a všichni věděli, o co jde. Jinak ten komplexní pozměňovací návrh, ten opravdu prošel hospodářským výborem důkladně, jinak odůvodnění je v tom sněmovním tisku. Abych to zkrátil, tak vám řeknu, že on má 157 stránek a dalších asi 180, 190 je odůvodnění. Tak jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá. Já si příště vezmu vozejk na ty papíry, jestli takhle budeme pokračovat, protože to fakt není úplně standardní způsob.

Takže z mé strany zatím všechno a teď vám řeknu, že dávám návrh, procedurální návrh, že komplexní pozměňovací návrh bude přijat jako základ pro další projednávání.

Děkuji.