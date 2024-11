Adámková (ANO): Tady cítím velikou diskriminaci českých občanů

Vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové,

já se musím opravdu zamyslet nad tím, jak se navrhuje zavést novou konstrukci zohlednění zdravotního postižení do humanitární dávky.

Tak za prvé, něco je sociální problém, něco zdravotní. A já tady cítím velikou diskriminaci českých občanů. Vážení občané, vy, kteří víte a žádáte o nějaké podobné příspěvky, nebo jste procházeli uznáním invalidity, to je velmi, velmi složité jednání, velmi odborné jednání, které opravdu vychází ze zdravotního stavu toho člověka.

Ta šetření, která provádí potom třeba sociální služba přímo v bytě toho člověka, jsou opravdu někdy, tak jako bych skoro řekla na krev k té úrovni, kterou ještě člověk snese, aby se mu někdo hrabal do soukromí. Jsou tam otázky, které jsou velmi na tělo, jsou velmi intimní, co všechno může v oblasti vlastní hygieny udělat, co nemůže udělat. A tady to opravdu cítím jako diskriminaci českých občanů.

Jestliže tady máme občany, kteří dostali nějaký dočasný pobyt, bereme je jako naše občany, co se týče péče - s tím já bych problém vůbec žádný neměla. Ale myslím si, že mají procházet stejným šetřením jako naši občané, protože čeští občané tím, jak tam prochází tímto šetřením, tak mnoho jich vůbec nedosáhne na takovou sumu, kterou tady dostanou na základě nějakého rozhodnutí od zeleného stolu. A to si myslím, že si čeští občané opravdu nezaslouží.

Děkuju.

