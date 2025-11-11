Ančincová (Piráti): Kde se hajlování omlouvá a nenávist normalizuje

11.11.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Ančincová (Piráti): Kde se hajlování omlouvá a nenávist normalizuje
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková oznámila, že s koncem této vlády odchází i ona. Řekla jasně, že nová vláda má jiný postoj k ochraně zranitelných skupin.

Je mi to nesmírně líto, avšak lidsky jí naprosto rozumím.

Je těžké zůstat v prostředí, kde se místo pomoci slabším vede válka proti nezisku. Kde se hajlování omlouvá, nenávist normalizuje a násilí na menšinách přechází mávnutím ruky. V takovém prostředí se nedá bojovat za lidská práva.

Chci Kláře z celého srdce poděkovat. Za roky práce, odvahy a lidskosti. Za to, že stála na straně těch, na které společnost často zapomíná: lidí s handicapem, rodin v krizi, dětí, které potřebují podporu.

Měla jsem čest se s ní profesně potkávat už jako krajská náměstkyně. Vždycky bojovala za to, aby lidé nemuseli žít v ústavech, aby rodiče s dětmi s handicapem dostali potřebnou pomoc, a aby každý člověk měl šanci žít důstojný život.

Mnoho lidí, kteří neměli v životě štěstí u ní našlo zastání.

A právě proto chci pokračovat v tom, co začala. Hlídat, připomínat, mluvit nahlas o tom, když se děje bezpráví. Protože teď to bude potřeba, víc než kdy dřív, musíme stát na straně těch, kdo to sami nezvládnou.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kauza Rajchl: Oganesjan se oháněl Rakušanem napřímo
Jablonec nad Nisou podpoří projekty Diakonie zaměřené na mládež
SÚRAO: Poradní panel expertů
Dva Rusy zastavíme, třetí už projde. Ukrajinci popisují

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Ančincová , Šimáčková Laurenčíková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Litujete toho, že Klára Šimáčková Laurenčíková odchází?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Irena Němcová byl položen dotaz

Program

Tvrdíte, že se vám podařilo do programu nové vlády prosadit velkou část ze vašeho programu. Nebylo ale jednou z vašich hlavních priorit referendum o vystoupení z EU a NATO? A co vím, to nebude. A jak to bude s uprchlíky z Ukrajiny? Slibovali jste zásadní změny. Jaké nastanou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ančincová (Piráti): Kde se hajlování omlouvá a nenávist normalizuje

17:03 Ančincová (Piráti): Kde se hajlování omlouvá a nenávist normalizuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.