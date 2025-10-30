Ančincová (Piráti): V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora

30.10.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k domovům pro seniory.

Ančincová (Piráti): V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Ústavní soud potvrdil, že hrubé chování ošetřovatele k seniorce v domově pro seniory je „jen“ přestupek. Takové zacházení je ale nepřijatelné, lidsky, ne právně.

Zároveň si ale musíme přiznat, že za tím stojí systém, který dlouhodobě selhává. V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora. A pak se stává, že v přímé péči pracují lidé, kteří na to nemají podmínky, ani sílu, ani zázemí.

Říká se, že tu práci dělají srdcaři. Ale dobré srdce nezalepí systémové problémy, které sociální oblast má. Potřebujeme chránit seniory i pracovníky, kteří o ně pečují. Bez nich systém sociálních služeb zkolabuje. Tito lidé si zaslouží respekt, důstojné platy i psychologickou podporu, ne neustálý tlak.

Mrzí mě, že tento případ vrhá špatné světlo na všechny, kteří svou práci přímé péči dělají poctivě. Ti jsou totiž pro naši společnost nejdůležitější. A na jejich bedrech stojí celá péče v sociálních službách.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

piráti , Ančincová

autor: PV

