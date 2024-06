Babiš (ANO): Česká televize nám nebude diktovat

Takže dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové a hlavně, vážení spoluobčané.

Já tady zítra z pracovních důvodů nebudu a další schůze až 8. nebo 9. července, tak považuju za potřebné, abych tady navrhl jednání k některým tématům. A na pana mistra nebudu reagovat, on je šťastný člověk, protože může prodávat naši práci. A když bude otvírat v prosinci tu strakonickou dálnici, kterou Karel Havlíček vybojoval, tak doufejme, že se dozvíme, že i on má nějaký PPP projekt, ale o tom jsem nechtěl mluvit.

Chtěl bych hlavně ubezpečit Českou televizi, že tady vystupuji podle jednacího řádu. A taky jedno z témat jsou vlastně poplatky, navýšení poplatků, to je jedno z témat, o kterém budu mluvit. Pro mě je to jenom korupce a určitě Česká televize nám nebude říkat, jak tady máme a kdy máme vystupovat. A Česká televize nám taky nebude říkat, jestli máme chodit do pořadu, nebo nemáme. A my si rozhodneme, kdy a kde oznámíme, jestli jdeme do frakce, nebo ne.

Ale já bych začal, já se omlouvám, pan premiér tady není, tak pro mě aktuální téma jsou vztahy se Slovenskem. Včera tady byl pan prezident Pellegrini a já musím ocenit, že pan prezident vyvinul jasnou snahu s panem Pellegrinim urovnat ty vztahy mezi politiky, připomínám. Protože vztahy mezi lidmi jsou skvělé, podnikateli.

Pan premiér Fiala po tom, co zničil V4, normálně ji zničil, i když měla úspěch, a dneska je na Evropské radě a samozřejmě s V4 se nebaví, tak úspěšně zničil i vztahy se Slovenskem. No, a v rámci té návštěvy pana prezidenta Pellegriniho to mohl trošku vyžehlit. Ale on ne. Místo toho, aby se zkrátka snažil, tak znovu zopakoval, že konzultace se Slovenskem nejsou na pořadu dne - prohlásil Fiala a svého výroku nelituje. Neuvěřitelné. Tak pojďme si zopakovat, jak ten výrok vlastně vznikl, proč vlastně ty společné konzultace nebo zasedání společné se slovenskou vládou nejsou, na co se vymluvil pan premiér. To nebylo nic jiného, jen kampaň pro kandidáta Progresivního Slovenska na prezidenta Slovenské republiky. Nic jiného to nebylo.

Pan premiér řekl, že schůzka ministra zahraničních věcí Slovenska s Lavrovem je důvod, aby česká vláda se vůbec se slovenskou vládou nebavila. Představte si to. No, a já jsem se chtěl zeptat pana premiéra - a ještě zopakuju, že v ten čas nebo v ten stejný den se potkal ministr obrany slovenské vlády Kaliňák s ministrem obrany Spojených států, ve stejný den. No, a teď si představte, že tento týden telefonoval ministr obrany Spojených států s ministrem obrany Ruska. Takže pan premiér by vlastně měl přestat komunikovat i se Spojenými státy. Dneska je recepce, měl by to vlastně bojkotovat, ne? (Potlesk poslanců ANO.) To je stejný metr, jak tenhle nesmysl. A pan premiér zásadně - a já říkám nevratně - poškodil ty vztahy. A včera ještě znovu přilil olej do ohně tím svým vyjádřením. Neuvěřitelné.

Vážení, já jsem byl na inauguraci prezidenta Pellegriniho, celý den jsem tam byl a seznámil jsem se s ministry slovenské vlády. A představte si, že jeden ten ministr mi říká - no, představte si, tady se nahlásil jeden ministr české vlády na schůzku se mnou. A já jsem byl potěšen. Jsem mu řekl - no jo, fajn, tak to budeme komunikovat. A ten ministr české vlády říkal - ne, ne, to já nemůžu, já nemůžu s vámi se vlastně setkat, to já teda nechci, já nepřijdu... Co to je, prosím vás? Co to je tohle? To není normální přece. V čem se liší stanovisko slovenské a české vlády? To ty vztahy máme jenom ohledně války? Tady nejsou další témata? Kolik českých firem investovalo na Slovensku? Kolik slovenských v Čechách? Dopravní infrastruktura, energetika a další věci. Takže pan premiér nechce. A já tomu rozumím, protože on vlastně ani nemá co říct, protože on vlastně nerozumí ničemu, tak proto mu to i vyhovuje. Protože i slovenská vláda by viděla, že ten člověk je skutečně neštěstí pro naši zemi a ocitl se tam omylem. Takže skutečně místo toho, aby to vyžehlil pan premiér, tak zase říká, že toho nelituje. A ten dvojí metr je do očí bijící.

V rámci toho se vrátím i k té debatě u pana prezidenta, který byl skutečně tentokrát nadstranický. A jenom zopakuji, o čem jsme se bavili ohledně situace na Ukrajině. Pan premiér tvrdí, že nejdřív porazíme vojensky Rusko a potom budeme jednat o míru. Pan prezident je pragmatický a realista a říká - ano, budeme jednat o míru, když nastane situace na frontě, na bojišti. A my říkáme, hnutí ANO - ne, jednejte o míru hned. A teď je na to unikátní příležitost. 9. a 11. července je ve Washingtonu zasedání NATO. Já jsem se ho jednou zúčastnil v červenci 2018 a byl to zajímavý zážitek. A tam pochopíte, jak to funguje. Ten ženevský mírový summit - v podstatě tam nebyla žádné reprezentace. Koho my potřebujeme, aby si sedl ke stolu bez podmínek? Rusko si nebude klást žádné podmínky. Koho? Tak já vám to řeknu. A všichni tihle hlavní hráči nebyli v Ženevě, ale budou na zasedání NATO: Americký prezident, kanadský premiér, turecký prezident, francouzský prezident, německý kancléř, ano a premiér Velké Británie. A Ukrajina s nimi. A na druhé straně stolu má sedět Čína a Rusko. Tak to má být. Bez podmínek si mají sednout, protože každý den umírají lidé a každý den mají zbrojaři nechutné zisky. Nechutné zisky.

Pan premiér se minule vyjádřil na Twitteru, že má rád Demagog, se odvolával, ale já nevím, na co se odvolával. Já tady mám výpis z Demagogu. Já jsem řekl 5. června, že začátkem roku 2022 pod koordinací tureckého prezidenta probíhaly rozhovory mezi ruskou a ukrajinskou stranou a podle Ukrajinské pravdy byly blízko dohody. Na to konto deník nenávisti mě dal na obálku a řekl, že mám řeč jak Putin. Samozřejmě sprostá lež. A co říká Demagog? Pravda: Turecko v březnu 2022 zprostředkovalo několik kol mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Server Ukrajinská pravda tehdy vydal článek s vyjádřením tureckého prezidenta Erdogana. Podle něho se Ukrajina s Ruskem dohodli na čtyřech ze šesti požadavků, kterými Rusko podmiňovalo konec války - ano, to je jedno, Putin si nemá co klást za podmínky. Ale pokud chceme ukončit tu válku, tak samozřejmě se musí jednat. A my říkáme hned. A já jsem řekl panu prezidentovi Pavlovi, ať to navrhne. Ať to navrhne, aby ta válka skončila. Ale chce někdo, aby ta válka skončila? Kdo to chce? Myslíte, že zbrojaři? Tak já mám tady článek z - jak se to jmenuje - World news a jmenuje se to "Ukraines are prayd explosion". (?) Takže ty slavné granáty - a k tomu se ještě dostanu - stály před válkou 800 dolarů, dneska je nabídka 4 800. Raketa 122 mm rocket launcher stála 900 dolarů, stojí 6 000 dolarů. To je neskutečné. Tihle lidi se nestydí brutálně vydělávat na válce. Ano, všichni se těší. A kdo to platí?

My jsme opakovaně kritizovali tu munici, která je netransparentní. Od 1. února nám tady pětikoalice stále říká, jak zařídí milion granátů a kdy to přijde a tak dále. A my se jenom ptáme, proč tuhle munici kupuje obchodník se zbraněmi? Proč, když je to ještě z členského státu NATO? Proč nekupuje český státní podnik munici? A pan redaktor, já nevím, kdo tam byl, jestli Radek Vondra (?) z České televize tam skákal na něj - jak to víte? No, pane redaktore, já mám i faktury, kdybyste chtěl vědět. A prodejní cena 3 200 euro krát kurz 1,07 je 3 400 dolarů. A víte, kolik je nákupní cena toho granátu? Rozdíl hrubá marže je 1 000 dolarů. 1 000 dolarů. Na 3 400 dolarů. To je hrubá marže. Od toho odpočítáme náklady na dopravu. Ale granát je těžký. A proč jsem říkal, že je to stará plesnivá munice? No, protože je stará. A protože i sám obchodník ji musel repasovat. Tak to je.

Co my vidíme, vážení spoluobčané, v tom prostoru teď? Velká propaganda. Došla munice. Kolik jí přišlo? Podle našich informací asi 50 000. Fajn. Ten obchodník má na tom miliardu hrubé marže. Miliardu hrubé marže na 50 000 granátech. Tak to je. To není žádné státní tajemství. Vy to máte dělat transparentně. Není možné, aby zbrojaři vlastně ovládli naši celou zemi. Na pokyn všechno budeme dělat. Vyrostl tam nový Dalík, jak posloucháme. Co to je tohle? Co to je? Je jasné, že bez Spojených států - a my podporujeme tu schválenou pomoc, nejmodernější zbraně. No, je otázka, jak to všechno dopadne. Proč asi po roce volali spolu ministři obrany Ruska a Spojených států?

Viděli jsme, co se tam stalo s tou kazetovou municí. Takže pokud někomu nevadí, že někdo na válce brutálně vydělává a samotní Ukrajinci jsou okrádáni - jsme zapomněli na kampeličku, protože to se nehraje, jak tam zmizely ty peníze. Už jsme zapomněli, že tady někdo poslal nějaké peníze na munici, a to česká strana zadržela. Takže velká sláva, přišla munice, fajn, fajn, propaganda od 1. února stále. Takže tohle se stále hraje a je to netransparentní. A my se jenom ptáme, proč to nenakupuje stát přímo - ano, je to 39 miliard korun, co česká vláda - ještě, jak to vymysleli, že ty peníze chodí na účet Ministerstva obrany, aby jednotlivé státy měly garanci, jako že se nic nestane, ano, ale český stát sám garantuje a sám doporučuje zbrojaře, pan premiér se osobně angažuje. No, tak dali tam trošku i vydělat nějakému malinkému zbrojaři, no a potom samozřejmě, když jsem si dovolil o tom mluvit, tak bylo velké pozdvižení.

No, co jsem já říkal? No, já jsem říkal, že pan premiér si vzal toho zbrojaře do Bílého domu. Co to znamená vzít někoho do Bílého domu? No, pro mě je to, že pan premiér navštívil Spojené státy, byl Bílém domě, pro mě to není - to je slovíčkaření, on nebyl v Oválu. Ale časopis (Echo?) zveřejnil fotku z té večeře, kde ten zbrojař sedí. Takže pan demagog by si to měl opravit, jo? Ano, byl ve stejné době jako Petr Fiala, jednání v Bílém domě se nezúčastnil - ano, slovíčkaření - ale byl tam, seděl tam, jo? Takže měl jsem pravdu. Můžeme si říkat, že jestli návštěva Bílého domu je, že všichni šli do Oválu, kde je nechali 10 minut, a potom - já jsem tam byl - je vyhnala ta malá šéfka komunikace a vyřvala je ven, nebo byl v delegaci. A byl v té delegaci? Byl ty delegaci. Takže by bylo dobré, abychom si ještě tohle ujasnili.

Takže my říkáme, že je potřeba udělat - a my neříkáme, to není zase, že tady média budou říkat, že Babiš je proti, já nevím, co všechno - ne. My říkáme ano, ale začněte už konečně mluvit o ukončení války tak, jak to bylo v březnu 2022. A já jsem rád, jsem rád, že to skutečně potvrdili. Takže ano, Ministerstvo obrany říká, že nám všechno zveřejní. Oni to dělají šikovně, protože ty granáty z českého rozpočtu dostane česká firma - jako tomu rozumím, ale proč na rozdíl od Německa to není transparentní, tak tomu jako nerozumím.

No, potom neuvěřitelná propaganda je ohledně investice. Tam vidíme, kdo, jak vlastně píše o této vládě. No, tak samozřejmě deník nenávisti nezklamat. Čipová republika - titulek. Čipová republika. No, samozřejmě rozhlas chce taky poplatky, ne? Ten taky potřebuje peníze. Tak tady analytička nám říká - otázka: jak přilákat velkého investora? Prosím vás, to není přilákání velkého investora, ten investor je tady dávno. A víte, kdo to je, vážení spoluobčané? No, to je původní Tesla Rožnov, založena 1949, jo? A tady vám můžu číst celou historii této firmy v Rožnově pod Radhoštěm - mimochodem, ve stejném areálu jako Energoaqua, která otrávila Bečvu, když už jsme u toho, jo? Takže kdo (je?) toto? Co to je za tu firmu tedy, no?

Tím, že se této vládě vlastně nepodařilo získat ani jednoho investora ze zahraničí - měli jsme gigafactory, já nevím, co všechno - všechno odešlo, tak pravděpodobně, pravděpodobně ukecali tohoto investora, že zkrátka bude mít gigantickou investici 44 miliard, jo? Ale za jaké období? Pan premiér tvrdí - o tom, že je to největší investice v České republice. No, já znám firmy, které od vzniku České republiky investovaly 80 a 90 miliard, protože samozřejmě pan premiér o české firmy se moc nezajímá.

No, takže my stále nevíme a podle vyjádření pana ministra Síkely se můžeme domnívat, když tedy mluví o pobídce až 27 %, tak bychom se mohli domnívat, že ta firma dostane až 12 miliard. Skutečně? Dostane až 12 miliard? To myslí někdo vážně? Když tedy nejsou peníze pro uklízečky, kuchařky a tak dále, tak dostane nějaká firma 12 miliard? Tady je titulek provládního Rozhlasu (Ukazuje materiál.) - Čipy z Beskyd vydělají Česku miliardy ročně. No, tak já bych je chtěl někde vidět. Řekněte, jak a kde - konkrétně ale. Vláda bude firmě kompenzovat drahé energie. No, představte si, takže tahle firma má dostat kompenzaci. No, takže my bychom jenom chtěli vědět, když - já vůbec nechápu, proč vůbec vláda teď dělá kampaň bez toho, aby jasně řekla, kolik té firmě chce přispět. Takže celý ten příběh toho nového investora - není to žádný investor - mimochodem, ta firma vykázala v minulosti i 267 milionů daňovou ztrátu, když už jsme u toho, a zaměstnává, teď propouštěla a tak dále. Takže to není žádná nová firma. To je firma, která tady je, je tady dlouho, je to vlastně nějak zprivatizovaná Tesla a my bychom rádi věděli, kolik tedy naše vláda, když už tedy je tady obrovská oslava, všichni to tweetují, celá pětikoalice tweetuje, jak je to úžasné, ale my nevíme vůbec nic. My nevíme, co vlastně dostane ta firma, jakým způsobem to dostane, ale propaganda běží tady. Čipová velmoc, no. Tak fajn, tak nám řekněte, kam to všechno bude (?), kdo tam bude pracovat a kde se vrátí ty miliardy, protože fakt o tom nic nevíme - a když se ptáme, ono je to stejné jak s tím vyšetřováním tragédie na Filozofické fakultě. My se stále ptáme, ptáme a nic. A teď konečně aspoň bude ta vyšetřovací komise.

Takže to je ta investice, která se tady oslavuje, protože samozřejmě vláda není schopna sem nikoho - kdo by tady, prosím vás, podnikal, když tedy vláda před volbami slibuje, že nebude navyšovat daně, a potom samozřejmě navyšuje a neplní vůbec sliby a tak dále? No, takže to je ta investice.

No a samozřejmě tento týden si včera schválila vláda nové televizní poplatky. To je normálně sprostá korupce, nic jiného. Já mám dva mobily, nedívám se na Českou televizi. Vážení spoluobčané, vám nedoporučuji se dívat na Českou televizi. A proč bych měl já platit České televizi nějaký poplatek? Počítač nemám, naštěstí, kdybych ho měl, tak ještě za to bych platil. A proč mám platit? Zkuste mi co říct - proč? Takže vláda rozšiřuje počet zdaněných tím, že uvaluje platební povinnost na všechny majitele mobilního telefonu.

A představte si, vážení spoluobčané, že tam mají valorizaci. Důchodce okradli - ne? - tam valorizace nebyla, jenom církve dostaly 8 miliard, takže je tam i valorizace. A tady čtu komentář - nebudu říkat jméno toho komentátora, radši - postup Fialova kabinetu... ne, tady. Proč vláda veřejnoprávním médiím jen přisypala do korýtek a neřešila například problém jejich internetových aktivit, které původní zákon nemohl předjímat, a tedy je nereguluje? Nechce se jí. Postup Fialova kabinetu je dalším ze špatně komunikovaných kroků a též faktickým vzkazem voličům - poslouchejte dobře, voliči - (důrazně) koukejte platit a na nic se neptejte! Čekat na příkazy pětikoalice!

Vládnoucí koalice se snaží současné poměry ve veřejnoprávním rozhlase i televizi zabetonovat všemi prostředky, aby udržela u kormidla své lidi. Tahle pštrosí politika je nemoudrá, protože v Británii či Německu se o tom, co mají a nemají veřejnoprávní média dělat, otevřeně diskutuje. Tahle debata nemine ani nás a dojde k ní za čas, a to bude v populaci ještě méně příznivců veřejnoprávní televize. A pan Baxa nám přece sliboval, že to nebude navyšovat. Nebude to navyšovat.

Takže je to samozřejmě věc, která - pro mě je to normálně korupce. To znamená, že vláda nasype české - a ta se i tak chová. Já nevím, proč naši chodí do nějakých pořadů k těm antibabišovcům, že je nenechají ani mluvit, a kde nám vyprávějí, jestli tady já můžu mluvit a k čemu mám mluvit? Budu si mluvit, k čemu já chci. Nebo paní redaktorka dvakrát řekne divákům, zvali jsme hnutí ANO, aby přišlo. Ale my budeme chodit, kdy my chceme, a my budeme oznamovat frakce, kdy my chceme, a Česká televize nám nebude diktovat. Nebude!

Takže je to normální korupce. Zase lhali před volbami. Zase lhali a vlastně kolik oni už dostávají těch peněz? Rozpočet České televize je 8 miliard a to navýšení znamená 865 milionů. Český rozhlas, známý antibabišovský tábor, iRozhlas včetně - rozpočet Českého rozhlasu 2 miliardy 360 milionů, navýšení 331 milionů. Takže vážení spoluobčané, spolu mají dostat tyhle provládní - provládní, ne veřejně prospěšné, ale provládní média 10 miliard 360 milionů! A proč, když například z rozpočtu se financují veřejnoprávní média v Dánsku, Belgii, Nizozemí, Itálii nebo Litvě? Proč? Nechápu to. Proč?

A samozřejmě pětikoalice spěchá, takže 9. 7. bude schůze, kde s tím přijdou. Takže dopředu vás upozorňuju, že tady budu krvácet na této barikádě a budu se snažit překonat rekord v mluvení. A my uděláme všechno pro to, abychom těmhle novodobým manýrům totálního pokrytí celé země médii, která dělají jenom politiku proti ANO, která tam zvou jenom lidi, kde je garance, že budou mluvit proti ANO, uděláme maximum, abychom tomu zabránili. Je to korupce, je to nepřijatelné, je to neuvěřitelná drzost a vůbec nechápu, jak si tohle někdo může dovolit. Ale oni si dovolují všechno. Všechno si dovolují, protože mají pocit, že tady budou vládnout 40 let. Ono to tak vypadá, ne? Nejdřív udělali tím, že snížili procenta na koalice, teď nás převálcovali s korespondenční volbou. Pan ministr Rakušan už se dal slyšet, že vlastně ta korespondenční volba by byla dobrá i v České republice, ne? A teď ta média do toho a mají vystaráno! Mají vystaráno. A asi navždy. Takže, vážení spoluobčané, zkuste o tom přemýšlet. A je to důležité. Je to důležité.

Takže další věc. Pan premiér se strašně urazil, když jsem řekl, že je to ukrajinský premiér. Já jsem to řekl v určité nadsázce, protože zkrátka tahle vláda podporuje hlavně Ukrajinu a na naše lidi zapomíná. A já nechápu, kdo tam dělá PR? A včera vyjde článek: Ministr školství - ministr školství, to je ten, co nechodí do práce, který bere prachy všude, v Senátu má kanceláře všude, neudělal pro školství vůbec nic, 18 500 korun berou kuchařky v Praze 4, tak titulek: Ministerstvo školství nalije více peněz do škol s ukrajinskými studenty. Chápete to? To fakt oni chtějí jen naštvat všechny lidi? Takže mateřské, základní, střední školy, konzervatoře alespoň s 10 uprchlíky, kteří tvoří 10 %, ty školy dostanou peníze. A kde jsou ty peníze pro naše kuchařky, uklízečky a učitele? Kde jsou? Chápete to? Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím, jak je vůbec tohle možné, a pokud pětikoalice má pocit, že je to dobře, tak já vám říkám, že ne.

A my se tady budeme bavit o lex Ukrajina VII a my stále slyšíme, jak je to všechno výhodné. Nás to stálo 50 miliard. Kolik přivezl pan premiér Fiala z Bruselu? Ani euro. Ani euro nepřivezl! Přivezl zrádný migrační pakt. Pozvánka. A teď vlastně budeme řešit lex Babiš... Lex Babiš - lex Ukrajina VII. Tak já se ptám, když chceme tedy - a vy nám tvrdíte tady, jak je to pro nás výhodné, tak to ukažte. Ono je to jednoduché. Já vám dám kuchařku. Vezměte všechny Ukrajince, kteří jsou v našem zdravotním pojištění. Tam to začíná. Skvělá lékařská péče v České republice. Takovou na Ukrajině nemají. Tak tam začněte. Kdo tam všechno je, kdo si to platí, kdo je tam jako státní pojištěnec. K tomu si udělejte tabulku a přiřaďte si, kde ten člověk pracuje, kde chodí do školy jeho děti, kde bydlí. Však my nic nevíme. Vy stále něco vykládáte, co všechno, a potom se o tom bavme, abychom neměli pocit, že tady jsou i lidé, kteří zkrátka sem přišli podnikat, kteří vlastně ani neutekli před válkou a pro které je to výhodné. A my to nevíme a my stále jen slyšíme propagandu o tom, jak to je všechno super. Takže potom se nedivte, že mluvíme o vás jako s nadsázkou o ukrajinské vládě, protože vy řešíte jenom tohle. Problémy našich lidí neřešíte.

A skončil bych, poslední bod, a to mě strašně rozesmálo, jak pan ministr vnitra, který asi má málo práce v České republice, tak rozjíždí misi, která má ulevit Evropě od migrantů. To normálně, já jsem byl mrtvej od smíchu! To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Pane ministře, prosím vás, přijďte na kafe, já vám to vysvětlím. Jedna z našich nejlepších diplomatek, dáma, které si nesmírně vážím a ke které chovám úctu, obrovskou úctu, která je v úctyhodném věku, ale plná energie byla naší velvyslankyní v Sýrii. A tahle dáma dostávala depeše od amerických prezidentů, od francouzských prezidentů a ona s tou depeší šla za tím Asadem. Ona měla obrovské kontakty. Obrovské. Ona zastupovala celý západní svět. A víte vy vůbec, že ten člověk, který se shodou nešťastných náhod, stejně jak premiér, stal ministrem zahraničních věcí a nemá vzdělání ani na to, aby byl ředitel odboru na Ministerstvu zahraničních věcí, to celé podělal? Nejen že to podělal, ani jí nepoděkoval, ani jí nekoupil kytku, aby se něco naučil o diplomacii. Já jsem se také od ní učil a spolupracoval jsem s ní od roku 2015.

Takže co se stalo? Vy jste ji odvolali, pane ministře. Víte, kdy ji odvolal pan Lipavský? 31. 10. 2023 ji odvolal. A nominovali jste tam nové - nový návrh na velvyslance. A co se stalo? Nedostali jste agreement. Vy tam nemáte nikoho. Nemáte nikoho. Vlastně ta paní, co bylo to nejcennější, to jsme mohli jako Česká republika vlastně deklarovat a všichni jí psali, ona měla fantastické kontakty, tak jste ji popravili. Normálně jste ji zlikvidovali. A co vy tam chcete dělat? Kdo vám to zase nakukal? Vy si zase děláte PR? Po tom, co jste pozval ilegální migraci, tak rozjíždí misi? A a samozřejmě tady provládní Novinky říkají: rozjíždí misi, která má ulevit Evropě od migrantů. To je normálně na palici! To ti, kteří tomu rozumí, si musí - jako hadr na hlavu.

Takže, pane ministře, tam s vámi ani nikdo pořádně nebude jednat. Už jste tam poslal jednu misi. Byla neúspěšná. A vy asi ani nevíte, že ti Syřané se ani nechtějí vrátit domů, protože ti Syřané vydělávají v Evropě peníze a posílají to rodinám. Sýrie je normální funkční stát.

Takže já bych poprosil, nedělejte to PR, kterému vůbec nerozumíte. (Směje se.) Česko chystá misi v Sýrii, hledá bezpečné zóny pro návrat uprchlíků z EU. To je normálně jako na hlavu, takže chudáci úředníci na - nebo řekněte, že je to jenom nějaká mlha, abyste tedy deklarovali, že se můžou vrátit, že se nemůžou vrátit a na základě toho budete odmítat azyl. Tomu bych porozuměl, ale nedělejte z nás blbce. Vy jste ztratili nejcennější kontakt v Sýrii, celé to podělal ten váš ministr zahraničních věcí, katastrofa, a v podstatě teďka tady deklarujete nějakou misi a tak dále.

No, taky jste říkal, jak bude řešit tu návratovou politiku. No tak to vidíme ve Velké Británii. Kolik dala Velká Británie Rwandě? Kolik to bylo milionů? Kolik deportovali? Dva deportovali. Mají velký problém, kterého se už nikdy nezbaví. A tak dopadne i Německo a další.

A pokud my se vrátíme do vlády a pokud se nám nepovede z pozice našich evropských poslanců a nové frakce prosazovat, aby konečně Evropa tohle vyřešila, jo, tady to mám: Kolosální fiasko, Británie dala Rwandě za příjem migrantů stovky milionů liber, odešli tam dva. To je dobrý, ne? Stovky milionů liber, odešli tam dva. (Směje se.) Na hlavu, ne? Taky budou mít volby.

Takže asi tak, pane ministře. Takže když chcete něco vědět o Sýrii, klidně za mnou přijďte, uděláme si schůzku s paní Filipi, ona vám to vysvětlí, jaké neštěstí vlastně vaše koalice, prostě když vykroužkovali naše (?) ty Piráty, že ten člověk je ministr zahraničních věcí, který jenom dělá ostudu a neví o tom vůbec nic.

Takže já jsem považoval za nutné tohle tady dnes říct, protože jsou to důležité a aktuální témata, protože se setkáme zase až, teda já zítra tady nejsem, takže jsem rád, že jste mě vyslechli a jsem rád, že jsem se taky mohl takhle vyjádřit.

Děkuju.